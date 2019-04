La batalla por la conversación digital del 28A: los “ultramotivados” de Vox y la novedad de Pacma

Jordi Morales i Grass | Julen Orbegozo

Publicada el 20/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 19/04/2019 a las 13:55

Tres millones y medio de interacciones

Las dos Españas en la conversación digital

PODEMOS

VOX

PSOE

CIUDADANOS

Los ultramotivados: Vox

PP, mayor probabilidad de 'bots'

Épica y efecto 'bandwagon'

______________



Jordi Morales i Grass es doctor en Sociología y director de Network Outsight. Julen Orbegozo Terradillos es investigador y profesor de Comunicación Política

Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que algo no existía si no se reflejaba en televisión. La televisión, creaba los principales marcos que ayudaban a interpretar los hechos y la realidad, e influía en el sentimiento colectivo de las masas. Actualmente, la televisión sigue teniendo su cuota de poder en esa mediación, pero hace ya algunos años que emergieron las redes sociales como ese espacio de la ágora pública donde todo se ve, todo se siente y todo se comenta.En la comunicación política actual, Twitter es uno de los grandes contenedores y replicadores de los diversos contenidos que se producen, por ejemplo, durante una campaña electoral. El rastro de las interacciones y los comentarios que dejamosde redes sociales en una forma más de escrutinio social.En ese sentido, la pregunta pertinente en este contexto electoral en vísperas del 28A es sencilla: ¿? La respuesta es difícil de resumir en un punto, teniendo en cuenta que se han producido millones de interacciones en esta red social. Sin embargo, podríamos titular que dos partidos sin representación parlamentaria están destacando claramente por diferentes motivos. Pacma y Vox, sencillamente, están cumpliendo con creces sus objetivos electorales en redes sociales.Los cuatro primeros días de campaña se registraronque contenían menciones a partidos políticos y a sus principales candidatos, interviniendo en la conversación 1.031.628 perfiles de Twitter. Para este análisis se han aislado aquellas que interpelaban o concernían a los seis partidos principales de ámbito estatal (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, Vox y Pacma) y se han obviado las comunidades surgidas en torno a lógicas internacionales (EEUU, Venezuela, Brasil, México…) o las comunidades erigidas en torno a partidos no estatales (Front Republicà, ERC, Junts per Catalunya, EH-Bildu, PNV, etc.).Así, el ranking de las comunidades ordenadas por el tamaño de las comunidades resultantes es el siguiente:1.79.208 nodos.2.. 60.257 nodos.3.57.679 nodos.4.24.876 nodos.5.24.539 nodos.6.. 20.992 nodos.El consenso general apunta a que esta podría ser una de las campañas más broncas, agresivas e hiperbólicas de la historia. Desde cualquier perspectiva de análisis político y comunicativo emergen así esas dos Españas machadianas confrontadas históricamente. Durante esta campaña lo antagónico es protagonista, y todos los partidos se afanan en buscar otro púgil contra el que luchar en el ring electoral. El centro discursivo, la moderación, los matices sutiles…Vox y sus dos fuerzas antagónicas, Pacma y Podemos, son los principales protagonistas de la conversación conEs, podríamos decir, una conversación polarizada en términos de comunidades ideológicas. El PP es el partido con menor audiencia activa en Twitter, pero tiene la virtud de ubicarse en el centro del gráfico, ya que varios de sus contrincantes construyen su discurso centrándose en él. Por otro lado, solo Pacma consigue aislar la construcción de su discurso y su comunidad de forma autónoma, hecho determinado por la presentación de su spot electoral con un éxito sin precedentes.Perfiles líderes y principales tuits:1.@partidopacma, @marcosar99, @adrinanclares, @femilimon, @elmundotoday2.: @ahorapodemos, @pablo_iglesias_, @protestona1, @irene_montero_, @pnique.3.@vox_es, @santi_abascal, @ivanedlm, @okdiario, @monasterior.4.: @sanchezcastejon, @psoe, @tu_abandono, @a3noticias, @abalosmeco.5.@ciudadanoscs, @albert_rivera, @inesarrimadas, @tonicanto1, @maitepagaza.6.@pablocasado_, @populares, @cayetanaat, @teogarciaegea, @abarceloh25Sin duda alguna, si hay una comunidadson los seguidores de Vox. Han tuiteado alrededor del doble de mensajes por perfil que aquellos perfiles incrustados en las comunidades de Podemos o del PP.Como hemos mencionado, Pacma tiene la comunidad más numerosa, pero está conformada por perfiles que de media han “colgado”Son los menos activos. Probablemente se deba al efecto viral de su spot. Como punto positivo, Pacma ha conseguido llegar a gente que participa poco en conversaciones políticas.Por otro lado, Podemos, PSOE, Ciudadanos y PP ostentan similares cifras de participación. Uno de los posibles motivos de este hecho podría serdel hashtivismo, hecho que marca las pautas de participación de sus comunidades (cuándo, cuánto y cómo participar en el debate) en la campaña digital.Para identificar indicios de actividad automatizada por bots electorales se ha analizadohan sido creados durante el 2019 y cuántos utilizan alguna herramienta para la automatización de sus publicaciones (TweetDeck, HootSuite, etc.). De esta forma se puede acceder a una cifra aproximada de “cuentas falsas” utilizadas por cada partido para magnificar su mensaje. Por ello, los denominamos “bots potenciales”.Los datos analizados sugieren baja automatización para los usuarios de todos los clústeres, salvo para los del Partido Popular. Las cuentas que conforman esta comunidad podrían tener los mayores indicios de automatización a través de bots.En definitiva, inmersos en una sociedad líquida con individuos “infoxicados” de mensajes comerciales y políticos, se sobreestima lo nuevo, lo breve… y lo épico. Bajo ese marco, cabe la pregunta de qué comparten Vox y Pacma para cotizar al alza en esta campaña que vaLos partidos podrían reflexionar en torno a una cuestión: ¿en qué han cambiado las narrativas políticas con? y ¿cómo me he adaptado a los nuevos tiempos?Si pensábamos que lo nuevo y lo mejor era que las redes nos ofrecían más canales para producir más mensajes y llegar a más gente,. Los nuevos tiempos exigen algo distinto, que pasa por abrir el relato político y su construcción a la participación de la gente y adaptar las formas y los contenidos a los canales. Partidos como Vox y como Pacma, en proceso de construcción de su identidad y de su relato, se mueven como pez en el agua en esas campañas de narrativas construidas horizontalmente, pero de abajo arriba. Dejar que tus simpatizantes te construyan, al fin y al cabo, yen lo que se debe contar y cómo se debe contar en una campaña.Todo ello se adereza, además, con dos ingredientes fundamentales que se han repetido en otros casos a lo largo de la historia: primero,, de conseguir un objetivo tangible, con un call to action claro (votar); y segundo, la activación del efecto bandwagon (subirse al carro) que arrastra definitivamente a tus votantes potenciales.