De los CDR a los GAAR: quién está detrás del nuevo colectivo independentista que quiere boicotear el 21D

Publicada el 14/12/2018 a las 12:20 Actualizada el 14/12/2018 a las 14:15

Organización y llamada a la actuación

A las acciones de los(CDR), que cortaron varias carreteras y sabotearon los peajes de la AP7 hace una semana, se les ha unido un nuevo grupo proindependentista que, a través de un comunicado difundido a principios de diciembre, anuncia protestas que se suman a las deconvocada por Òmnium y ANC para el próximo 21 de diciembre, día en que el Gobierno celebra el Consejo de Ministros en Barcelona En su mensaje, los denominados(GAAR) explican que protagonizarán “acciones” destinadas a detener “el país [Cataluña] de pies a cabeza”, unos actos de protesta complementarios “a las del resto de colectivos que luchan y defienden la República” ycontra “los grandes ejes de comunicación de Cataluña con los países vecinos (Francia y España)”. No obstante, al final del texto aclaran que su actuación “nunca tendrá como objetivo la violencia contra personas físicas o bienes privados”.El grupo, nacido al socaire de los CDR, advierte de que sus acciones comenzarán el próximo viernes 21 de diciembre y “sólo”. Entre las acciones “cortas” programadas por los GAAR, según han manifestado, se encuentran obstaculizar “turismos y carreteras, vías de tren, metro y tranvía, zonas industriales, [el trabajo de las] fuerzas del orden o las comunicaciones por cable”.A pesar de que tras su aparición algunos medios de comunicación identificaron a los GAAR como grupos significativamente violentos, la policíaen el espectro de colectivos que se movilizan en favor de la independencia. Desde el soberanismo también hay reticencias sobre los GAAR ya que entienden que su, a priori, una deriva violentaEl comunicado también anima a “todas las personas independentistas a unirse” a los GAAR y dasus distintos grupúsculos dispersados por toda Cataluña: “Nuestra organización está pensada para no tener que recibir órdenes, ni directivos de nadie, de modo que si un grupo cae, los demás seguirán efectuando sus acciones de manera independiente”.Estos nuevos grupos,tal y como ellos mismos exponen, están formados “por gente que se conoce, de una misma población, para hacer acciones y[…] Un GAAR se puede crear de forma independiente, no depende de ninguna organización. Una persona sola puede formar un GAAR. Cada grupo debe poder ser autónomo y autoorganizado”, aclara el escrito.Hasta hoy, los GAARy, según parece, hace relativamente poco tiempo —desde principios de diciembre— que interactúan a través de un grupo de la aplicación Telegram, donde cuentan con unosdifundido por los GAAR el cinco de diciembre: