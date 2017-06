TVE mantiene la República en la nevera

info Libre .

Desde 2011, TVE mantienebasadas en el periodo histórico deSe trata de la segunda parte de 14 de abril. La República, La Conspiración, Tres días de abril, Volveremos, o El día de la libertad. El diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Mareaha preguntado por escrito al presidente de RTVE sobre si este hecho "bajo la justificación del ahorro". La respuesta del presidente de RTVE,, niega tal censura y afirma que se basa en "criterios económicos y de oportunidad".El presidente del medio público, tras extenderse en "que suponía la emisión en plena crisis económica", asegura "que en la actualidad existen otros productos que, por su mayor actualidad, tienen prioridad en la parrilla", afirmación que choca con la emisión de sucesivas temporadas de Águila Roja, o la más reciente de Reinas, ambas con tramas que discurren varios siglos atrás. De hecho, Sixto recuerda que ya preguntó al anterior presidente de RTVE, Leopoldo González Echenique, en septiembre de 2014, sin obtener respuesta satisfactoria, tal y como revelóConviene recordar que la primera parte de 14 de abril. La República fue emitida a principios de 2011 y tuvo un gran éxito de audiencia y ventas al exterior, lo que aconsejó rodar 17 nuevos capítulos, que desarrollaban la historia hasta julio de 1936, y que fue culminada durante ese años. Sin embargo, y a pesar de que varias televisiones extranjeras se interesaron por su compra, esa segunda parte nunca ha sido emitida. Suerte similar ha corrido La Conspiración, que se centra en el papel del general Mola en el arranque del golpe militar contra el Gobierno de la República, y que ya sufrió los obstáculos de la jerarquía de la Iglesia, que impidió el rodaje en la catedral de Pamplona. No obstante, al ser coproducida con ETB, la autonómica vasca sí emitió esta producción en enero de 2012. Otro tanto ocurrió con la película El precio de la libertad, que se estrenó en el Festival de San Sebastián, y se exhibió en ETB doblando la audiencia habitual. El telefilme narra la peripecia, personal y política demiembro de ETA condenado a muerte en el proceso de Burgos durante el franquismo, y que evolucionó después hasta ser pieza clave en la desaparición de ETA político-militar.También pudo ser vista por los espectadores catalanes Volveremos, ficción basada eny participan activamente en la lucha contra la Alemania nazi y la Italia fascista. Transcurre en el año 1944 y se emitió por TV3 en 2012. Ni vascos, ni catalanes, ni el resto de españoles ha podido ver aún Tres días de abril, que se desarrolla entre las elecciones municipales de 1936 y la salida de España de Alfonso XIII, y la proclamación de la República.Por todo este "olvido", Ricardo Sixto afirma que "RTVE, como ente público, debe estar al servicio de la ciudadanía, cuidando en la medida de lo posible de su neutralidad e imparcialidad en asuntos de ideológicos y de conciencia". A lo que el presidente de la corporación responde negando "presión alguna" para no emitir estas creaciones, y termina asegurando que "los principios que inspiran la programación de RTVE no son otros que prestar, en la medida de sus recursos,".