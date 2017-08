Chema Gil: "Estos atentados de baja complejidad organizativa son muy difíciles de detectar"

info Libre

El terrorismo yihadista golpeó Barcelona este jueves. Una furgoneta de color blanco irrumpió a primera hora de la tarde en La Rambla desde la confluencia con la plaza de Cataluña, una zona atestada de turistas. El atentado, cuya autoría fue reivindicada a última hora por el Estado Islámico, dejó al menos 13 muertos y más de un centenar de heridos en el ataque más grave que sufre España desde el 11-M., director del departamento de estudios sobre terrorismo del Instituto de Seguridad Global, asegura aque el hecho de que se haya producido un atentado en España "no implica que haya fracasado el sistema policial o legislativo". De hecho, alerta de que estos atentados de "baja complejidad organizativa" son muy difíciles de detectar. En relación a la posibilidad de que alguno de los atacantes sea de nacionalidad española, alude a la necesidad de que los Estados impliquen "la generación de sociedades más cohesionadas". "En la medida en que se produzcan espacios de exclusión habrá caladeros para el proselitismo yihadista", advierte.Gil también se pronuncia sobre las posibles lecturas en clave política de este atentado en un momento crucial para la historia de Cataluña por la cuestión soberanista. Aunque asegura que la intencionalidad de los terroristas solo está en su mente, sí considera que, con datos objetivos, se puede afirmar que "el terrorismo siempre ha actuado allí donde había inestabilidad política y ha intentado hacerse presente en medio del conflicto".RESPUESTA. Con los datos que existen lo que sabemos es que no es un lobo solitario. Estamos hablando de una célula de mínima integración que ha recurrido a medios absolutamente insignificantes y con los que han conseguido un alto impacto. Esto no constituye ninguna novedad, pues lo hemos visto en Niza, en Berlín, en Londres… Que haya dos furgonetas significa que hay una célula. Por otro lado, el hecho de no se haya producido un enfrentamiento a tiros con estos terroristas –que lo que buscan es morir matando– va a hacer posible, sin lugar a dudas, que se produzcan más detenciones.R. Esta metodología constituyó una novedad en Europa el año pasado, pero en realidad son métodos que el terrorismo yihadista utiliza en escenarios lejanos y a los que, por regla general, los medios de comunicación no prestan atención porque los muertos no son europeos. Es un método que viene inserto en los manuales de terrorismo yihadista desde hace muchísimos años.Entre otros, por ejemplo, se incluye en el manual más peligroso o que más se ha podido utilizar por el espectro terrorista, que fue el que redactó Mustafa Setmarian, alias Abu Musab al-Suri, un terrorista de Al Qaeda de nacionalidad española, y que está vinculado al terrorismo yihadista desde los años ochenta. Por lo tanto, estamos hablando de novedades muy relativas.R. Hay que tener en cuenta que las alertas por amenaza yihadista en otros territorios son muy habituales por parte del Gobierno norteamericano. Esas alertas normalmente no suelen tener un motivo concreto, salvo que se mencione de forma expresa, sino que responden a las propias alertas antiterroristas que existen en los países. En este caso, España está en alerta cuatro, el escalón más alto antes del último, que es el quinto. Por lo tanto, esa alerta antiterrorista genérica de la administración norteamericana es coherente con el nivel que tiene España, no era específica por un atentado que pudiera producirse.R. Ojala no. En un ambiente terrorista tan difuso y tan líquido como es la amenaza del yihadismo, ningún escenario es descartable. Espero que la acción policial que se produjo en la misma tarde del jueves frene cualquier otro ataque. Pero insisto en que no es descartable.R. Creo que disponemos de un corpus legislativo y de un corpus operativo verdaderamente extraordinario. El hecho de que se haya producido un atentado no implica que haya fracasado el sistema policial o legislativo. Estos atentados de baja complejidad organizativa son muy difíciles de detectar. Desde 2004 no se había producido un atentado en España por parte del terrorismo yihadismo, pero no porque no lo hayan intentado.De hecho, lo han intentado en varias ocasiones: pensaban hacer volar la Audiencia Nacional con un camión bomba, atentar contra el metro de Barcelona... Todos esos intentos fueron abortados por el trabajo de la policía. Yo reivindico, y más en este momento, el trabajo de la policía, que se ha mostrado muy eficaz.R. Es algo que se lleva diciendo mucho tiempo: los terroristas que están atentando en Europa son nacidos y criados aquí. Eso quiere decir que el fenómeno del terrorismo yihadista como amenaza es algo complejo, que va a requerir de los Estados y de las sociedades respuestas policiales y judiciales pero también otras, con resultado a más largo plazo, que impliquen la generación de sociedades más cohesionadas.En las sociedades en las que existen umbrales de exclusión, de rompimiento del afecto con el entorno, los discursos del proselitismo yihadista calan con facilidad en individuos que, por regla general, no se sienten vinculados afectivamente a ese entorno social. Nuestras sociedades occidentales deben repensarse como sociedades en las que todos nos sintamos ciudadanos. En la medida en que se produzcan espacios de exclusión habrá caladeros para el proselitismo yihadista. Eso es así.R. En cualquier caso habrá que tener mucho cuidado con los discursos islamófobos porque esos discursos, que normalmente vienen de la extrema derecha, en realidad se convierten en los mejores aliados del terrorismo yihadista y retroalimentan al propio monstruo. Cuando, como consecuencia de un atentado, se criminaliza al musulmán, los espacios de exclusión se amplían.R. La intencionalidad de los terroristas solo está en la mente de los terroristas. Ahora bien, si analizamos cuándo se han perpetrado los últimos atentados en Europa vemos que sí se han producido en entornos de inestabilidad política. Por ejemplo, el asesinato de policías en los Campos Elíseos en la víspera de las elecciones francesas; los ataques en Reino Unido en los albores del Brexit… Bien porque sea una decisión pensada, o ya sea fruto de la casualidad y con el terrorismo no creo en casualidades, lo cierto y verdad es que el terrorismo yihadista, en los últimos tiempos en Europa, siempre ha actuado allí donde había inestabilidad política y ha intentado hacerse presente en medio del conflicto.También ocurrió con la Primavera Árabe en Siria, que fue un movimiento laico, civil, de protesta contra el régimen de Assad, del que se apropió el terrorismo yihadista. De hecho, hoy hablamos de Siria como un conflicto de terrorismo yihadista. Por lo tanto, no me atrevo a decir que haya jugado ningún papel la situación de Cataluña, pero sí es una realidad objetiva que en los últimos tiempos siempre que se ha producido un atentado en Europa ha sido en medio de escenarios conflictivos de inestabilidad política.