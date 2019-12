Directo | ERC pide "la nulidad del juicio y la libertad inmediata" de Junqueras

Publicada el 19/12/2019 a las 09:34 Actualizada el 19/12/2019 a las 10:21

10.13.

▶ “Siempre vamos a estar con la defensa de la justicia española. Junqueras ha sido condenado por sedición y debe cumplir las penas como cualquier ciudadano español y europeo.” @TeoGarciaEgea en los @Desayunos_tve pic.twitter.com/8CFSCLjn9E — Partido Popular (@populares) December 19, 2019

10.11.

‼ El TJUE dona la raó a Oriol @junqueras i reconeix que tenia immunitat.



Exigim la nul·litat del judici i la llibertat immediata! pic.twitter.com/uw8VHzml29 — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) December 19, 2019

10.03.

Encara queden jutges a Europa. Llibertat immediata per a @junqueras! El TJUE defensa els mateixos criteris que hem defensat contra el Parlament europeu i les autoritats espanyoles, que han intentat alterar el funcionament de la democràcia europea. @EuParlament @ourvoteseu — Carles Puigdemont (@KRLS) December 19, 2019

09.50.

09.30.

09.15.

09.00.

Else ha pronunciado este jueves sobre el alcance de la inmunidad como eurodiputado del líder de ERC, Oriol Junqueras. Ente contamos minuto a minuto las reacciones a la decisión del tribunal:El secretario general del Partido Popular,, ha asegurado este jueves que el exvicepresident de la Generalitat y líder de ERC,, "está condenado y tiene que cumplir su pena lo diga quien lo diga". García Egea se ha mostrado prudente y ha pedido. "Si bien es cierto que hemos escuchado que la persona condenada puede desplazarse a obtener su condición (de eurodiputado), está en mano de la jurisdicción española y del Tribunal Supremo", ha apuntado.ERC ha pedido este jueves ladel secretario general del partido,, condenado a 13 años de prisión por un delito de sedición y malversación, en un apunte en Twitter. Los republicanos hacen esta demanda después de que este mismo jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dictado que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERCdesde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento europeo del pasado mayo y gozar "desde ese mismo momento" de inmunidad.El expresident de la Generalitat de Cataluña,, ha reaccionado a la sentencia de la Justicia europea yde Oriol Junqueras.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC,, debió ser reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento europeo del pasado mayo y. El fallo responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo a petición de los abogados de Junqueras, que pidieron esta consulta en un recurso de súplica contra la decisión del alto tribunal de no darle permiso para ir a acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central y así acceder a la. La sentencia dictada por la Gran Sala del Tribunal, compuesta por quince jueces que no emiten votos particulares, entre ellos la española Rosario Silva de Lapuerta, ha sido leída por el presidente de la corte europea, el belga Koen Lenaerts.El presidente de la Xunta de Galicia,, se ha mostrado "preocupado" por la decisión que el TUE. "Espero que las cosas que se han hecho bien en España no venga a enmendarlas un tribunal que, en mi opinión, tiene unas competencias que no son coincidentes con las del Tribunal Supremo", ha sostenido Feijóo en una entrevista en Más de Uno de Onda Cero, recogida por Europa Press.El Abogado General del TUE concluyó en noviembre que Junquerascomo eurodiputado porque su escaño depende únicamente del voto de los electores y no puede estar supeditado al posterior cumplimiento de formalidad alguna para recoger el acta. Sin embargo, advirtió también de que la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo en octubre pasado conlleva la anulación del mandato como eurodiputado del exvicepresidente del Govern, por lo que el TUE no es competente para responder a las cuestiones prejudiciales plateadas por el Supremo, porque su respuesta "tendría carácter hipotético".La sentencia dictada por la, compuesta por quince jueces que no emitirán votos particulares, se dará a conocer en la sesión que arrancará a partir de las 9.30 horas en Luxemburgo. El fallo responderá al caso de Junqueras, pero aún es una incógnita si su pronunciamiento tendrá consecuencias de manera indirecta sobre la situación del expresident de Cataluña Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, ambos eurodiputados electos huidos de la Justicia española. La Justicia europea responderá así a las cuestiones prejudiciales remitidas por el Tribunal Supremo el pasado mes de junio a petición de la defensa de Junqueras, que pidió esta consulta en un recurso de súplica contra la decisión del alto tribunal de no darle permiso para ir a acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central y así acceder a la condición plena de eurodiputado.