Podemos apoyará la campaña de IU para reprobar al rey en un millar de ayuntamientos

Publicada el 29/10/2018 a las 13:42 Actualizada el 29/10/2018 a las 13:43

La coportavoz de la Ejecutiva de Podemos , Noelia Vera, ha reafirmado la apuesta de formación por avivardesde "cada espacio político posible" y, además, ha avisado al Gobierno de que esto no tiene nada que ver "con el contexto catalán". Según informa Europa Press.Así lo ha asegurado en la rueda que ha ofrecido en la sede del partido morado, al ser preguntada por el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la iniciativa aprobada en el Parlamento catalán , a iniciativa de sus socios de Catalunya en Comú Podem , paraEn concreto, Vera ha sido preguntada por el hecho de que el Gobierno haya recurrido una iniciativa impulsada por, y usando como uno de sus argumentos que el texto supone, a su juicio,"que desemboque en la proclamación de una hipotética república" catalana.Según la dirigente de Podemos, el debate sobre el papel de la monarquía y el rey, en ese caso, ante el conflicto catalán, es algo que, y que no tiene nada que ver con el "contexto catalán". "Ese es otro tema", ha apostillado.Además, ha recordado que fueel que consideró que "no existe ningún tipo de vinculación jurídica" en la iniciativa de los 'comunes' que reprobó al rey en el Parlament. "Creemos que en el ejercicio del debate político, la libertad de expresión y el trabajo parlamentario se puede hacer cualquier tipo de declaración en un parlamento autonómico", ha afirmado Vera.En esta línea, ha asegurado que encon todas las iniciativas de este tipo que se impulsen, como las mociones para reprobar al rey que IU ha anunciado que presentará en todos los Ayuntamientos en los que tiene representación."Por su puesto que vamos a apoyar. Vamos a seguir insistiendo en que se investigue desde cada espacio político posible. Nos parece una buena iniciativa y la vamos a apoyar. Todo lo que sea poner en cuestión y en debatees positivo porque es una demanda del pueblo español", ha asegurado, haciendo referencia a la comisión de investigación sobre el rey emérito Juan Carlos I que Unidos Podemos ha pedido crear y elA este respecto, Vera ha criticado que el PSOE se haya unido a PP Ciudadanos para rechazar esta iniciativa por tercera vez, porque en su caso no se entiende. "Que el. Tendrá que explicar", ha reclamado.