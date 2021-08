Los talibán llegan a las puertas de Kabul

Publicada el 15/08/2021 a las 11:55 Actualizada el 15/08/2021 a las 12:09

Los insurgentes talibán han anunciado este domingo que todo el país se encuentra ya bajo su control y que ha comenzado el proceso de negociación para la entrada "pacífica" de sus combatientes en Kabul. Por su parte, el ministro del Interior en funciones de Afganistán, Abdul Sattar Mirzakwal, ha anunciado el inicio de las conversaciones para organizar un ejecutivo de transición en el país ante esta llegada a la capital, según informa Europa Press.

Mirzakwal ha indicado que "la transferencia de poder al gobierno de transición se llevará a cabo en un entorno seguro y pacífico", según recoge la cadena afgana Tolo News. El minisstro ha confirmado igualmente que, de momento, se ha alcanzado un acuerdo preliminar para evitar una ofensiva armada de los insurgentes contra la capital. Minutos antes de la declaración, la cadena Al Arabiya ha confirmaba la llegada en los últimos minutos de una delegación talibán al Palacio Presidencial para discutir los términos de la entrada definitiva de los insurgentes en la capital.

Según han confirmado fuentes oficiales y testigos al diario estadounidense The Washington Post, los talibán han comenzado a tomar posiciones este domingo a las afueras de la capital, aunque su cúpula ha dado orden a los combatientes de que se abstengan de entrar por la fuerza. "Todas las partes del país han quedado bajo el control del Emirato Islámico", de acuerdo con un comunicado publicado por su portavoz habitual, Zabihulá Muyahid, en su cuenta de Twitter, usando la denominación empleada por el grupo.

No obstante, y frente a una posible entrada por la fuerza en la capital, los responsables de la organización "ordenan a todas sus fuerzas que se coloquen a las puertas de Kabul y que no intenten entrar en la ciudad" para evitar un derramamiento de sangre a la espera del inicio de un proceso de negociación para tomar la ciudad de manera incruenta. "Dado que la capital, Kabul, es una ciudad grande y densamente poblada, los muyahidines del Emirato Islámico no tienen la intención de entrar en la ciudad por la fuerza, sino de entrar pacíficamente en Kabul. Se están celebrando negociaciones para garantizar que el proceso de transición se complete de forma segura", explica la nota.

Los talibán han precisado que, hasta que culminen las negociaciones, la situación de seguridad en la zona quedará en manos "del bando contrario", es decir, el Gobierno afgano. Por último, garantizan a la población su seguridad al afirmar que no están buscando "vengarse de nadie" y que "todos los funcionarios civiles y militares permanecerán a salvo".

El Gobierno afgano ha indicado, en un comunicado emitido minutos antes de la comparecencia del ministro del Interior, que ahora mismo no hay ataques en la capital y que la situación está, por el momento, "bajo control", informa la cadena afgana 1TV News. "Las fuerzas afganas, en coordinación con las fuerzas internacionales, tienen la ciudad controlada y no hay motivo de preocupación", según el comunicado del Palacio Presidencial.