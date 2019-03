Iglesias, sobre las cloacas de Interior y 'Ok Diario': "Hubo una operación contra Unidos Podemos para que no formara parte del Gobierno"

Publicada el 29/03/2019 a las 09:46 Actualizada el 29/03/2019 a las 10:43

El líder de Podemos,, ha manifestado este viernes que está convencido de que hubo "una" del país. En una entrevista en la cadena Ser , Iglesias ha hablado acerca de la investigación que la Audiencia Nacional está llevando a cabo sobre la presunta vinculación entre el Ministerio del Interior —entonces dirigido por— y el excomisario, en prisión por su implicación en la operación tándem Después de advertir que no puede aportar determinados detalles sobre la investigación abierta a las cloacas y la "policía política del PP", Pablo Iglesias ha expresado que antes de que se iniciara esta investigación se planteaba cuestiones como "quién estaba interesado en que Unidos Podemos no formara parta del Gobierno", o; pero afirma que el avance del proceso judicial lo está constatando: "Se ha demostrado" que", ha afirmado, informa Europa Press.Iglesias ha afirmado que la salida a la luz del funcionamiento de las cloacas del Estado "no es grave para Podemos, esto". También ha lamentado que el ministerio del Interior gastasepara evitar que Podemos accediese al Gobierno de la nación. "Somos los únicos que podemos garantizar que se limpien las cloacas [...] porque esto es extremadamente grave para la democracia".