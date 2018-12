El PSOE continúa liderando la intención de voto y Vox entra con fuerza en las próximas elecciones, según una encuesta

Publicada el 23/12/2018 a las 16:16 Actualizada el 23/12/2018 a las 17:37

Todos los líderes suspenden

El PSOE sigue liderando la intención de voto (23,5%) y. Así lo refleja el Barómetro de laSexta , que sitúa a Ciudadanos con un 22,7%, al PP con un 21,8% y a Unidos Podemos con un 15,2%.La encuesta, que realiza el Instituto de investigación y marketing Invymark para la cadena de televisión, también ha preguntado quién será el próximo presidente del Gobierno. Para el 42% de los encuestados,, un 16,8% lo hace por Albert Rivera y un 3,8% por Pablo Iglesias. El 14,8% no sabe o no contesta a esta cuestión.El 36,2% de los encuestados prefiere también a Sánchez como jefe del Ejecutivo. Sin embargo, a Rivera (20%) lo prefieren más que a Casado (17,3%), mientras que Iglesias es el favorito para el 16,8%.Todos los líderes políticos suspenden la valoración de los encuestados. En concreto,, seguido por Albert Rivera (4,10), Casado (3,29) e Iglesias (3,22).Respecto a la posibilidad de un, un 55,9% se muestra a favor, con especial incidencia entre los votantes de PP (87,4%) y Ciudadanos (85,6%). La postura contraria la mantiene un 37,8%, en su mayoría votantes de Unidos Podemos (64,8%) y PSOE (62,9%). En esta pregunta, un 6,3% no sabe o no ha querido contestar.La división alcanza a los Presupuestos Generales del Estado y el 45,2% es más favorable a que se aprueben con el apoyo del PDeCat, PNV y Esquerra Republicana. Un 8,2% no sabe o no contesta al respecto.