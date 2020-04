Directo | Marlaska asegura que el fin de semana habrá mascarillas en las farmacias

Publicada el 13/04/2020 a las 08:21 Actualizada el 13/04/2020 a las 10:07

Sigue en infoLibre este lunes el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.03. Marlaska asegura que el fin de semana habrá mascarillas en las farmacias. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que el próximo fin de semana los ciudadanos podrán encontrar las tan buscadas mascarillas en las farmacias. Lo ha garantizado en una entrevista concedida a la Cadena Ser, donde ha asegurado que "lo que está trabajando el Gobierno en correspondencia con fabricantes nacionales y la importación" es que "para finales de semana no vaya a existir ningún problema de abastecimiento en farmacias o tiendas abiertas al público". Además, y respecto al reparto que se está produciendo desde primera hora de la mañana, el titular de Interior ha dicho que la situación se está desarrollando "dentro de lo extraordinario de la situación excepcional que vivimos con la normalidad que todos deseamos".

09.54. Madrid apunta "dificultades" en el reparto de mascarillas. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado este lunes que el reparto de mascarillas en el Metro de Madrid a trabajadores que se reincorporan a sus puestos de trabajo se está realizando "no exenta de dificultades" como consecuencia de la "precipitación" y "falta de coordinación" del Gobierno en poner en marcha esta medida. En una entrevista en la Cope, recogida por Europa Press, el consejero madrileño ha relatado que el pasado viernes conoció esta medida a través de un tuit del ministro de Sanidad, Salvador Illa, poniéndose en contacto con el Ministerio del Interior para reclamar información sobre el cómo y de qué manera se llevaría a cabo el reparto de mascarillas.

09.52. La pandemia del coronavirus supera los 1,85 millones de casos con más de 114.000 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan deja un balance de 1,85 millones personas contagiadas y más de 114.000 víctimas mortales en todo el mundo, con Estados Unidos como el país más afectado, con más de 550.000 casos y más de 22.100 muertos. Según el balance global de la Universidad Johns Hopkins actualizado a las 9.00 horas de este lunes, el coronavirus deja 1.850.966 personas contagiadas, 114.269 víctimas mortales y 434.703 personas curadas en 185 países y territorios. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, tanto por el número de casos como por la cifra de víctimas mortales. Tras sumar 28.900 casos en las últimas 24 horas, Estados Unidos contabiliza un total de 557.590 personas contagiadas, 22.109 muertos y 95.523 personas recuperadas. Nueva York se mantiene como el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 190.288 casos y 6.898 fallecidos.

09.30. Moncloa asegura que el reparto de mascarillas higiénicas "se está desarrollando con normalidad". El Gobierno ha asegurado este lunes que el reparto de mascarillas higiénicas iniciado a primera hora de la mañana "se está desarrollando con normalidad en las comunidades autónomas en las que hoy no es festivo". Así, desde Moncloa se han distribuido imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Protección Civil situados en los principales puntos de transporte de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Asturias, Castilla y León, la Región de Murcia y Extremadura. En uno de los vídeos puede verse a un agente de Policía Nacional repartiendo dentro de un autobús público de La Coruña mascarillas a los pasajeros. En otro de los documentos distribuidos por el Ejecutivo, varios agentes se encargan del reparto en la estación de Sol, en Madrid.

Desde primera hora de hoy, efectivos de las FCS y Protección Civil reparten mascarillas en los principales nodos de transporte de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Asturias, Castilla y León, Región de Murcia y Extremadura.#EsteVirusLoParamosUnidos https://t.co/huNGaNKisF pic.twitter.com/5gzSgymaKU — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 13, 2020

09.15. El 98% de las solicitudes de autónomos para cobrar la prestación extraordinaria se resuelve favorablemente. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que se están resolviendo favorablemente el 98% de las solicitudes de los trabajadores autónomos para cobrar la prestación extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno para mitigar el impacto del coronavirus en su actividad. Recientemente, el ministro señaló que 900.000 autónomos se estaban beneficiando ya de esta prestación. No obstante, en una entrevista con el diario El País, recogida por Europa Press, Escrivá subraya que lo normal es que esta cifra siga creciendo. En todo caso, el ministro ha indicado no todos los autónomos se han visto afectados por igual en la actual crisis sanitaria, económica y social, pues algunos han tenido que parar completamente su actividad, otros han parado en menor intensidad, y los hay que han incrementado su actividad, aunque pocos. "Desde el primer momento nos hemos enfrentado a algunas peticiones de café para todos, barra libre con independencia de cómo se viesen afectados por la crisis. Los ciudadanos no entenderían prestaciones universales con independencia de cómo afecte la situación a cada uno", subraya el ministro. Escrivá asegura en esta entrevista que la orden ministerial sobre la moratoria de cotización está "casi ultimada" y defiende una "aproximación sectorial" a la hora de adoptar medidas. "Para los ERTE por fuerza mayor ya la hay. En el caso de las moratorias, habrá una orden ministerial con una clasificación sectorial. Y en el caso de los autónomos hemos optado por un criterio individual basado en su caída de ingresos", precisa. 08.30. La Policía reparte diez millones de mascarillas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este sábado que serán los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías locales, las municipales y los miembros de Protección Civil los que repartirán a partir de este lunes las mascarillas cuyo uso es recomendable para los ciudadanos que no tengan más remedio que salir a la calle para ir a trabajar y tengan que hacerlo en transporte público. En total se repartirán 10 millones de mascarillas. Serán también los agentes –que se movilizarán junto a los interinos– los que vigilen que entre los ciudadanos que utilicen el transporte público cumplen con la distancia de seguridad que recomiendan las autoridades necesarias. El uso de la mascarilla es recomendable, no obligatorio, y "si alguien no se la quiere poner, pues no se la pone", pues lo único a lo que el ciudadano está obligado es a cumplir son las restricciones de movilidad apuntadas en el Real Decreto. "No se va a producir relajación de medidas tras la vuelta al trabajo de los no esenciales, seguimos en fase de confinamiento, y todos tenemos que tenerlo claro, no hemos empezado la desescalada", insistió.

La limitación de movimientos establecida con el estado de alarma sigue vigente



Puedes consultar aquí los desplazamientos permitidos pic.twitter.com/ZZaU52dlfb — Ministerio del Interior (@interiorgob) April 12, 2020

08.00. Este lunes se reactiva la actividad laboral no esencial en las empresas cuyos empleados no puedan teletrabajar. Los trabajadores de las actividades no esenciales reanudarán este lunes su actividad laboral en las empresas en las que no sea posible hacerlo a través de métodos telemáticos y en las comunidades autónomas que no sea festivo, tras el fin del permiso retribuido recuperable, al tiempo que se reforzarán las medidas de seguridad y protección. De esta forma, a partir de este lunes se vuelve a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma, por lo que volverán a reincorporarse los trabajadores de actividades no esenciales, como la construcción, pero se mantienen los protocolos del carácter preferente del trabajo a distancia y el teletrabajo cuando se pueda desarrollar de esa forma, junto a las medidas de protección e higiene. En concreto, tras las vacaciones de Semana Santa y la nueva prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril, dejará de estar restringida la movilidad para el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar prestaciones laborales, profesionales o empresariales de actividades no esenciales. La vuelta al trabajo de estos trabajadores de actividades no esenciales se producirá este Lunes de Pascua en todas las comunidades autónomas, salvo en las en las ocho que es festivo (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco).

05.00. Repunte de casos en China. El Ministerio de Salud de China ha confirmado este lunes 108 casos nuevos de coronavirus, de los que 98 proceden del extranjero, y dos muertes más, ambas en la provincia de Hubei, cuya capital, Wuhan, es el epicentro de la pandemia. La cifra de fallecidos en China ha ascendido a 3.341, después del último balance de las autoridades sanitarias, mientras que el número de casos positivos es hasta el momento de 82.160 y el de personas que han logrado recuperarse, 77.663. El número de casos importados ha aumentado a 1.378, de los cuales 511 han sido dados de alta, 867 continúan su tratamientos, mientras que 38 se encuentran en estado grave. Las autoridades sanitarias chinas han indicado que un total de 88 pacientes han sido dados de alta durante el domingo tras recuperarse del virus y que el número de pacientes graves se ha reducido a los 121. Además, 72 personas, todas procedentes del extranjero, todavía son sospechosas de poder estar contagiadas de coronavirus, además de que 9.655 personas que han tenido contacto cercano con algún paciente contagiado continúan bajo observación médica. Otras 1.092 han finalizado su seguimiento.