Venezuela como arma arrojadiza

Publicada el 09/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 08/05/2019 a las 19:29

No tanto por su grave crisis económica y política que amenaza con terminar en un enfrentamiento armado, sinoCualquier disidencia, por mínima que sea, se paga con una lluvia de insultos y la expulsión del grupo. Un mismo texto puede obrar el milagro de ser calificado de chavista y antichavista de manera simultánea.En España se trata la información procedente de Venezuela como una. Líderes, partidos, periodistas, opinadores y tuiteros se enredan de manera simple en asuntos complejos que suceden a miles de kilómetros de distancia y que no parecen entender ni vivir en sus carnes.Somos campeones mundiales de las enmiendas a la totalidad. Si no gusta una palabra se descalifica todo el texto, que por lo general no se ha leído y/o entendido., sugerir que su criterio está subvencionado por algún poder más o menos oculto. Resulta un sarcasmo que los que actúan por obediencia debida --cobren o no-- tengan la extraordinaria capacidad de ver vendidos en todas partes ¿No es posible aceptar en el discrepante una pizca de razón, algo que nos ayude a corregir una parte, por mínima que sea, de nuestro discurso, a darnos cuenta de algún detalle en el que no habíamos caído? Aquí priman el "prietas las filas" y, una de las frases más antidemocráticas que se han dicho en democracia atribuida a Alfonso Guerra Sucede mucho en la derecha y en la izquierda.(agazapado en un anónimo tuitero). Lo jodido es cruzar el puente a la realidad y ver que los prejuicios no funcionan en un planeta basado en la explotación y la injusticia Los que se consideran de izquierdas se sienten forzados a defender a Nicolás Maduro y echar la culpa de la situación venezolana –que es de carestía extrema porque las redes de apoyo familiar no dan más de sí—a EEUU y a una conspiración capitalista. Los que se consideran de derechas demonizan a Maduro y alaban la lucha de una oposición que tildan de heroica y democrática, pese a que emplee la violencia, llame a un golpe de Estado todas las semanas y pida una intervención extranjera.La doble moral afecta al Código Penal y a los adjetivos.. Lo primero sale gratis; lo segundo puede costar millones de euros. ¿Recordamos el caso de las fragatas y las 400 bombas inteligentes A una parte de la izquierda –española y europea–, en la que se podría incluir al ex presidente Rodríguez Zapatero , le cuesta aceptar que Maduro y su equipo tienen poco o nada que ver hoy con los valores de la izquierda, por muchos eslóganes revolucionarios que se sepan.Algo parecido sucede cony su vicepresidenta consorteque. El icono de la revolución sandinista –que hace años que dejó de ser revolucionaria para convertirse en negocio privado— perdió el norte definitivo en abril de 2018, tras una protesta contra la reforma de la Seguridad Social. Ortega se sintió amenazado y accionó la palanca de la represión En 2018 murieron más de 300 personas, 561 si contamos las de este año Ortega ha cerrado medios de comunicación que considera críticos y encarcelado a decenas de ex compañeros sandinistas. Cualquier atisbo de protesta en Nicaragua se paga con la cárcel o la vida.En el país centroamericano no existe una crisis económica sistémica como la venezolana, que ha devuelto a los más pobres al estatus de la miseria, aunque el deterioro es creciente . Ni está tan dividido: la pugna es entre la mayoría de la sociedad y una pareja de dictadores y su cohorte. Bulle más sandinismo en los nietos de la revolución sandinista que en los Ortega.Lo he escrito más veces: Maduro no es Chávez El día que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, que ganó la oposición por casi dos tercios, ordenó retirar el retrato de Chávez cometió un error táctico de bulto . Como lo fue el de los marines en Bagdad en abril de 2003., para colocarle el arnés con el que iban a derribar la efigie, colocó en su cuello la bandera de las barras y las estrellas. Después corrigió y la reemplazó por la iraquí, pero el mensaje era claro: no era una liberación, era una ocupación.En política los gestos y los símbolos son esenciales.ordenó dejar el crucifijo que presidía su mesa en el Ayuntamiento de Madrid, el primero de izquierdas desde la II República , porque era el alcalde de todos los madrileños. TiernoAl retirar el cuadro de Hugo Chávez se transmitía el plan:Política de tabla rasa. ¿Así pretenden obtener el apoyo de los chavistas desencantados de Maduro, de los que están hartos de este gobierno, que son legión?La oposición carece de un discurso integrador. Leopoldo López Juan Guaidó trata de interpretar varios personajes a la vez., que procede del universo socialdemócrata, sí tenía ese discurso conciliador, por eso casi derrota a Maduro en las elecciones de 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. No es un entusiasta de la línea Guaidó.por mucho que corrijan todo lo demás. No parece un buen programa pedir la intervención militar de una superpotencia que ha declarado su interés por el petróleo venezolano.De entre las mil–ríanse de Juego de Tronos—, está la internacional entre, pese a que Rusia queda muy lejos del tablero físico. Y está China, que es el principal acreedor cuya ideología en este asunto es cobrar sea quien sea presidente.. La única solución no violenta es la creación de un gobierno transitorio con figuras lo menos contaminadas posibles que pongan en marcha un doble o triple proceso electoral: presidenciales, legislativas y gobernadurías bajo vigilancia de la ONU y con una empresa escrutadora aceptable por todos. En esas elecciones podría y debería presentarse el chavismo con Maduro o sin, según decidan, y la oposición, unida o por partidos. Lo dijo Capriles y le cayó la bronca . ¿Hablamos de democracia?En la actual oposiciónque se rompieron en el régimen. Estos son los matices, los grises, que no ven ni quieren ver los más radicalizados.Los amigos de Venezuela en España y en la UE deberían moverse en estos matices, no en las trincheras.. ¿Se trabaja a favor de una solución o en mantener el agravio permanente para disimular la falta de proyecto? Si no tenemos líderes capaces, deberíamos cambiar de líderes. Y de tuiteros ofendiditos. Un poco de humor con la gran