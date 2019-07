La marcha del Orgullo en Madrid homenajea a los mayores LGTBI sin políticos en las pancartas

Publicada el 06/07/2019 a las 18:30 Actualizada el 06/07/2019 a las 19:57

El veto a Cs y PP

️‍ @InesArrimadas "Este es el partido de la igualdad y la libertad. Por eso estamos en el #Orgullo2019. Hoy es un día de celebración pero también de reivindicación" #AlOrgulloVamos

Seguiremos trabajando para que nadie en este país sea discriminado por su orientación sexual. pic.twitter.com/ewV4yMwSTo — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 6 de julio de 2019

Las carrozas de los partidos

Aquí estamos, en la carroza de @MasMadrid__. Celebrando y reivindicando la libertad de ser y amar. Qué bonita esta Madrid en el #Orgullo2019 #MasOrgulloQueNunca pic.twitter.com/s4kbkdACUL — Rita Maestre (@Rita_Maestre) 6 de julio de 2019

Nuestro mejor homenaje a las que se dejaron todo por los derechos qe hoy disfrutamos es seguir peleando de forma coherente en las calles y en las instituciones.



Necesitamos una ley por los derechos LGTBI ya.#pride2019 #Orgullo2019 pic.twitter.com/FfZwAIeCZL — Ione Belarra (@ionebelarra) 6 de julio de 2019

Laestatal del Orgullo LGTBI en Madrid recorre este sábado, desde las 18.30 hasta las 23.30 horas, el eje Prado-Recoletos entre Atocha y Colón, por el que desfilaran 43 carrozas, para, según informa Europa Press.Este año la marcha conmemora el 50 aniversario de las revueltas de Stonewall . Así, lleva por lema, con la reivindicación principal de aprobar una, fundamentalmente centrada en los derechos de las personas trans, que garantice la igualdad de derechos para el colectivo.En esta edición. La primera estuvo destinada a activistas históricos como; mientras que en la segunda estarán presentesEsta manifestación llega precedida de polémica debido a los vetos de la organización a PP y Cs . El colectivo LGTB de Madrid,, afirmó a principios de año que cualquier formación que pactara o, en alusión a Vox,. Pueden ir a título personal, pero no incluirán carrozas ni irán en pancarta.A pesar de este veto, la vicealcaldesa de Madrid,, y el líder de los naranjas en la Comunidad,, han asistido detrás de una pancarta en la que se podía leer "Al Orgullo ¡Vamos!". Lo han hecho junto a otros cargos destacados del partido, como la portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados,, o la consejera de Igualdad de Andalucía,La portavoz del comité ejecutivo de Ciudadanos, Inés Arrimadas,como considera que es la manifestación del Orgullo de Madrid. "Es una pena que en un día de libertad, para, con la intolerancia y con la discriminación, algunos quieran discriminar a los votantes de Ciudadanos de estos colectivos para que se sientan a gusto en el Orgullo", ha lamentado.Arrimadas ha asegurado que les hubiese gustado que los organizadores hubiesen "rectificado", algo que finalmente no ha pasado. "Quieren hacer sentir incómodos a los votantes de Ciudadanos; nacimos en Cataluña para defender la libertad y lo seguiremos haciendo", ha añadido. Al mismo tiempo, ha señalado que, se están, además de asegurando que la reivindicación del Orgullo "se queda en el corazón de Madrid, donde tiene que ser y donde tiene que estar", ha explicado.Por parte del Gobierno regional, han acudido el consejero en funciones de Cultura, Turismo y Deportes,, y la de Políticas Sociales y Familia,Mientras que los conservadores en el Ayuntamiento de Madrid estarán representados por el concejal-presidente del Distrito Centro,El despliegue de, pues se colocó en el lado izquierdo de la fachada, ya que la víspera, el 27 de junio, se ubicó una enseña nacional en el centro de la fachada. Mientras que oposición y asociaciones lo criticaron y no estuvieron siquiera presentes en el acto, el Gobierno municipal defendió la acción y negó que la bandera LGTBI estuviera orillada.Sí contaron con carroza partidos como, que firmaron el manifiesto propuesto por las entidades para la manifestación.También acudió el ministro de Interior en funciones,. Junto a él han estado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y el candidato del la formación a la Presidencia de la Comunidad de Madrid,, respectivamente.Grande-Marlaska ha defendido en el inicio de la manifestación quesobre las reivindicaciones del colectivo LGTBI. También ha criticado que otros partidos "no quieren darse cuenta que cuando se habla de colectivo LGTBI, se habla de derechos humanos y, por ello, se van a topar con toda la sociedad", por lo que ha asegurado que tanto él como el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez seguirán siendo "demasiado firmes". El ministro también ha aprovechado para poner en valor el legado de "los más valientes", aquellos "mayores con historia de lucha y memoria", en alusión a uno de los lemas de la manifestación.También han acudido a la manifestación el portavoz de Más Madrid en la Asamblea,, junto ay otros cargos en el Consistorio comoDe Podemos ha asistido su portavoz adjunta en el Congreso,. Antes del inicio de la marcha ha declarado que la decisión del colectivo LGTBI de vetar la participación de Ciudadanos en la manifestación del Orgullo en Madrid tiene que ver "con que no se puede blanquear el fascismo". Belarra ha dicho quepero que "no se puede defender una cosa en las instituciones y otra en la calle, por lo que ha defendido la necesidad de "pelear por los derechos del colectivo".