Publicada el 21/05/2019 a las 09:40 Actualizada el 21/05/2019 a las 15:48

1. Diputados a la caza de un asiento... privilegiado

2. Presos en los escaños

Es una ofensa al pueblo español que ocupen un escaño y cobren un sueldo público quienes están procesados por dar un golpe a nuestra democracia. La Mesa debe actuar de inmediato, aceptar el escrito de @CiudadanosCs y suspender automáticamente a los presos. #SesiónConstitutiva pic.twitter.com/riGR6PLwQc — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de mayo de 2019

3. El hemiciclo, como la M-30 en hora punta

4. No hay sesión constitutiva sin un catálogo de camisetas

Sus ataques no nos debilitan, nos refuerzan... Más ORGULLOSOS que nunca de defender los derechos de todas y todos. pic.twitter.com/AMWaBwvfFs — Felipe J. Sicilia (@felipe_sicilia) 21 de mayo de 2019

5. ...ni sin catálogo de formas de jurar o prometer la Constitución

Los juramentos o promesas que hoy veamos en el Parlamento se deben ceñir a la ley. No pueden tolerarse soflamas que humillan a la legalidad y a la democracia. Vamos a impulsar una iniciativa para se ajusten al respeto a la Constitución y al Jefe del Estado.@La_SER https://t.co/zayMj2NA1A — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 21 de mayo de 2019

Rivera se ha erigido en líder de la oposición e intenta ponerlo en práctica

Hoy los políticos golpistas que trataron de destruir nuestra democracia han humillado al pueblo español desde la Cámara nacional. Y Batet y el PSOE se lo han permitido. Por eso he defendido a todos los españoles que sí quieren que se respete nuestra Constitución pic.twitter.com/hVezFs0Wi1 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de mayo de 2019

6. Un nuevo 'gobierno' de la Cámara para una legislatura sin "vetos" de la derecha

El Congreso de los Diputados de lapuso este martes sus cimientos con la elección de los miembros de la Mesa —órgano de gobierno de la Cámara— y la toma de posesión de sus señorías. Un paso necesario para acoger en las próximas semanas una sesión de investidura cuyos trámites empezarán a agilizarse una vez que las autonómicas, municipales y europeas del domingoLaque ha salido de las generales del pasado 28 de abril tiene un alto porcentaje de renovación: el 60% de los parlamentarios son nuevos. No extraña que este martes más de uno de los diputados electos anduviese un poco perdido por los pasillos. Y que los más veteranos no acertasen a distinguir si las personas con las que se cruzaban eran futuros compañeros de escaño, periodistas, trabajadores de la Cámara o asesores.También se estrena esta XIII Legislatura la extrema derecha deen el Congreso. Y para poner en duda eso que dice el líder del PP, Pablo Casado, de que ellos son, Santiago Abascal y su equipo llegaron de los primeros a la Cámara para garantizarse el sitio con las mejores vistas... y en el que también son mejor vistos:La cara de sorpresa de los diputados del PSOE al ver a los de la extrema derecha en su sitio original, las camisetas reivindicativas de algunos parlamentarios, los políticos independentistas presos en el hemiciclo, los atascos para ir a votar y las fórmulas escogidas por sus señorías para asumir el escaño más allá del reglamentario "juro" o "prometo" integran ya el álbum de escenas del arranque de la XIII Legislatura. Una jornada que tuvo un protagonista inesperado: el socialista, al que le tocó presidir la Cámara hasta la elección de la nueva Mesa en su calidad de diputado de mayor edad:En la sesión constitutiva de las Cortes, el hemiciclo se transforma en un avión de compañía de bajo coste. No hay asientos reservados salvo para el Gobierno y los representantes de la Mesa de edad, en en esta ocasión encabezada por el diputado más mayor, Agustín Javier Zamarrón (PSOE) , y(ERC) y Lucía Muñoz (Unidas Podemos), las dos diputadas más jóvenes, como secretarias.Así, los puestos más codiciados, los que suelen ocupar los parlamentarios del partido del Gobierno, recaen sobre los más madrugadores. Y en esta ocasión fueron los diputados de Vox, que se estrenan en laSantiago Abascal se ubicó en el asiento justo detrás del presidente del Gobierno en funciones, el que como norma general, correspondería a la que ha sido portavoz de los socialistas,Antes de sentarse en su escaño, Pedro Sánchez saludó al presidente de Vox dándole la mano. Los diputados electos del partido más votado no podían disimular la sorpresa que les causaba ver al partido de ultraderecha sentado en los escaños que han ocupado en la XII Legislatura.Una de las futuras tareas de la nueva Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara, será repartir los escaños con los resultados del 28A como base.El primer aplauso de la mañana se lo llevaron los políticos independentistas presos al entrar al hemiciclo. Las palmas se impusieron a tímidos gritos de. Oriol Junqueras (ERC) y Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, los tres de Junts per Catalunya, volvían a la Cámara un día después de acreditarse como parlamentarios. El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, fue de los primeros en saludar a Junqueras. Después, los políticos presos tuvieron la oportunidad de coincidir con otros parlamentarios y miembros del Gobierno en funciones, como el propio jefe del Ejecutivo, en el momento de acercarse a la presidencia para depositar sus votos.El primer saludo entre Junqueras y Sánchez fue especialmente frío. Después, pudieron coincidir otra vez y, según confirmaron a Europa Press testigos presenciales de esa conversación, el presidente le preguntó "¿Cómo estás?". "Tenemos que hablar", respondió Junqueras. La conversación no fue más allá.Habían llegado a la Cámara Baja a las ocho y media de la mañana desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), pero no fueron conducidos al Salón de Plenos hasta las diez de la mañana,Tanto PP, como Cs como Vox llegaban a esta sesión constitutiva con la exigencia de que los presos fuesen suspendidos al término de la misma, una decisión que recae sobre la Mesa del Congreso de los Diputados, órgano en el que la izquierda ostenta la mayoría.El líder de Ciudadanos, en plena competición con el Partido Popular a la hora de erigirse en líder de la oposición, no quiso dejar pasar la oportunidad de dejar rastro en las redes sociales de su enfado con la presencia de los presos en la Cámara. Y por si sus palabras no fuesen lo suficientemente contundentes, las acompañó de una foto que recoge el momento en el quepasa por su escaño.El proceso de votación de la presidenta del Congreso de los Diputados se les atragantó un poco a los miembros de la Mesa de edad. La parlamentaria de ERC llamó a sus señorías tan sumamente rápido que cuando quiso levantar la cabeza el hemiciclo parecía la M-30 en hora punta. No había manera de que la enorme cola avanzase y los diputados aprovechaban la coyuntura para ponerse al día y formar corrillos.De vez en cuando el presidente de la Mesa de edad reclamaba a las secretarias que frenasen la lectura de nombres para evitar que el caos fuese a más.Habló Zamarrón de, de "una cola más larga que la del pan en carestía" o de "trombo de difícil solventación en el foso". El parecido de este médico jubilado con el dramaturgofue uno de los comentarios más repetidos de la mañana. Tampoco pasó desapercibida su forma de hablar. "Dejen expedito el pasillo izquierdo, porque tenemos que ir con la sacra urna", diría en el momento en el que pedía espacio para que la urna fuese acercada al escaño del diputados de Unidas PodemosLa primera de las votaciones, la de la Presidencia de la Cámara, se saldó con el siguiente resultado: 175 votos para Meritxell Batet (PSOE), 67 para Ana Pastor (PP), 58 para Ana Jiménez (Ciudadanos), 24 para Ignacio Gil Lázaro (Vox), 7 votos en blanco y 19 nulos. Al no haber obtenido la socialista el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara —176 escaños—, la votación tuvo que repetirse, tal y como establece elentre las dos candidatas más votadas. La que ha sido ministra de Política Territorial en la primera legislatura de Pedro Sánchez fue elegida presidenta del Congreso en la segunda votación.En una sesión parlamentaria en la que las votaciones son las protagonistas y no se lanzan mensajes desde la tribuna, los parlamentarios recurren a su indumentaria para lanzar mensajes. Las camisetas más aplaudidas fueron las que portaban el secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo y los diputados por Jaén y Barcelona, Felipe Sicilia y Arnau Ramírez, respectivamente. Todos ellos del PSOE, acudieron a la constitución del Congreso con camisetas y chapas del fantasma gay de Vox, conocido en las redes sociales como Gaysper.Este símbolo se hizo popular después de que fuese usado por el partido de ultraderecha en las elecciones del 28A señalándolo como uno de los frentes a los que iban a combatir políticamente.El caos que reinó en el hemiciclo en el momento de las votaciones permitió que Sicilia y Ramírez posaran con estas camisetas delante de Santiago Abascal.Mientras, la diputada de ERC Marta Rosique, que, portaba una camiseta con el mensaje Acció Antifeixista Països Catalans (Acción antifascista países catalanes).Ya lo advirtió la recién nombrada presidenta del Congreso,, antes de empezar a leer los nombres de los parlamentarios para que estos jurasen o prometiesen acatar la Constitución: que la fórmula era sencilla y que se acogiesen a ella. Pero dio igual. No es la primera legislatura que muchas de sus señorías no se limiten a jurar o prometer.Los diputados de Vox recurrieron a un "Por España, sí juro" y algunos de Unidas Podemos apostaron por un "Por la democracia y los derechos sociales, sí prometo". En Marea, por su parte recurrió a una fórmula en gallego: "Para cumprir co mandato da cidadanía galega, da democracia e dos dereitos sociais, Prometo. O povo é quem máis ordena".El líder del PP, Pablo Casado, ya había advertido un día antes de que su partido presentaría una iniciativa para que los diputados tengan que ceñirse al "juro" o "prometo". Así figuraba también en su programa electoral. En el pleno, no obstante, estuvo callado. No ocurrió lo mismo con Rivera.En sectores del PP, partido que niega que exista una pelea por el liderazgo de la oposición con Cs porque ese título lo tiene el segundo partido más votado por derecho, escoció el gesto del gesto deTerminado ya el acatamiento de todos los parlamentarios, Batet sí le dio la palabra. Rivera exigió a la presidenta que actuase ante quienes habían llegado al Congreso a "humillar a los españoles". La presidenta de la Cámara negó que se hubiese vulnerado el reglamento o la doctrina del Constitucional y recordó que no es la primera vez que esto ocurría.Algunos parlamentarios de Vox, PP y Cs golpeaban el escaño con las manos para impedir que se escuchara a quienes no optaban por las fórmulas tradicionales. El más abucheado fue Junqueras, que dijo que lo hacía "desde el compromiso republicano", "como preso político y por imperativo legal".El diputado Iván Espinosa de los Monteros (Vox) intentó que Batet le diera la palabra tras Rivera. No lo consiguió.El gobierno de la Cámara que sale de esta sesión constitutiva está integrado por tres miembros del PSOE, dos del PP, dos de Ciudadanos y dos de Unidos Podemos. Defienden las fuerzas de la izquierda que esta composición inaugura una nueva etapa "sin vetos" de la derecha, en alusión al bloqueo casi sistemático de iniciativas en el órgano de gobierno de la Cámara que pusieron en práctica PP y Ciudadanos en la XII Legislatura, asunto que el Partido Socialista llevó alLa composición queda como sigue:(PSOE). Presidenta(Unidas Podemos). Vicepresidenta Primera(PSOE) Vicepresidente Segundo(PP). Vicepresidenta Tercera(Cs). Vicepresidente Cuarto(En Comú Podem) Secretario Primero(PSOE). Secretaria Segunda(PP). Secretario Tercero(Cs). Secretaria Cuarta