Sánchez vota en la consulta del PSOE para avalar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos

Publicada el 23/11/2019 a las 12:29 Actualizada el 23/11/2019 a las 14:02

Acabo de votar en mi agrupación. He votado para que España tenga un Gobierno estable y progresista, para ganar el futuro y seguir construyendo un país que no deje a nadie atrás.

Hoy, la militancia del @PSOE decide. #ParticipaPSOE pic.twitter.com/kiC8lrGq36 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2019

Lastra desmiente que haya fijada una reunión con ERC

@Adrilastra: Apostemos por un Gobierno progresista que haga las reformas que este país necesita: blindar las pensiones, luchar contra el cambio climático y por la justicia social.



Abrimos un nuevo tiempo de ilusión, de esperanza y de futuro para todas y todos.#ParticipaPSOE pic.twitter.com/uCqWBsIjv0 — PSOE (@PSOE) November 23, 2019

Ábalos llama a "todos" los partidos a participar en la "operación de desbloqueo"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , hapara avalar el acuerdo de Gobierno en coalición alcanzado con Unidas Podemos , informa Europa Press.Tras depositar su voto, Sánchez, que, ha saludado a los militantes que se encontraban en la agrupación del PSOE de Pozuelo de Alarcón, se ha fotografiado con alguno de ellos y les ha animado a refrendar el acuerdo.El líder socialista llegó andando hasta la agrupacióny en el exterior de la sede escuchó algún grito en su contra de algunas personas.La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra , ha desmentido este sábado en Oviedo quede cara a negociar las condiciones para la investidura de Sánchez La número dos socialista ha recordado que este sábado la militancia socialista está votando en la consulta a la militancia sobre el acuerdo para un gobierno progresista de coalición con Unidas Podemos, mientras que en ERC harán lo propio el lunes.Así, ha insistido en que, como el que se va a producir este lunes en ERC. "No es cierto que haya una reunión convocada, yo hablo todos los días con Gabriel Rufián igual que con el resto de portavoces, porque es mi obligación", ha afirmado Lastra.Con todo, la vicesecretaria socialista, ya que, según ha señalado, "el PSOE y Unidas Podemos han sido los únicos partidos de ámbito nacional que han apostado por el dialogo y por sentarse con los que no piensan como nosotros". "Siempre hemos apostado por llegar a acuerdos e intentar entendernos, algo fundamental para nuestra democracia", ha sentenciado.Las palabras de Adriana Lastra se han producido mientras votaba en la consulta a la militancia socialista sobre el acuerdo con Unidas Podemos. En ese sentido, ha señalado quepara los socialistas. Del mismo modo, se ha mostrado convencida de que este acuerdo "abre un nuevo tiempo en la política española", de la que ha reivindicadopara sacar adelante medidas como blindar las pensiones, avanzar en la lucha contra el cambio climático o contra la violencia de género. Y es que, según ha insistido, "algunosestán cuestionando su propia existencia, por eso es importante que haya un gobierno en España y para eso estamos trabajando intensamente", ha señalado.

El secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha señalado que los socialistas "aspiran" a que en la "operación de desbloqueo" del gobierno "también la derecha pueda participar" y ha incidido en que se ha hecho "un llamamiento general" y el PSOE se ha "dirigido a todos", "también por ejemplo a Ciudadanos". "Después de la experiencia que han tenido de perder 47 diputados en seis meses yo creo que también tienen que tomar nota", ha apostillado.



Ábalos se ha pronunciado en estos términos tras votar este sábado en la agrupación de la formación en Valencia Nord para avalar el acuerdo de Gobierno en coalición alcanzado con Unidas Podemos, una consulta de la que ha destacado, en declaraciones a los medios, que es "vinculante" y se realiza "con la ilusión de estrenar esta herramienta que fue uno de los elementos más importantes del 39 Congreso Federal".



El dirigente socialista ha señalado la intención del PSOE de alcanzar "acuerdos con otras fuerzas que están dispuestas no tanto a ayudar sino a desbloquear" la investidura, y se ha referido en concreto a "formaciones que no tienen propósito de bloquear" como el PNV, BNG y el Partido Regionalista de Cantabria. Además, ha destacado que los socialistas tienen que "abrir otros procesos de futuro que tienen que ver con conflictos abiertos" que "hay que empezar a abordar".



"Aspiramos de todas formas a que en esta operación de desbloqueo también la derecha pueda participar", un planteamiento que iría "en coherencia con lo que plantearon en campaña" estos partidos, ya que "se comprometieron todos ellos a no bloquear", ha remarcado Ábalos, antes de insistir en que no se pide "ayuda para el PSOE" ni "para un gobierno", solo que "no bloqueen las situación después de dos elecciones seguidas".

Nuestro compañero @abalosmeco nos ha acompañado en esta jornada de votación en la que ha ejercido su derecho a voto. pic.twitter.com/SIlArWs8si — PSPV-PSOE València Nord /❤️ (@PSOEVlcNord) November 23, 2019

Iceta: "

Yo soy absolutamente partidario y por eso he votado sí"

El primer secretari del #PSC, @miqueliceta, ja ha votat en la consulta del preacord per a conformar un govern progressista i de coalició. Ho ha fet a l'agrupació del PSC Sant Martí.#ParticipaPSC#ParticipaPSOE pic.twitter.com/SohRyhQxXS — Socialistes (PSC) /❤ (@socialistes_cat) November 23, 2019

Lambán: "Hay que demostrar que las bases apoyan a su dirección para tener un gobierno sólido"

Nuestro secretario general @JLambanM ha ejercido su derecho al voto en #Ejeadeloscaballeros en la consulta a la militancia sobre el acuerdo para conformar un gobierno de progreso con @sanchezcastejon.



Hoy, la militancia del @PSOE decide. #ParticipaPSOE pic.twitter.com/by2YFNknTg — PSOE Aragón (@aragonpsoe) November 23, 2019

El primer secretario del PSC Miquel Iceta , ha asegurado este sábado que un hipotético gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos (UP), y ha afirmado que "las elecciones han dado dos mandatos muy importantes:".En declaraciones a los medios tras votar en la consulta de los socialistas sobre el preacuerdo de gobierno entre PSOE y UP, ha indicado que su partido siempre ha defendido que debe habery el resto de España, y ha considerado que hay consenso sobre esto. "Ahora toca ver cuáles son los instrumentos y las garantías concretas que se dan en esta negociación de cara a la investidura. Si hay voluntad de diálogo, el instrumento que se utilice no importa", ha declarado, y ha dicho que el diálogo puede darse en el marco parlamentario, entre el gobierno español y la Generalitat, o entre fuerzas políticas.Iceta ha dicho que espera que en la consulta de este sábado haya mucha participación, y ha pedido que se avale la propuesta de preacuerdo entre PSOE y UP:En relación con las negociaciones entre PSOE y ERC , Iceta ha indicado que, pero que son complejas y delicadas, por lo que no ha querido incidir mucho: "Hemos acordado que, para no introducir versiones diferentes o ruidos, la información relativa la dará Ferraz o La Moncloa". También ha explicado que al PSC se le ha pedido su participación en esta conversación con ERC a través de la incorporación de su secretario de Organización, Salvador Illa, y mediante sus puntos de vista y propuestas "que pueden ser de utilidad" sobre la política catalana.Ely líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán , ha indicado que hoy es el día en el que hay que demostrar que laspara que, cuanto antes, España tenga un gobierno sólido. Este sábado, el Partido Socialista consulta a su militancia si respaldan el acuerdo con Unidas Podemos para un Ejecutivo de coalición.El Partido Socialista va a tener que buscar otros acuerdos, otros apoyos para conseguir la investidura y, desde luego, legitimará mucho la posición del partido en esas negociaciones que el apoyo de los militantes al acuerdo sea altísimo", ha destacado Lambán, en declaraciones a los medios de comunicación después de participar en la consulta en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).Así, ha aprovechado para pedir a los militantes queal que ya ha llegado Pedro Sánchez con Unidas Podemos. "Hoy es el día en el que hay que demostrar que las bases del Partido Socialista apoyan a la dirección del partido para que, cuanto antes, España tenga un gobierno sólido, un gobierno fuerte, un gobierno capaz de hacer frente a los desafíos y a los retos que tiene el país".

Así, ha remarcado que España necesita un Gobierno que inspire confianza "dentro del país y también en Europa y en el resto del mundo". Ha opinado que los militantes socialistas van a apoyar el acuerdo firmado con Unidas Podemos, sobre todo en Aragón, ya que en esta Comunidad los socialistas ya gobiernan con Podemos, además de con Chunta Aragonesista y Partido Aragonés. "Estoy convencido de que va a ser una jornada, a pesar del frío y de la lluvia, de mucha participación y, sobre todo, de un apoyo abrumador al sí, porque en este momento más que nunca la dirección del partido necesita un apoyo masivo y cerrado de todos los afiliados del mismo".

Díaz vota por un Gobierno "comprometido" para poner fin al "egoísmo" de "patriotas de pacotilla"



La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha votado ya en la consulta a la militancia socialista a favor de un Gobierno "sensible y comprometido" entre PSOE y Unidas Podemos para poner fin así al "egoísmo" de "patriotas de pacotilla". En declaraciones a periodistas en la Agrupación Socialista de Triana, en Sevilla, ha explicado que dicho Ejecutivo es la "única alternativa progresista y de izquierdas" que "abre una puerta de esperanza" frente a quienes preferían el "bloqueo, dar la espalda a los ciudadanos y no facilitar un Gobierno sensible y comprometido".



En su opinión, se trata de la única opción posible en el país que "no depende de la ultraderecha" y que busca "consolidar, reforzar y asentar la democracia". "O un Gobierno de Pedro Sánchez o uno en el que la extrema derecha mande igual que en Andalucía, dentro o fuera del Gobierno". Tras defender que los españoles merecen un Gobierno "que ponga rumbo a la cohesión social y territorial", la socialista ha insistido en que el futuro Ejecutivo será una buena noticia para Europa porque frente a la "ralentización de la economía, va a ser importante que se gestione con responsabilidad y el sentido común de la izquierda".



También ha comentado que ha hablado "mucho" estos días con Pedro Sánchez quien sabe que "tiene en sus manos el asentar o debilitar la democracia, como hacen Pablo Casado y Ciudadanos (Cs)", este último partido definido por la socialista como "la próxima Unión de Centro Democrático (UCD) de este país".

#ParticipaPSOE



@susanadiaz ejerce su derecho al voto en la consulta a la militancia socialista sobre el acuerdo entre @PSOE y #UnidasPodemos para formar un Gobierno progresista de coalición en #España pic.twitter.com/xtuqwlDxGm — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) November 23, 2019

Mendia dice que un triunfo del sí en la consulta marcará "un hito"

Hoy todos los socialistas estamos llamados a participar en una consulta que puede abrir la puerta a un Gobierno de coalición, que haga políticas de progreso y que pare a la ultraderecha. #ParticipaPSOE ❤️ @PSOE @sanchezcastejon pic.twitter.com/xk7G8q4uQP — Idoia Mendia (@IdoiaMendia) November 23, 2019

La secretaria general del PSE-EE Idoia Mendia , ha considerado que un triunfo del sí en la consulta que la formación socialista celebra para avalar el preacuerdo con Unidas Podemos,, ya que permitirá la existencia por primera vez de "una coalición de partidos gobernando".Mendia ha ejercido pasadas las 10.30 horasen la consulta a la militancia socialista sobre el preacuerdo de gobernabilidad alcanzado por el PSOE y Unidas Podemos. En declaraciones a los medios de comunicación en la sede del PSE de Vizcaya, la dirigente socialista ha valorado queTras considerar que se trata de un día "muy importante", ya que el socialismo "siempre ha abierto caminos en España desde hace 40 años", ha subrayado que el PSOE también abrió la democracia interna para que "los militantes decidieran el futuro del partido y del país". "Si gana el sí en la consulta, marca un hito porque por primera vezy porque, con una ultraderecha nacional-populista ya instalada en las instituciones a la que hay que hacer frente con políticas de las buenas", ha afirmado.De este modo, ha abogado por el desarrollo de políticas socialdemócratas y progresistas que continúen la modernización de España y "nos pongan en el lugar que nos corresponde". "Que podamos ser la mejor versión de este país porque somos un gran país", ha deseado.



178.600 militantes del PSOE están llamados a avalar el preacuerdo



En total, 178.600 militantes del PSOE, PSC y las Juventudes de las dos formaciones están llamados a avalar el preacuerdo para gobernar en coalición con Unidas Podemos en una consulta que se desarrolla desde este viernes y hasta las 20.00 horas del sábado y cuyo resultado es vinculante.



"¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición?", es la pregunta que deberán contestar los participantes en la consulta marcando una 'v' en la casilla en caso afirmativo o una cruz si su respuesta es negativa.



Los militantes socialistas pueden votar presencialmente en sus respectivas agrupaciones este sábado entre las 10:00 y las 20:00 horas, salvo las más pequeñas que podrán tener un horario reducido de, como mínimo, cuatro horas.



Esta semana dirigentes de la cúpula del partido cifraban el censo en más de 191.000 personas. Sin embargo, el dato definitivo es menor y se explica porque para poder participar en la consulta es preciso estar al corriente del pago de la cuota de afiliado. En torno a un 5% de los militantes no tiene domiciliada la cuota, de manera que, dependiendo de cuando hagan el ingreso, corren el riesgo de perder el derecho de voto si llevan más de tres meses sin abonar el pago, explican fuentes socialistas. Del dato global del censo, 17.315 afiliados pertenecen al PSC, en torno a 9.000 a las Juventudes Socialistas de España y un millar a las Juventudes Socialistas de Cataluña.