Las organizaciones y la sociedad

El capitalismo está volcado en una avaricia extrema que ejerce con más impunidad cada vez y con unos Estados que trabajan a su servicio, desregulando los amparos públicos y regulando las normas de favor para los bancos y las multinacionales.Bueno… hay otras cosas. Creo que merece la pena considerar también que, en esta agitación insaciable de la impunidad capitalista, la derecha sigue acumulando poder y las organizaciones de izquierdas, los sindicatos y los partidos que todavía buscan una capacidad de intervención en la realidad acaban siendo el chivo expiatorio.Parece que su única defensa en momentos convulsos pasa por adoptar un perfil bajo mientras cruza el huracán o poner su vela allí donde sopla el viento sin capacidad para protagonizar una meditación colectiva.En el deseo de la izquierda que pretenda intervenir en la realidad, y en su obligación de no ser una simple quimera de buenas intenciones, resulta imprescindible detenerse a pensar la articulación del tejido social y de las organizaciones políticas o sindicales. Creo que buena parte de lo que está ocurriendo procede de un primer error: la desconexión de las cúpulas de los partidos de izquierdas, integradas en las esferas oficiales, del mundo real de la gente. Eso ha dañado de manera grave a la socialdemocracia europea; pero no sólo a ella, porque el fenómeno ha afectado a organizaciones menos fuertes., aunque eso suponga el alejamiento de un horizonte social más amplio.Pero creo que ahora estamos sufriendo un segundo error, una tentación suicida:Si el primer error conduce a una pérdida de poder social, el segundo nos empuja a la ley del más fuerte, al desamparo ante el totalitarismo neoliberal que ejerce el poder mediático. La mezcla de los dos errores está poniendo el mundo en manos de personajes como Donald Trump o como los variados sustitutos de Berlusconi.Me llama la atención que una parte de los medios, bien acompañados como siempre por el infantilismo izquierdista,Hay personas acostumbradas a opinar sobre la clase obrera sin haber visto un obrero en su vida o sin haberse parado ni un segundo en meditar sobre las condiciones del mundo real y la situación de las fuerzas del trabajo en la economía especulativa. Tampoco analizan las consecuencias deLos sueldos miserables se mezclan hoy con la libertad de despido. Y, en estas condiciones, es muy grave arriesgar una soledad propia o la vida cotidiana de la gente en muchos centros de trabajo. La cuestión se agrava si consideramos la feminización de la pobreza y la explotación de la mujer en sectores muy desamparados., debieran tomarse en serio un dato: su huelga no fue seguida de manera real ni siquiera en las empresas donde tienen representación sindical. Hay dos errores clásicos de la izquierda: el acomodarse sin dar la batalla o el infantilismo de darla donde está perdida de antemano.El debate feminista puede ser abordado desde puntos diversos.Como existe el machismo económico real, se debe aprovechar esta nueva dinámica. Cualquier paso hacia la igualdad de género que venga por ahí me parece una buena noticia, como fue una buena noticia que los partidos socialdemócratas decidieran defender los derechos civiles feministas para compensar su abandono de otras luchas sociales. Peor hubiera sido su parálisis completa, ya que no estamos en condiciones de rechazar ningún avance. Perola izquierda no puede olvidarse de su necesidad de integrar la lucha por la igualdad de género con su lucha por la igualdad económica.Ya sé que voy contra corriente, pero me parece que los sindicatos mayoritarios: 1) No han querido apropiarse de una lucha feminista transversal. 2) Han articulado la participación obrera en las reivindicaciones con paros de dos horas y miles de asambleas, dinámica que ha permitido un aire de triunfo del pensamiento feminista en el ámbito laboral. Y 3) Han movilizado a la sociedad para contribuir a la asistencia masiva en las manifestaciones.Vuelvo a repetir: si malo ha sido que las cúpulas organizativas de la izquierda se hayan separado de la gente durante años,en la izquierda democrática.Y me voy a repetir una vez más lo siguiente, para enseguida corregirme:. Esta vez lo voy a decir de otro modo, porque me incomodan los intelectuales elitistas que se pasan la vida despreciando a la gente: vamos a guardarnos de los que van de listillos porque no suelen saber de lo que hablan.