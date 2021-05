Directo | La Fiscalía pide la inhabilitación de Torra por no retirar una segunda pancarta en apoyo a los presos

Publicada el 27/05/2021 a las 08:24 Actualizada el 27/05/2021 a las 09:54

Tres años y medio después de la entrada en prisión de los líderes independentistas catalanes, el debate sobre sus indultos vuelve a marcar la agenda política tras el informe del Supremo que rechaza indultar a los presos porque no están arrepentidos y han manifestado su voluntad de reincidir. Asimismo, la jornada política también estará protagonizada por la aprobación de la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará a partir de las 16.30 horas, después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo in extremis con los agentes sociales.

Las comunidades autónomas notificaron este miércoles al Ministerio de Sanidad 5.007 casos y 54 muertes, mientras la incidencia baja ligeramente a 126. Además, cuando se cumplen 5 meses del inicio de la vacunación contra el covid, un total de 8.434.233 personas han recibido ya la pauta completa, un 17,8% de la población española. Además, un total de 17.187.731 personas han recibido al menos una dosis, el 36,2% de los españoles.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

09.45. La Fiscalía pide la inhabilitación de Torra por no retirar una segunda pancarta en apoyo a los presos. La Fiscalía reclama un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros para el expresident Quim Torra por un delito de desobediencia tras negarse a retirar del balcón del Palau de la Generalitat en mayo del 2019 una pancarta a favor de los lideres independentistas presos. El exlíder del Govern hizo caso omiso a una orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Se trata de la segunda causa abierta contra él por no quitar una pancarta en apoyo a los presos del 1-0.

09.35. Egea: "Esto no es indulto, es un pago político". El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado en una entrevista en El programa de Ana Rosa en Telecinco que su partido va a "llevar mociones por todos los ayuntamientos de España" y recurrirá ante el Supremo ya que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre los indultos a los presos del 1-0 "ha llegado demasiado lejos". "Esto no es un indulto, es un pago político. Este indulto se hace a cambio de algo", ha asegurado el número dos de la formación conservadora. "Si Sánchez quiere buscar una solución para Cataluña, debería tender la mano al PP y no hacer indultos", ha afirmado Egea.

“No estamos ante un indulto, estamos ante un pago político. En un indulto al uso no habría contrapartida”.⁰⁰ @TeoGarciaEgea en @elprogramadear pic.twitter.com/ENgNZ2sBOH — Partido Popular (@populares) May 27, 2021

09.15. Arrimadas: "Se les va a indultar por ser socios de Sánchez". La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado durante una entrevista en La Hora de La 1 preguntada sobre los indultos a los líderes del 1-O que de el Gobierno ya esperan "pocas cosas": "El informe es clarísimo. Aquí no hay motivos de justicia ni equidad. Se les va a indultar por ser socios de Sánchez". Según la líder de la formación naranja, se les va a conceder el indulto porque el presidente los "necesita para gobernar". "España no puede permitirse que se pisotee la Justicia", ha explicado Arrimadas que también ha apuntado que se va a premiar "a los que cometen delitos y a los que lo hacen mal".

Inés Arrimadas, presidenta de Cs, sobre indultar a los condenados por el 'procés': "De Sánchez esperamos muy pocas cosas (...) El informe es contundente (...) La única utilidad es que Sánchez siga manteniéndose en Moncloa" https://t.co/icHe2Skye4#LaHoraDeLa1 pic.twitter.com/l2nkMnVw4J — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 27, 2021

09.00. Aragonès prevé aprovechar los dos años de mandato de Sánchez para "presionarlo" a un referéndum. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha planteado este miércoles aprovechar los dos años de legislatura que le quedan al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para "presionarlo" y convencer a los demócratas españoles de que la salida al conflicto político es que Cataluña pueda celebrar un referéndum. Durante una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, el nuevo jefe del Ejecutivo catalán ha concluido que es necesario que el independentismo se una. "Ante la derecha española y el fascismo, los demócratas españoles tienen que ver que, si quieren salir adelante, tienen que ir de la mano del independentismo catalán y que solo con democracia —con el referéndum— podemos resolver el conflicto político", ha zanjado.

Pere Aragonès: "Davant de la dreta i el feixisme, els demòcrates espanyols, si volen sortir-se'n, han d'anar de la mà de l'independentisme català. Només a través de la democràcia i un referèndum se solucionarà el conflicte polític"#AragonèsTV3https://t.co/7wHKBP8iNb pic.twitter.com/ZkRz3eLZCS — 324.cat (@324cat) May 26, 2021

08.45. India notifica más de 200.000 casos y 3.800 muertos por coronavirus durante el último día. El Gobierno de India ha confirmado este jueves más de 200.000 casos y 3.800 muertos por coronavirus durante el último día, una jornada en la que ha superado además los 200 millones de vacunados frente al covid-19. El Ministerio de Sanidad indio ha detallado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 211.298 contagios y 3.847 decesos, lo que eleva los totales a 27.369.093 y 315.235, respectivamente, desde el inicio de la pandemia. De esta forma, las autoridades han notificado un segundo día consecutivo por encima de los 200.000 casos, tras caer por debajo de esta cifra el martes después de cerca de un mes. Durante el mismo, llegó a estar tres semanas por encima de los 300.000 positivos, incluidos cuatro días por encima de los 400.000.

08.30. El Gobierno aprueba este miércoles la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. El Gobierno aprobará este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará a partir de las 16.30 horas la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre, tras haber alcanzado en la tarde de ayer un acuerdo 'in extremis' con los agentes sociales. La nueva prórroga de los ERTE mantiene básicamente el mismo esquema de protección a empresas y trabajadores vigente hasta el 31 de mayo, aunque con cambios en los porcentajes de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social. Ahora, estas exoneraciones irán desde el 60% al 100%, concentrándose las más altas en la reincorporación de trabajadores a la actividad.

Buenos días.

El PG, @sanchezcastejon, preside el Consejo de Ministros extraordinario que se celebra en La Moncloa.



Más sobre la agenda del Gobierno para hoy jueves, 27 de mayohttps://t.co/N1wHIbal90 pic.twitter.com/dcm0C32f8v — La Moncloa (@desdelamoncloa) May 27, 2021

08.00. Felipe González rechaza conceder indultos a los presos del 'procés': "En estas condiciones, no". El expresidente del Gobierno Felipe González ha rechazado este miércoles conceder indultos a los presos del procés catalán después de que el Tribunal Supremo se mostrara contrario porque no hay arrepentimiento de los condenados. "En estas condiciones, yo no haría el indulto", ha respondido. Así se ha expresado en una entrevista en El Hormiguero de Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha destacado que las palabras del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en las que resaltaba que la decisión de si concede los indultos a los presos independentistas la tomará guiándose por los valores "constitucionales de la concordia, el diálogo, y por la superación de la crisis que desgarró la sociedad catalana", y no por "venganza" ni "revancha", y ha pedido "mirar al futuro". "En estas condiciones, yo no haría el indulto", ha asegurado González, que ha señalado que la democracia española es "madura" aunque "estemos empeñados en estropearla por la crispación y el enfrentamiento". "La Constitución Española no declara enemigos aunque haya gente que esté en contra de la Constitución, de uno u otro signo. Eso nos diferencia", ha afirmado.

07.00. Biden reconoce que EEUU no tiene información para precisar si el covid-19 surgió en un laboratorio y encarga una investigación a la CIA. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho este miércoles que la Comunidad de Inteligencia de la Casa Blanca no tiene información suficiente para determinar si el origen del covid-19 procede de alguno de los dos escenarios que barajan, el del contacto con un animal infectado, o el de un accidente de laboratorio. Biden ha contado en un comunicado que al poco de llegar a la Casa Blanca, su asesor de Seguridad Nacional encargó a la Comunidad de Inteligencia un informe sobre sus últimos análisis acerca de los orígenes del covid-19, incluyendo si surgió de alguno de estos dos escenarios. A día de hoy, ha explicado, su grupo de tres expertos "no ha llegado a una conclusión definitiva sobre esta cuestión". Así, cuenta, dos de ellos se inclinan a pensar que surgió del contacto con un animal infectado, mientras que el otro se decanta por las teorías de que salió de un laboratorio. Biden ha revelado que cada uno de ellos cuenta con una "confianza baja o moderada" acerca de sus propias suposiciones, puesto que "no creen que haya suficiente información para evaluar que una teoría sea más probable que la otra". "He pedido a la Comunidad de Inteligencia que redoble sus esfuerzos para recopilar y analizar información que pueda acercarnos a una conclusión definitiva, y que me informe en 90 días. Como parte de ese informe, he solicitado áreas de investigación adicional, incluidas preguntas específicas para China", ha dicho.