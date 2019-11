Google accede a la información médica de millones de estadounidenses como parte de un proyecto secreto

Publicada el 12/11/2019 a las 11:12 Actualizada el 12/11/2019 a las 11:29

Proyecto 'Nightingale'

Google ha accedido a laen Estados Unidos como parte de su proyecto 'Nightingale', en colaboración con Ascension, uno de los mayores sistemas de salud del país.Según ha informado The Wall Street Journal, Ascension dispone de, entre hospitales y consultas, al menos en 21 de los estados del país.La colaboración con Google ha permitido la, entre los que se encuentran resultados de laboratorio, historiales médicos y diagnósticos, con nombres y fechas de nacimiento, sin que pacientes ni doctores fueran notificados, según el medio citado.Se estima que al menosa los datos de decenas de millones de pacientes estadounidenses, como ha sabido The Wall Street Journal a partir dey fuentes próximas al asunto.Según los documentos internos, Google está trabajando en el desarrollo de un. El fin es crear una herramienta capaz de agregar los dispares datos de pacientes y alojarlos en un mismo lugar.En un comunicado facilitado al medio citado, las dos compañías han asegurado que el proyecto 'Nightingale'en concreto, la 'Health Insurance Portability and Accountability Act' de 1996, permite la transferencia de datos con los socios sin tener que comunicárselo a los pacientes, siempre que el fin sean las funciones de atención médica– y que disponen de un sistema de protección robusto para los datos de los pacientes.El proyecto 'Nightingale' engloba algunas soluciones en las que Google está trabajando con Ascension, pero que, como explica la compañía en un comunicado.Google anunció en julio, junto a sus resultados financieros del segundo trimestre, que "las soluciones de Inteligencia Artificial y machine learning de Google Cloud estáncomo Ascension a mejorar sus servicios y resultados"."Estas organizaciones utilizan Google parabajo estrictos estándares de privacidad y seguridad. Ellos son los responsables de esa información, nosotros sólo prestamos servicios en su nombre", detalla la compañía tecnológica.En el caso concreto de la colaboración con Ascension, Google ha indicado que trabaja en la, con el uso de las herramientas de productividad de G Suite para la comunicación de los empleados de Ascension, y mediante herramientas provistas a médicos y enfermeros para mejorar su atención a los pacientes.En lo que respecta a los datos, Google asegura que el trabajo con Ascension "se ciñe a la regulación del sector (incluyendo HIPAA) en lo relativo a los datos de los pacientes". Y cita, además, el Business Associate Agreement, que regula el acceso a la Información Sanitaria Protegida (PHI, en inglés) con el fin dea los pacientes.La compañía busca dejar claro que "con este acuerdo los datos de Ascension no pueden ser usados paraque se recogen en nuestra colaboración, y los datos de los pacientes no pueden ser combinados con ningún otro dato de consumo de Google", como asegura.