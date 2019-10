El Ibex 35 perpetúa la desigualdad: los sueldos de sus altos directivos crecen un 6% y los de sus empleados bajan un 1,2%

Publicada el 23/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 22/10/2019 a las 21:42

La tan anunciada recuperación económica volvió hace tiempo a las empresas, sobre todo a las grandes, las que cotizan en el Ibex 35 . Pero no a todas las personas que trabajan en ellas. La gran masa de trabajadores que conforman esas grandes compañías todavía no ha visto reflejada en sus salarios esa recuperación. Los números hablan por sí solos: desde el año 2015,%. En el último año,. El de los, mientras tanto, se incrementó. Los sueldos de los principales ejecutivos del Ibex sonmás altos que el salario medio de sus trabajadores. No obstante, la desigualdad que impera en estas compañías no acaba ahí: la que tiene que ver con eltambién sigue presente, y lejos de resolverse. Así lo denuncia Oxfam Intermón a través de su informe Quien parte y reparte. La huella en la desigualdad de las empresas del Ibex 35 [que se puede consultar en PDF en este enlace ].Las empresas del Ibex 35, según concluye la organización en su estudio, son una maquinaria de perpetuación de las desigualdades. De todo tipo: jerárquica y de género. Lejos de lo que pudiera parecer, el aumento de los ingresos de las grandes compañías continúa estando en manos de unos pocos accionistas. Los empleados no sólo no ven que sus sueldos se recuperen al mismo ritmo, sino que ven cómo estos se contraen cada vez más. En 2018,. Y eso a pesar de que disminuyeron un 6,7%. Aun así, Naturgy, la antigua Gas Natural, pagó a su máximo responsable 15,5 millones; ACS, 13,5 millones; y Banco Santander, 11 millones. No obstante, la empresa que, con diferencia, más instalada tiene la desigualdad salarial es. Allí, un alto ejecutivo cobra. Dicho de otro modo: lo que un trabajador gana en un año, su primer ejecutivo lo hace en apenas cuatro horas y cuarto.Pero la desigualdad no acaba ahí. Lascontinúan muy presentes. De hecho, se trata de una realidad que aún parece lejos de solucionarse. No es algo exclusivo de las empresas del Ibex. En España, la diferencia entre el sueldo medio de hombres y mujeres es la misma que hace diez años: un 21,9%. Dicho de otro modo:. Y eso que las diferencias se han estrechado en los últimos años.En las grandes compañías ocurre lo mismo. Muchas de ellas, según critica Oxfam, continúan siendo reacias a ofrecer datos sobre cómo abordan las cuestiones de género pero, entre las que sí lo hacen, los resultados no son buenos. De media, en las empresas del Ibex 35 las mujeres cobran. Así, mientras ellas perciben una retribución de 33.137 euros de media, ellos reciben 38.218. Según estas cifras, ellas tendrían que trabajar 56 días más que ellos para igualar los salarios anuales. El mayor ejemplo de esta desigualdad de género es, según el informe presentado este miércoles, el. La empresa presidida por Ana Botín paga a sus empleados un 31% más que a sus empleadas.Además, como ellas tienen muchos más obstáculos a la hora de ascender dentro de la empresa, sufren una doble discriminación: por ser mujeres y por ser simples trabajadoras. En los puestos medios casi existe la igualdad plena: ellas son el 46% de las plantillas. Sin embargo, a medida que se asciende hacia los puestos directivos, su presencia es cada vez menor:. La más igualitaria en ese sentido es, cuyos puestos más altos son desempeñados por mujeres en un 79% de los casos.Ellas soportan, además,. El 21% de las mujeres que trabajan en estas empresas lo hace a jornada reducida, frente al 15% de hombres.Por otro lado, según denuncia el documento de la organización, las empresas del Ibex 35, aunque han mejorado sus números,. Durante el último año, más de la mitad de estas empresas. Y esto es un problema muy grave. La ley de información no financiera que se aprobó en el año 2018 , tal y como recuerda Oxfam, exige a las empresas aportar una serie de datos fiscales para informar si lo que pagan de impuestos se adecúa a sus ganancias. Pero no lo hacen. Según denuncia el documento de la ONG, las empresas del Ibex aportan datos de forma muy desigual, por lo que la comparación entre empresas resulta imposible. En otras ocasiones, las grandes compañías detallan los impuestos que pagan con terminologías muy diferentes, por lo que resulta casi imposible saber si se refieren o no a la misma realidad. "La conclusión es que", denuncia el informe.Lo que sí se conoce es que continúa habiendo presencia de estas empresas en paraísos fiscales . Y aunque la tendencia continúa siendo de reducción, no se disminuye la presencia de forma significativa. En 2018 solo, por lo que. Por tanto, calcula Oxfam, a ese ritmo todavía harían faltapara que la presencia en esos territorios desapareciera por completo. No obstante, la responsabilidad que tiene cada empresa es muy diferente. Aena, Bankia, ENCE, Inmobiliaria Colonial y Merlin Properties no tienen ni una sola filial, pero hay otras compañías que suman más de 50. Se trata de Banco Santander (con 207), ACS (102), Repsol (70), Ferrovial (65) y Arcelor Mittal (55). Entre las cinco concentran el 62% del total de filiales. Y un año más el destino favorito es, donde hay presencia de 352 empresas.Pero no solo no pagan, sino que además tienen ventajas si lo hacen. Se trata de los, dice la organización. Es decir, "derechos que tienen las empresas de deducirse importes de su futura factura fiscal". "En muchos casos, la Administración ha ido facilitando estos créditos a las empresas como compensación por haber comprado otras empresas de menor tamaño que arrastraban pérdidas, sobre todo en los años de la crisis económica", recuerda Oxfam. El problema, añade, es que estos créditos alcanzan "magnitudes exorbitantes". Así, en 2018, el importe a favor de las empresas alcanzó los, más de dos veces y medio el importe que recaudó el impuesto de sociedades durante ese año.Por todo ello, la organización propone una serie deen distintos ámbitos como, por ejemplo, elaborar una, incorporar criterios de responsabilidad fiscal en la contratación pública, incrementar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros en 2020, reforzar el poder de negociación de las personas trabajadoras, eliminar la presencia no justificada en paraísos fiscales o aumentar la transparencia. "Las grandes empresas continúan actuando bajo un modelo basado en la. Mientras sigan entendiendo su actividad como una combinación de altos beneficios y bajos salarios, las empresas serán incapaces de contribuir a una prosperidad sostenible y compartida para todos", sentencia Oxfam Intermón.