Directo | Ciudadanos se queda sin grupo en el Senado tras la marcha de Goñi y Argüeso al grupo mixto

Continúan las reacciones al terremoto político iniciado hace ocho días en la Región de Murcia con consecuencias en la Comunidad de Madrid. Este jueves se producirá la votación de la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos contra el Gobierno de López Miras, que no saldrá adelante después de que los tres diputados expulsados de Vox anunciaran el miércoles que votarán en contra.

09.25. María Jesús Montero en la Cadena Ser: "Me sorprendió más la salida de Iglesias que la convocatoria electoral de Ayuso". La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado en Hoy por Hoy de la Cadena Ser que la salidad de Pablo Iglesias del Gobierno le "sorprendió más" que la convocatoria de elecciones en Madrid de Isabel Díaz Ayuso. "Nos quedamos todos chocaos. Me enteré por los medios, creo que lo dieron ustedes. Sánchez se enteró esa misma mañana de la decisión de Iglesias. Yo lo hubiese gestionado de otra manera", ha reconocido. ""La relación con Iglesias era buena, es una persona afable. No creo que la llegada de Yolanda Díaz cambie las cosas. Espero seguir en esta estabilidad", ha apuntado. Sobre los comicios del 4M, Montero ha admitido que "Ayuso ha creído que le interesaba una convocatoria electoral y no ha tenido en cuenta la pandemia y ha tenido en cuenta su interés electoral".

09.10. Egea en la Cadena Cope asegura que el movimiento de Arrimadas en Murcia era "un experimiento para ver qué ocurría si Cs hacía un giro hacia el PSOE". El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado en Herrera en la Cope sobre las mociones de censura presentadas en la Región de Murcia y en el ayuntamiento de la capital por PSOE y Ciudadanos que "son momentos difíciles, pero siempre se puede superar". Con la votación en la cámara regional atada para que López Miras siga en el Gobierno regional, sobre la moción presentada en la ciudad, el número dos del PP ha explicado que "quedan días para que los concejalres recapaciten". "Creo que nadie entendería que José Ballesta deje de ser alcalde", ha afirmado. "El movimiento de Arrimadas en Murcia creo que era un pequeño experimento, para ver qué ocurría si Ciudadanos cambiaba y hacía un giro hacia el PSOE", ha puntualizado.

09.05. Nadia Calviño en Onda Cero sobre la salida de Iglesias: "Para mí fue una sorpresa. Es difícil entender las decisiones, cada uno sabe las suyas". La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, ha explicado en Más de Uno de Onda Cero que, "aunque el preidente tendrá que anunciarlo", considera que su manera de trabajar "no cambia significamente" tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno: "Para mí fue una sorpresa. Es difícil entender las decisiones, cada uno sabe las suyas. Confío en la fortaleza del Gobierno de España".

08.15. Jordi Obón, ex consejero de distrito de Cs en Barcelona, anuncia que se une al equipo de Ayuso para las elecciones del 4M. Jordi Obón, quien fuera consejero municipal de Ciudadanos en Barcelona, ha anunciado que se unirá al equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, de cara a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo. "He decidido unirme al Equipo Ayuso para apoyarla en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Toda la fuerza desde Barcelona", ha escrito en un mensaje en el que menciona a la presidenta madrileña y el lema elegido de 'Comunismo o Libertad'. Obón anunció el pasado día 13 su baja en la formación naranja ante la "deriva" del partido y tras mostrarse muy crítico con el partido por sus decisiones tras las elecciones catalanas, la moción de censura en Murcia o el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid.

08.00. La senadora de Ciudadanos Ruth Goñi se da de baja de la formación pero mantiene su escaño en el Senado. La senadora de Ciudadanos por Navarra, Ruth Goñi, se ha dado de baja en el partido liderado por Inés Arrimadas aunque ha confirmado que continuará en la Cámara Alta para seguir defendiendo "las ideas" por la que "les votaron los navarros" en el año 2019. "Gracias a Ciudadanos por la oportunidad de defender durante estos años un proyecto político maravilloso", ha agradecido quien fuera también la secretaria de Organización de la formación en Navarra. En una carta publicada en su cuenta de Twitter, recogida por Europa Press, Goñi ha lamentado "el giro" tomado por el partido "desde hace meses", que a su juicio se visualizó este lunes tras la reunión de la Ejecutiva. "Ciudadanos representaba unos valores liberales que actualmente ya no existen", ha asegurado. Su salida se suma a la expulsión del senador Emilio Argüeso, que también anunció su paso al grupo mixto. Y también el miércoles se conoció la marcha del diputado Pablo Cambronero, quien ha solicitado a la Mesa de la Cámara Baja su integración en el grupo mixto.