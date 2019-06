El plástico que comemos y respiramos

Publicada el 08/06/2019 a las 06:00 Actualizada el 07/06/2019 a las 21:23

Pregunta: ¿¿Es de los que se autoimpone beber esos 2 litros de agua diarios que recomiendan los médicos? Si lo hace, aquí viene la pregunta clave:? Porque puede que esté poco a poco contaminándose y no lo sepa.Cada día yo puedo beber de media 2 ó 3 botellas de agua embotellada. Vivo pegada a una botella, y no, no es de ésas que se han puesto de moda últimamente, tipo termos. Es una botella de toda la vida, la que nos venden en la máquina o la que tenemos en plató para echar mano de ella cada vez que nos quedamos sin voz o se nos seca la garganta. Pero puede que un gesto tan cotidiano y que en teoría me servía para estar más hidratada y por tanto más saludable, esté provocandoUn estudio nos ha dicho ahora que cada persona, al año, puede ingerir entreUna cantidad excesiva que no siempre entra a través de alimentos contaminados, que también. Las botellas de plástico son parte del problema, pero no el único. Una persona que no beba agua de botella también llegará a ingerir hasta 7 mil partículas de plástico, pero ¿cómo? Hay frutas, pescado, marisco, que ya han sido contaminados en los mares o en los campos con partículas minúsculas de plástico y que acaban llegando a nuestra mesa y por tanto a nuestro organismo.A principios de semana nos proponían el reto de llenar nuestra cesta de la compra sin plásticos, buscar alternativas a las lechugas envueltas en papel film, a las bolsas donde pesamos la fruta, a las bandejas de los filetes de carne que nos venden en el supermercado ya envasados… Si echamos un vistazo rápido a nuestra compra vemos que, efectivamente,Al final todos esos alimentos acaban contaminados e inevitablemente acaban también en nuestro organismo. Por tanto ya no es sólo una cuestión de contaminación sino también de salud.Incluso el azúcar o la de mesa que procede del agua marina. Tiene micropartículas de plástico que también acaban contaminando todos nuestros platos y nuestros aliños.Pero lo más sorprendente de este estudio, y también lo más preocupante, es que aunque quisiéramos evitar que lo que comemos esté contaminado con plástico, no lograríamos evitar su ingesta. Porque el plástico no sólo lo ingerimos sino que también lo respiramos. Sí, parte de esasque entran en nuestro organismo al año también llegan por vía oral. La contaminación de los mares es parte del problema, pero también los materiales de los que estamos rodeados, en nuestras casas, en la oficina, en el trabajo, en el coche.Los expertos no han determinado qué efectos a largo plazo va a tener todo esto en nuestra salud. Pero sí que han detectado que la toxicidad de esos microplásticos han llegado ya. Están presentes en nuestras heces, por ejemplo.Desde hace meses, la pequeña, activista a favor del medio ambiente y que ha conseguido movilizar a miles de jóvenes de todo el mundo, pedía a Gobiernos e Instituciones que se implicaran en parar el deterioro del planeta. Y que lo hicieran, además de tomando medidas, cambiando su lenguaje. No se trata ya de cambio climático, dice, sino de emergencia climática. Es urgente y necesario actuar. El Parlamento británico fue uno de los primeros en votar esa declaración de emergencia climática. Y muchos medios de comunicación de todo el mundo se han sumado a esta iniciativa. Hayque así lo demuestran, y este informe es uno más.