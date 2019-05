Feministas exigen a la Diputación de Córdoba que defienda la muestra 'Maculadas sin remedio' del "discurso del odio" de la derecha

Publicada el 23/05/2019 a las 17:08 Actualizada el 23/05/2019 a las 17:47

Mujeres y artistas feministas en defensa de la libertad de expresión, del pensamiento y la creación feminista. Hoy a las 12.30 se ha convocado en la Diputación de Córdoba una concentración de solidaridad con #Maculadas #YoSoyMaculada #ArteFeminista #LibertaddeExpresión pic.twitter.com/uurmVLYkj3 — Comunidad Relatoras (@Relatoras) 23 de mayo de 2019

Las autoras de las obras de 'Maculadas sin remedio' exigen la reposición de la obra atacada https://t.co/cSH7MHhAWp — Córdoba Hoy (@cordobahoyes) 23 de mayo de 2019

La carta del obispo

Hoy he presentado en la Fiscalía de Córdoba una denuncia por entender que el gobierno de la @dipucordoba (PSOE+IU) posiblemente esté incurriendo en un hecho delictivo de ofensas a los sentimientos religiosos a través de la exposición “Maculadas sin remedio”. pic.twitter.com/hEgAfPFWAU — Andrés Lorite (@AndresLorite) 14 de mayo de 2019

Representantes de diversos colectivos feministas se han concentrado este jueves, bajo el lema de, ante la Diputación de Córdoba para reclamar a la institución quede Maculadas sin remedio ante losa las que, a su vez, han exigido que cesen sus "discursos de odio" contra el movimiento feminista, que también ha sufrido ataques a raíz de la obra. El obispo de Córdoba la ha comparado con la lucha "entre la Mujer y Satanás" y las feministas afirman que están sufriendoamenazas, insultos y actitudes intimidatorias, según informa Europa Press.En este sentido y durante una concentración ante la Diputación en apoyo a la exposición y, la portavoz de la Asamblea de Mujeres de Córdoba Yerbabuena , ha condenado el "ataque violento" sufrido la pasada semana por una obra de la muestra,, motivo por el cual fue retirada. Ahora las feministas exigen que se reponga, una petición que también han presentado medianteEntienden los colectivos feministas –y así lo han recogido enal que ha dado lectura Pérez Yruela durante la concentración– que, y también "se trata de una agresión frontal contra el pensamiento feminista, contra las mujeres y contra la lucha que mantienen por su, pues se trata de un ataque a una obra que busca expresar la sexualidad real de las mujeres" frente a "los estereotipos representados en el mundo del arte en los últimos siglos".Por eso, ante los "ataques" dea la muestra y a la obra, que han alegado que, Pérez Yruela ha señalado que, si las feministas tuvieran un artículo que las protegiera de las ofensas a sus sentimientos estarían "siglos en los juzgados" . "No solo no lo tenemos, sino que encima nos quieren quitarcomo el de la libre expresión", añade.En consecuencia, los colectivos feministas, que, Ana Guijarro y Marisa Ruz, exigen "a la Presidencia de la Diputación que mantenga, no solo la exposición, sino que haga una", y también que dé "garantías de seguridad, tanto para la exposición, como para las artistas participantes y las mujeres que las respaldan, pues están, que socavan los más mínimos principios de convivencia".De igual forma, exigen "a todas las fuerzas políticas conservadoras que cesen los discursos de odio hacia el movimiento feminista , porque siempre hay alguien dispuesto a llevarlo hasta sus últimas consecuencias" y, "prueba de ello es que, además de las artistas, varios grupos feministas de la provincia también han sufrido, a lo largo de esta semana, intimidaciones e insultos".En cuanto a la carta semanal del obispo de Córdoba,, en la que ha relacionado la exposición Maculadas sin remedio con un "rebrote de la lucha entre la Mujer y Satanás ", Elvira Pérez Yruela ha afirmado que "ese señor" no es su obispo, y tampoco cree que lo seaque este jueves se han concentrado en apoyo a dicha exposición.Pérez Yruela ha dicho respetar al obispo y que a "algunas mujeres" les preocupe "la lucha entre Dios y Satanás", ha afeado que "la Iglesia"ante la reacción de violencia" contra el cuadro atacado "que ha suscitado ese mensaje de odio" promovido "por parte de los partidos de derechas", pues "habría que pensar muy bien" qué se está haciendo "cuando se alienta el odio desde los sentimientos religiosos".Esto sucede semanas después de que elpresentase una denuncia a la obra ante la Fiscalía argumentando que suponía un "ataque al sentimiento religioso de la mayoría de la sociedad cordobesa".