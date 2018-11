Publicada el 06/11/2018 a las 19:35 Actualizada el 06/11/2018 a las 20:19

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo acaba de tumbar porla nueva jurisprudencia que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas.Tras una deliberación maratoniana de dos días en que la salapor la mitad y horas después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hubiese cifrado este mismo martes en 5.000 millones el coste de aplicar la retroactividad de la nueva doctrina a los últimos cuatro años –el plazo máximo para cualquier reclamación tributaria–, los magistrados han dictado sentencia. Todavía no se conocen los argumentos. Tan solo, que gana la banca.En las sentencias, que se conocerán en los próximos días, el alto tribunal recupera el criterio vigente hasta el 16 de octubre, según el cual es el cliente quien se beneficia al inscribir la hipoteca en el Registro de la Propiedad y, por tanto, debe pagar la tasa. Endivulgadas el pasado 18 de octubre, el Supremo se desdecía de su doctrina anterior y optaba porque fueran las entidades financieras las que se hicieran cargo del impuesto, al considerar que el sujeto pasivo era el prestamista, y no el prestatario.El escándalo, que amenaza ahora con ir ahora en ascenso, estalló hace dos semanas cuando, una vez que la Sección segunda de lo Contencioso anuló el artículo del reglamento del impuesto de actos jurídicos documentados que endosaba a los clientes el pago de ese tributo, el presidente de la sala anunció la convocatoria dela nueva doctrina.El paso dado por, que durante seis cursos académicos y hasta hace solo un año fue profesor de Cunef, el centro universitario propiedad de la Asociación Española de Banca (AEB), desató una oleada de indignación e introdujo al Supremo en un laberinto de dimensiones y alcance inéditos. Podemos presentó una querella por prevaricación contra Díez-Picazo, querella cuya admisión fue rechazada de plano por el mismo Supremo. Y el presidente del tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),, terminó pidiendo perdón por la "deficiente" gestión del asunto al tiempo que exponía ante los periodistas su desacuerdo con la decisión de Díez-Picazo de convocar un pleno de la Sala cuando la sección segunda, especializada en asuntos tributarios, ya había emitido tres sentencias contrarias a las posiciones de la banca.La sentencia que hace tres semanas imprimióa lo que hasta ahora había sostenido el Supremo, y a la que siguieron otras dos de idéntico tenor, anula el segundo párrafo del artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El tribunal justificó la derogación "por cuanto que la expresión que contiene («cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario») es contraria a la ley". Exactamente, contraria a lo que la ley preceptúa en su artículo 29 , que dice así: "Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan".La doctrina marcada por la Sala de lo Contencioso con la oposición –voto particular– de uno de sus integrantes sostenía que la interpretación correcta de ese artículo es la siguiente: que pagar el impuesto corresponde a quien tiene el verdadero "interés" en que la escritura notarial se inscriba en el Registro de la Propiedad. Y quien tiene ese interés es el banco, dado que la inscripción registral constituye condición sine qua non para que epueda ejecutar el préstamo llegado el caso y quedarse con el bien que el prestatario aportó como garantía:De hecho, la sentencia remarca que el impuesto de actos jurídicos documentados solo es exigible cuandoen un registro público. Los préstamos no lo son, añade la resolución, mientras que para que la hipoteca goce de valor resulta "indispensable" que el documento que acredita su constitución quede inscrito en el Registro de la Propiedad."Aun reconociendo la solidez de buena parte de los argumentos en los que–dice la resolución–, debemos corregirla porque, frente a la conclusión extraída por esa jurisprudencia, entendemos que el obligado al pago del tributo en estos casos es el acreedor hipotecario, sujeto en cuyo interés se documenta en instrumento público el préstamo que ha concedido y la hipoteca que se ha constituido en garantía de su devolución".