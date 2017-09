_____________



Fernando Prieto es director del Observatorio de la Sostenibilidad y doctor en Ecología.

. Poco a poco. Que los acuíferos se recarguen, que se empapen el suelo y los bosques después de tanto fuego, que circule el agua por los arroyos, por los cauces secos, por los ríos. A manar las fuentes. A llenarse los embalses.Si esto no pasa,. Sera el cuarto año de una muy dura sequía en algunas zonas. Ahora los embalses del Tajo Segura están al 10%. El conjunto del sistema al 40%, un 15% menos de la media. Los impactos ya son brutales en riego. El Tajo tiene cientos de kilómetros colapsados. Y el problema de la escasez de agua no habrá hecho sino empezar.Entonces, se nos mostrará que no podemos utilizar al límite los recursos del territorio ya que. Que es insostenible el sobredimensionamiento de los regadíos que han aumentando en 2 millones de hectáreas en 50 años. Que debíamos controlar la urbanización del Mediterráneo. Que hemos de depurar todas las aguas y proteger los ecosistemas fluviales y el mar. Que lo del cambio climático es inexorable. Que España tiene un alto riesgo de sequía y debían habernos enseñado a ahorrar agua siempre. Y serán habituales cortes de agua, problemas de abastecimiento, pérdida de cosechas, importación de cereales, manifestaciones de agricultores, contaminación, incendios, falta de caudales ecológicos, peleas entre autonomías por el agua.Es ¡insostenible! que la cuestión Cataluña aplace un día más el debate sobre la sequía.