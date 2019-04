Directo | Narbona no ve "prisa" por tomar decisiones sobre el futuro gobierno y pide responsabilidad a ERC

Publicada el 29/04/2019 a las 09:06 Actualizada el 29/04/2019 a las 10:26

Complimenti a @Santi_ABASCAL e agli amici di @vox_es per l’ingresso in Parlamento in Spagna: da 0 a 24 seggi, con oltre il 10%! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 29, 2019

Mes plus chaleureuses félicitations à @Santi_ABASCAL et à son jeune et vigoureux parti @vox_es pour son entrée fracassante au Parlement !



Les Nations ont besoin de défenseurs enthousiastes ! pic.twitter.com/rbKlYdiHwY — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 29, 2019

La urnas dieron este domingo al PSOE la victoria en los comicios al lograr, a gran distancia del PP, que cayó a los 66 diputados, seguido muy de cerca por Ciudadanos, que sube a 57 parlamentarios. La coalición Unidas Podemos y sus confluencias se quedaron en el cuarto lugar sumando 42 diputados, mientras que la quinta plaza fue para Vox, que se estrena en el Congreso con 24 escaños.Pedro Sánchez, no obstante,y, por el momento, con el único partido que suma claramente es con Ciudadanos, pero el líder de la formación naranja anunció al inicio de la campaña que no le respaldaría para formar gobierno. De hecho, cuando Sánchez compareció cerca de la medianoche en la sede de los socialistas, en la madrileña calle de Ferraz, sus seguidos se lo dejaron claro. "¡Con Rivera, no!", le gritaron. Pero el líder del PSOE no cerró la puerta: "Vamos a tender la mano a todas las opciones dentro de la Constitución", contestó.Si el inquilino de la Moncloa opta por pactar con Podemos, necesitaría de los independentistas catalanes para superar una investidura ya que, junto con el partido de Pablo Iglesias, el PNV, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Coalición Canaria sumaría 175. Salvo que acepte los votos de los 4 escaños que ha logrado Bildu y que le ofreció Arnaldo Otegi durante la campaña electoral., la mayor cifra desde 2004, cuando los españoles votaron tras los atentados terroristas de Madrid y el intento de engaño sobre la autoría de la masacre del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. Ese año, aquel año la participación llegó al 77,2%.Sigue aquíla actualidad del día después al 28A:El secretario general de Ciudadanos,, ha dicho este lunes que no rechaza sentarse a hablar con el PSOE, pero que las decisiones están ya tomadas., ha dicho, si bien ha defendido que adoptarán una actitud constructiva y dialogante.Continúan las felicitaciones a Vox. El ministro del Interior de Italia y líder del partido Liga,, ha mostrado su alegría porque sus "amigos" han conseguido entrar en el Congreso de los Diputados. "Enhorabuena a Santiago Abascal y a los amigos de Vox por la entrada en el Parlamento de España: de 0 a 24 por escaños, con más del 10%", ha dicho.La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, por su parte, ha defendido que, que consiguió el peor dato histórico que los conservadores han obtenido en unas elecciones generales. Asimismo, ha incidido en que la vocación que el PP tiene como partido pasa por "ocupar el centro político" que es, dijo, su "espacio natural".El líder de Vox en Andalucía y presidente del Grupo en el Parlamento autonómico,, ha reconocido este lunes que pensaban que sacaríanen las elecciones generales celebradas este domingo, teniendo en cuenta el apoyo que estaban recibiendo de miles de ciudadanos en los actos que organizaban. Por su parte, el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la comunidad,, ha apostado por "encapsular" el resultado de las elecciones generales, que ha situado a su partido como segunda fuerza política en la comunidad por delante del PP.La presidenta del PSOE y senadora electa,, ha señalado que su partido no tendrá "prisa" en decidir la formación de gobierno tras vencer en las elecciones generales de este domingo, apuntando a que hablará con todas las formaciones y ha mandado un mensaje pidiendo "responsabilidad" a ERC. Después de que Esquerra haya obtenido su mejor resultado electoral en unos comicios generales, cosechando un millón de votos y 15 escaños, Narbona ha reclamado a esta formación que cambie su posición "errónea" y actúe con responsabilidad, en una entrevista en RNE. Así, ha defendido que el PSOE mantendrá el diálogo con los partidos independentistas pero "siempre en el marco de la Constitución". "El PSOE no va a cambiar su posición, nunca vamos a aceptar un referéndum de autodeterminación", ha espetado.La portavoz y número dos de Ciudadanos,, ha destacado el crecimiento del partido en las elecciones de este domingo, a la vez que ha descartado formar gobierno con el PSOE. "Hemos subido mucho, somos líderes de la oposición y para las próximas elecciones Ciudadanos gobernará España", ha señalado la dirigente naranja, en declaraciones a Onda Cero, recogida por Europa Press, después de que Ciudadanos se situara como tercera fuerza con 57 escaños. Si bien, ha rechazado un pacto con el PSOE para formar gobierno, aludiendo a que Sánchez "ha vendido España y ha humillado a los constitucionalistas".Vox comienza a recibir las felicitaciones de otros líderes europeos de partidos de ultraderecha. La líder de Agrupación Nacional francesa,, ha felicitado este lunes al partido presidido por Santiago Abascal por su irrupción en el Congreso. "Mis mas calurosas felicitaciones a Santiago Abascal y a su joven y vigoroso partido por su irrupción en el Parlamento", ha manifestado Marine Le Pen en un mensaje en su red social. "Las naciones necesitan defensores entusiastas", ha remarcado sobre la formación de Santiago Abascal.