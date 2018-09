El Congreso respalda el decreto el acceso universal al Sistema Nacional de Salud

Publicada el 06/09/2018 a las 16:59 Actualizada el 06/09/2018 a las 17:26

Aporta "coordinación, armonización y seguridad jurídica"

El PP acusa al Gobierno de Sánchez de "vender humo"

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado por el Consejo de Ministerios el pasado mes de julio y por el que se establece que, con independencia de su situación administrativa, puedan ser atendidas en el sistema sanitario, y ha aprobado tramitarlo como ley por el procedimiento de urgencia.Los votos obtenidos han diferido en ambos casos. Ya que, mientras que la convalidación de la norma ha contado con, 133 en contra y 31 abstenciones; la propuesta de tramitarla por la vía de urgencia como un proyecto de ley ha sido respaldada con, ninguno en contra y sólo una abstención.Durante el debate, la ministra de Sanidad y responsable de defender el texto, Carmen Montón , ha asegurado que el decreto es una norma que "dignifica" la acción política, "elimina" las desigualdades y garantiza el derecho a la sanidad, la solidaridad y la cohesión."Supone un auténtico cambio de modelo en la atención sanitaria en España porque la titularidad del derecho a la asistencia se basa en la condición de ciudadanía y se desliga de la de asegurado", ha explicado.Además, tal y como ha argumentado Montón, la elaboración de la normativa responde a la "involución" en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que supuso el Real Decreto 16/2012 aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, el cual "desvirtuó" el derecho a la protección de la salud yal condicionar el derecho a la asistencia sanitaria al "aseguramiento"."La exclusión sanitaria ha empeorado la salud de las personas que quedaron fuera del SNS", ha criticado la ministra, para recordar que diferentes organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea o el Consejo de Europa, han solicitado a España devolver la universalidad del sistema sanitario a todos los ciudadanos, "sin discriminación alguna".Por todo ello, Montón ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha elaborado un nuevo Real Decreto que aporta "coordinación, armonización y seguridad jurídica" a las personas que se habían quedado fuera del sistema por el Real Decreto aprobado por el Partido Popular, pero también a los profesionales sanitarios y a las comunidades autónomas, que habían intentadoasumiendo la prestación de manera "desigual".Asimismo, la ministra ha explicado que, según establece la norma,siempre que no exista un tercero obligado al pago o no se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen. En este punto, Montón ha trasladado algunas de las aportaciones a la norma introducidas por los agentes implicados como, por ejemplo, la asistencia gratuita en el periodo entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria , y que la declaración de no existir terceros obligados al pago sea una declaración responsable en lugar de una declaración jurada.Dicho esto, la ministra de Sanidad ha informado de que, una vez modificada la normativa con las aportaciones y convalidada, se van a analizar los recursos de inconstitucionalidad presentados por el anterior Gobierno contra las comunidades autónomas, que, porque "ya carecerán de sentido"., ha destacado Montón, tras apelar a elegir entre "la universalidad o la exclusión: esto diferencia la manera de hacer política y la visión que se tiene de la sociedad". Finalmente, la ministra de Sanidad ha agradecido a "todas las personas que en estos seis años han luchado contra la exclusión sanitaria, a profesionales, entidades y organizaciones sociales".Durante el debate, los grupos parlamentarios han dado la bienvenida a que el Real Decreto vaya a tramitarse como proyecto de ley, porque así se podrá completar con enmiendas, si bien la diputada del Grupo Parlamentario Popular,, ha acusado a la ministra de "vender humo" y de elaborar la norma de manera "irresponsable" porque "abrirá las puertas" al turismo sanitario.De hecho, la diputada 'popular' ha recordado a Montón que los ciudadanos dijeron "no" en las urnas a las propuestas socialistas en materia de sanidad y que fue el Gobierno del PP el que "terminó" con las "injusticias" que originó a "millones de españoles" el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "Fue el PP el que garantizó la viabilidad del SNS y su carácter universal, gratuito y público con una reforma que era necesaria y urgente porque había que hacer universal un sistema sanitario que con el PSOE no era, porque excluía a cientos de miles de españoles, incluidos los parados", ha dicho la diputada Angulo, quien ha solicitado a los socialistas convocar elecciones "si tan seguros están de sus políticas".Asimismo, durante el debate de la convalidación, el portavoz de Sanidad de Ciudadanos , Francisco Igea, cuyo grupo parlamentario a votado se ha abstenido, ha avisado de que la tramitación del Real Decreto "no es ni urgente ni extraordinaria" y "no asegura" la igualdad en la asistencia sanitaria.Del mismo modo se han pronunciado el resto de grupos parlamentarios, quienes han señalado que, a pesar de estar a favor del decreto, especialmente porque se va a tramitar como ley, han advertido de que. Por ejemplo, desde Unidos Podemos se ha pedido que se garantice que las comunidades autónomas "no puedan boicotearlo, como ha intentado hacer la Comunidad de Madrid recientemente"; y desde el PNV que se reinstaure la situación anterior a la aprobación del Real Decreto 16/2012.