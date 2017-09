"El tiempo corre en nuestra contra"

"Atropello a la democracia"

Un corpus legal transitorio

Aprobación con polémica

El Parlament hacon la que JxSí y la CUP quieren consumar la desconexión de Cataluña del resto de España si gana el "sí" en el referéndum del 1 de octubre , y lo ha hecho pese a que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido poco antes la tramitación de la norma.El texto se ha aprobado con los, y los 10 votos en contra de SíQueEsPot, mientras que Cs, PP y PSC no han votado porque de nuevo—ya lo hicieron este miércoles en el debate de la ley del referéndum— en protesta porque consideran que la ley es manifiestamente inconstitucional y antiestatutaria, según informa Europa Press.pese a la decisión del Tribunal Constitucional (TC): Jordi Orobitg (JxSí) ha tildado a España de Estado opresor, y Benet Salellas (CUP) ha avisado de que para culminar la independencia el soberanismo tendrá queha alertado de que el proceso independentista debe, por mucho que el TC trate de amedrentar: "El tiempo corre en nuestra contra porque el Estado se está rehaciendo y reconstruyendo".ha proclamado que, con la ley de transitoriedad de este viernes y la ley del referéndum que se aprobó el miércoles, se consigue que"Para Cataluña y los catalanes, ¡Salud y república! Para Cataluña y los catalanes ¡Viva Cataluña libre!".ha defendido la ley, aunque ha matizado que le gustaría que fuera más inclusiva y ha advertido de queLay de la oposición en el Parlament, Inés Arrimadas , ha tildado la ley de transitoriedad dey ha augurado que no tendrá nunca efectos jurídicos porque considera que es manifiestamente inconstitucional y que así lo determinarán los tribunales.El Xavier García Albiol , ha criticado que es una, y ha alertado de que el independentismo "se ha convertido en la principal amenaza que en estos momentos tiene la UE".El Miquel Iceta , ha sostenido que la norma pretende, ha asegurado que tiene un escaso rigor jurídico, y también que substituye el actual ordenamiento legal por un modelo de escasa calidad democrática, a su juicio.El Joan Coscubiela , considera que con la aprobación de las dos leyes —la fundacional y la del referéndum—Bautizada como la principal ley de desconexión,en el referéndum del 1 de octubre y su recorrido es limitado: define un, prevista para antes de 2019.Hasta entonces, si se aplica esta ley "suprema"; el presidente de la Generalitat,; se asume el control de fronteras y aduanas, y se expulsa al Ejército hasta que una futura Asamblea Constituyente decida si se crea uno propio o se prescinde de él.La ley prevé que, y que pasen a tener—catalana y española— todos los que tengan la nacionalidad española y estén empadronados en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016.Entre otras novedades,uno de los cambios más sustanciales es la sustitución del Tribunal Constitucional (TC) —pasará a denominarse Sala de Garanties— y del Tribunal Supremo (TS), cuyas funciones pasarán a ser asumirlas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).La ley de transitoriedad, pero JxSí y la CUP forzaron el jueves por la tarde su inclusión, lo que ha indignado a los grupos de la oposición, que consideran que sus derechos se han visto completamente cercenados.JxSí y la CUP han pedido debatir la ley a las 14.15 horas del jueves, y tras un, no se ha sometido a votación hasta más de 10 horas después.