La 'peligrosa' carroza de La Prohibida y sus peluches hace soñar a los niños vallecanos

Infinito cariño el que estamos recibiendo de este nuestro barrio #Vallecas Orgullo de barrio! Gracias! #Animaletesporladiversidad #noeraparatanto Las niñas y niños son el Futuro pic.twitter.com/Y4PjHQe8Pv — Orgullo Vallekano (@orgullovallekas) 5 de enero de 2018

preparando el desfile de la cabalgata. ¿Vamos muy provocador@s? pic.twitter.com/WNImX7KRA8 — La Prohibida (@la_prohibida) 5 de enero de 2018

HazteOír recoge 57.000 firmas

La drag queen La Prohibida recorrió este viernes las calles de Vallecas (Madrid) en la Cabalgata de Reyes con una gran acogida entre los asistentes: "Infinito cariño el que estamos recibiendo de este nuestro barrio", agradeció Orgullo Vallekano en su cuenta de Twitter.Esta plataforma, junto a la Mesa de Igualdad de Puente de Vallecas, participaron en el desfile con una carrozaen la que estuvieron las artistas La Prohibida, Roma Calderón y Dnoe Lamiss.La polémica surgió esta semana cuando se conoció que en la carroza,. Ante las críticas, los propios organizadores defendieron que entendían que se trataba de un evento infantil y que, informa Europa Press.El pasado martes, el portavoz municipal del PP,acusó a Manuela Carmena depor permitir la presencia de las drag queens en el desfile. Por su parte, la portavoz de Cs,, reconoció que las manifestaciones por la lucha por derechos, pero que "en ocasiones, una Cabalgata de Reyes ha de ser simplemente lo que los niños esperan que sea".La propia alcaldesa salió este viernes en defensa de la carroza LGTBI. "Se han dicho muchas exageraciones que indican que las personas que somos representantes políticos tenemos poco tacto, porque creo que espara que en la cabalgata puedan participar las carrozas de todas aquellas personas que lo quieran", indicó.También la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid ( Fravm ) emitió un comunicado en el que defendieron que se trata de una carroza que llenará las calles de Vallecas deasí como que tiene como objetivoEn una foto, que colgaron en Twitter, se puede ver a algunos de los integrantes de la carrozaacompañada del texto "Preparando el desfile de la cabalgata. ¿Vamos muy provocador@s?".El cantantequiso mostrar su apoyo al colectivo con un mensaje en su cuenta de Twitter: "Pues yo me voy a #Vallekas a ver la cabalgata. Viva la libertad y la tolerancia. #ReyesMagos2018".Por su parte, la plataforma HazteOír, que ya ha realizado otras campañas tránsfobas , ha recogido más de 57.000 firmas para que en la carroza LGTBi de la Cabalgata de Vallecas "no haya drag queens" y así "evitar el adoctrinamiento LGTBi".El portavoz y director de Campañas de HazteOír, Miguel Vidal, explicó la iniciativa en estos términos: "No se trata de estar a favor o en contra de los transexuales o de los drag queens. Se trata de. Se trata de dejar a los niños ser niños. Se trata de respetarlos, y no de aprovecharse de su inocencia para. Este es el debate".