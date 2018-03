info Libre

info Libre

10.10.

Feliz #DíaDeLaMujer. El Gobierno trabaja por la igualdad real; contamos con la colaboración de todos para lograr la plena participación de las mujeres en la sociedad en las mismas condiciones que los hombres. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 8 de marzo de 2018

Caceroladas en las plazas, programas de tele y radio con sus presentadoras en huelga e incluso alguno que no se puede emitir, trabajos que no funcionan si las mujeres paramos, las calles llenas de dignidad feminista...Un día que va a durar décadas. Feliz y combativo #DiaDeLaMujer pic.twitter.com/iD127jzFlI — Irene Montero (@Irene_Montero_) 8 de marzo de 2018

10. 00.

9.30.

9.15.

9.00.

00.00.

Las mujeres de todo el país están llamadas a "parar para cambiarlo todo" en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer , ya que se trata de la primera vez que se convocapara reivindicar igualdad de género. Todas las periodistas que trabajan enhan firmado un manifiesto de apoyo a la huelga en el que explican sus principales reivindicaciones. Los periodistas de esta redacción compartimos esas reivindicaciones y este jueves nuestras informaciones se centrarán exclusivamente en cubrir el 8M y en visibilizar el trabajo de las mujeres y sus demandas.te cuenta minuto a minuto todo lo que está ocurriendo en esta jornada histórica:El presidente del Gobierno,ha asegurado a través de Twitter que el Ejecutivo trabaja en favor de la igualdad real entre hombres y mujeres y ha apelado a la colaboración de todos. El líder del PSOE,, ha escrito: "Hoy, 8 de marzo, cambia la historia. Hoy, como hicimos ayer, y como haremos siempre, el @PSOE refuerza su compromiso con la igualdad". Y la portavoz de Podemos en el Congreso,, ha tuiteado: "Caceroladas en las plazas, programas de tele y radio con sus presentadoras en huelga e incluso alguno que no se puede emitir, trabajos que no funcionan si las mujeres paramos, las calles llenas de dignidad feminista...Un día que va a durar décadas".Un grupo de mujeres ha desplegado a primeras horas de la mañanaen el Puente de La Salve en Bilbao con motivo de la huelga feminista que se desarrolla en Euskadi. En la pancarta, de color morado, se podía leer "8M Greba feminista" (Huelga feminista), según ha informado el movimiento Feminista de Euskadi. El acto se enmarcha en las movilizaciones que se han desarrollado en distintos puntos del País Vasco desde primeras horas de la mañana.Diversas manifestaciones y concentraciones provocanen los principales accesos a Barcelona y València. En la capital catalana, vías como la Meridiana, Gran Via, la Diagonal o las Rondas de circunvalación de la ciudad están colapsadas. En València, centenares de personas con pancartas y banderas con lemas feministas ha cortado el tráfico en distintos puntos neurálgicos de la ciudad, entre ellos la avenida de los Naranjos y la V-21.El programa de AR, de Telecino, ha cancelado su emisión. Su directora,, ha sorprendido a primera hora con un tuit en el que informaba que finalmente el magazine matinal no se iba a emitir: "Si las mujeres paramos, que se note. No hay El programa de AR". La periodista avanzó la semana pasada en una entrevista que le hizo a Mariano Rajoy que no iba a secundar la huelga, aunque sí dijo que iba a realizar algún gesto de apoyo., la presentadora de Espejo Público, en Antena 3, ya avanzó el miércoles de que haría huelga: "Voy a hacer huelga. ¿Qué pasa? ¿Os dais por enterados?", comentó a sus tertulianos en directo. El programa, sin embargo, sí se está emitiendo. La Mañana de la 1, en TVE, presentada por, no se está emitiendo y ha sido sustituida por Españoles por el mundo. Tampoco se emitirá en La 1 Amigas y conocidas. En el 24 horas se sumaron al paro las presentadoras Lara Siscar, Ana Ibáñez o Ángeles Bravo.Otras periodistas de televisión como, Mara Torres o Almudena Ariza también anunciaron que se sumarán a la movilización., la directora de Hoy por Hoy, en la Ser, tampoco ha presentado su programa y ha apoyado la huelga.La Comunidad de Madrid acogerá este jueves un total de, 78 de ellas en la capital, y doce manifestaciones, cuatro de ellas en Madrid, siendo la más importante la manifestación central feminista, que comenzará a las 19 horas en Atocha. Según datos de la Delegación de Gobierno en Madrid, ha sido convocada por la Comisión 8M Movimiento Feminista de Madrid y se espera una afluencia multitudinaria. Su duración aproximada es de cinco horas y discurrirá por las calles del centro: Atocha, Gran Vía y Plaza de España.Cientos de personas, la inmensa mayoría mujeres, se han concentrado esta medianoche en Madrid para dar comienzo a la huelga feminista con una cacerolada en la Puerta del Sol, donde también se han escuchado consignas como". El sonido de las cazuelas y sartenes que portaban las asistentes ha empezado como un leve rumor que ha ido aumentado de volumen según se acercaban las doce de la noche en el reloj de la Real Casa de Correos, iluminado de morado por el Día de la Mujer.