Las CCAA piden "corresponsabilidad" para acoger a menores extranjeros no acompañados

Publicada el 05/09/2018 a las 12:58 Actualizada el 05/09/2018 a las 13:33

Madrid reclama dotación económica

El País Vasco pide trabajar también en origen

Canarias plantea una acogida especializada

Extremadura reclama un protocolo coordinado

Andalucía: reagrupamiento familiar y redistribución

El Gobierno destinará 40 millones de euros a la acogida solidaria entre CCAA

Responsables de políticas sociales de comunidades autónomas han pedido (MENAS) a la entrada a la reunión de la Mesa de coordinación interautonómica sobre MENAS, y algunas como Madrid hablan de "saturación", ha informado Europa Press.Así lo han puesto de manifiesto varios representantes autonómicos antes de entrar en la reunión, que ha sido presidida por la directora general de Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, María Teresa Patiño, en la que se debate cómo gestionar la atención a estos menores tras la, según datos del Ministerio de Empleo y Migraciones.El director general de Familia y Menor de la Comunidad de Madrid, Alberto Sanjuan, que ha asegurado que están, ha pedido "solidaridad" en el reparto entre CCAA y"Pedimos que se piense en el interés superior del menor. Muchas veces pensamos que los niños de 10, 11 o 12 años llegados en patera o en el bajo de un camión, donde de verdad deberían estar es", ha subrayado a la entrada a la reunión.Sanjuan ha apuntado que "muchas veces no están sus padres pero sí tíos y abuelos" y ha insistido en que "donde debe estar es con su familia,".Asimismo, ha reclamado una dotación económica al Gobierno para generarporque se sienten "abandonados".y tiene que ser acorde a las políticas que el Gobierno quiere, si quiere que vengan muchos tendrán que dotar a las CCAA para atenderlos adecuadamente", ha agregado.Según ha precisado, el número de MENAS que han llegado a Madridque estiman que se alcanzarán en esta semana. Además, ha destacado que los menores extranjeros solos que llegan a Madrid no van "de paso" como en las zonas de costa, sino quePor ello, ha reclamado "una política seria" y "solidaridad" en el reparto de los MENAS entre CCAA, de forma que las que más tengan puedan enviar a aquellas donde no llegan tantos. "Estamos haciendo un esfuerzo económico y de personal inmenso pero", ha advertido.Por su parte, la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Lide Amilibia, ha señalado que es un asunto que les "preocupa" porque en el País Vasco hay en torno a 700 menores extranjeros solos tutelados yEn cuanto a la posibilidad de devolver a estos menores a su país de origen, Amilibia ha indicado que se trata de "un tema delicado" pues son "conscientes de que los menores donde mejor están es con sus familias" aunque "y quieren buscar un mejor futuro a estos niños y niñas".Por ello, ha apostado por "trabajar en los países de origen" para "evitar que esos niños salgan en las condiciones en las que están saliendo". En este punto, ha señalado queEl viceconsejero de Política Social de Canarias, Francisco Candil, también ha pedidocon el fin de "eliminar la presión a aquellas comunidades que son receptoras" pues son "la gran puerta de entrada de la inmigración que llega desde África".Asimismo, ha reclamadode la situación de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España. "Ahora estamos ante la crisis en Andalucía, pero también hemos vivido situaciones en Canarias, entre 2006 y 2009-2010, que yo creo que sirvieron o deberían de haber servido para que aprendiéramos algo", ha apostillado.Igualmente, desde Canarias quieren impulsar nuevas acciones, comoa nivel del Estado, "que permitan que esta solidaridad que demuestran todas las familias españolas cada vez que llega un barco cargado de inmigrantes, se concrete".En estos momentos, el viceconsejero ha reconocido quecon 140 MENAS tutelados, aunque ha recordado en la última semana han llegado cinco o seis pateras.Mientras, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha calificado el asunto de "muy complejo" porque, a su juicio,ya que estos menores tienen "unas necesidades completamente distintas"."La realidad de los MENAS en aquellas comunidades autónomas donde hay más experiencia, es que, que vienen a buscar trabajo, que vienen a intentar hacer su vida en un país donde se les permita hacer su vida, que generalmente suelen viajar a otros países de la Unión Europea, que no se suelen quedar en España muchos de ellos", ha explicado.En este contexto, ha planteado que se establezca "un protocolo entre diferentes ministerios y, además, con las comunidades autónomas" y que, que vienen de otros países del África subsahariana y que tienen un proyecto de vida distinto".Según ha recordado,"para intentar aliviar en la medida de lo posible la situación que están viviendo algunas comunidades autónomas que tienen más. Actualmente, en esta comunidad tienen a cuatro menores extranjeros no acompañados.El portavoz de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Blanco, señaló este martes, en la víspera de la reunión, que su propuesta esla posibilidad de reagrupamiento familiar en Marruecos de los menores no acompañados que llegan a las costas de la comunidad autónoma en cumplimiento de los convenios ya suscritos en esta materia por el Gobierno de la Nación y el reino alauita.Blanco quiso dejar claro que "lo más importante" para la Junta es garantizar unallegados a España a través de las costas andaluzas. Igualmente, reclamó que el Gobierno asuma la distribución de menores no acompañados para que su atención "no recaiga sólo en Andalucía".La ministra de Empleo y Migraciones, Magdalena Valerio, presidió el pasado 6 de agosto la Conferencia Sectorial de Inmigración, que no se reunía desde 2015. Valerio afirmó que el Ejecutivo no tiene previsto destinar más fondos para inmigración de aquí a final de año pese al incremento de llegadas –a 31 de agosto asciende a un total de 28.620 migrantes, casi el triple que en el mismo periodo de 2017, según datos provisionales del Ministerio del Interior–, al tiempo que admitió fallos en la contabilización de los menores migrantes, cuya situación se aborda en la reunión de este miércoles.El Gobierno llevará al Consejo de Ministros en un plazo de seis semanas lasolidaria entre las comunidades autónomas de los 10.000 menores extranjeros no acompañados (MENAS) que han llegado a España.Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo,. Montón ha explicado que se trata depara apoyar a las CCAA que responde a razones de "interés público, social y humanitario debido al incremento del número de llegadas en los últimos meses".La distribución de los fondos –que tendrán una vigencia de seis meses–, se realizarádesde diciembre de 2017.Además, la medida habilita la. Las CCAA deberán decidir en 15 días si participan en la atención solidaria a los MENAS y hacer una propuesta de acogida.