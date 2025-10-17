El 1 de febrero de 2020, el Reino Unido abandona la Unión Europea (Brexit) por voluntad propia expresada en referéndum el 23 de junio de 2016, con un 51’90% de votos a favor y un 48’10% de votos en contra principalmente emitidos en Escocia, Irlanda del Norte y Gibraltar. Un hecho que afecta negativamente a esta última colonia, Gibraltar, que deja de ser territorio Unión Europea incrustada en territorio UE (España). Los perjuicios que esta situación crea para la colonia gibraltareña lleva a iniciar negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, con la colaboración y participación de los Gobiernos de España y Gibraltar, el 31 de diciembre de 2020 (Acuerdo de Nochevieja), que se conocerán como el proceso Gebrexit, de larga duración (cuatro años y medio) y dudosa buena voluntad por parte de todos los participantes. A pesar de lo cual, el 11 de junio de 2025 se logra alcanzar un Acuerdo político, que aún debe ser ratificado por las instancias legislativas de la Unión Europea y del Reino Unido.

Mientras, queda la incertidumbre, porque los términos concretos del Acuerdo no se han hecho públicos, conociéndose solamente por las declaraciones públicas de los firmantes del Acuerdo, sus objetivos principales: aplicar en Gibraltar el Tratado Schengen, eliminar las instalaciones aduaneras de “la verja” y trasladar estas instalaciones aduaneras al aeropuerto y al puerto gibraltareños y a otros puertos españoles. Nadie, ni los parlamentarios europeos, británicos, españoles y gibraltareños ni las autoridades locales del Campo de Gibraltar directamente afectadas conocen, hasta ahora, qué dice exactamente la letra de lo acordado, que según sus autores estará ratificada antes de que acabe el año 2025 para entrar en vigor en enero de 2026.

No es sólo un problema burocrático, es que hay muchas dudas en el aire.

Sobre cuál es su alcance, parece claro que habrá libertad de movimiento de personas y mercancías (Tratado Schengen), pero ¿la habrá también para servicios financieros y capitales, conociendo la tradición de Gibraltar como paraíso fiscal, de blanqueo de capitales y de fideicomisos y empresas fantasmas que hacen que la economía gibraltareña sea la segunda del mundo en PIB per cápita sin una sola industria ni terreno cultivado en su territorio? ¿Qué va a pasar con el IVA (el impuesto sobre las ganancias de una operación comercial), que en Gibraltar no se paga si la sede empresarial está allí y la operación comercial se efectúa fuera de su territorio? ¿Y con el IRPF (el impuesto sobre el patrimonio personal), que en Gibraltar es la mitad que en España y Europa en general, y aun así en Gibraltar es posible camuflarlo como ganancias societarias (IVA) extraterritoriales, es decir, no pagarlo? En definitiva, ¿qué impuestos se van a pagar en Gibraltar y cómo va eso a afectar a España? Los negociadores hablan de “equiparación fiscal progresiva” en tres años, pero excluyendo los impuestos de los sectores “servicios, financiero y juegos on line.

Hay un dicho de un buen conocedor del problema gibraltareño, Ángel Liberal, que define Gibraltar como una ciudad dentro de una gran base militar

Sobre el control de las bases naval, aérea y de inteligencia/comunicaciones británicas, hay un dicho de un buen conocedor del problema gibraltareño, Ángel Liberal, que define Gibraltar como “una ciudad dentro de una gran base militar”. Sí, según los redactores del Acuerdo político del 11 de junio, el control aduanero se va a ejercer en el puerto y en el aeropuerto gibraltareños por partida doble, por personal español y por personal gibraltareño de forma independiente, para pasajeros, y en puertos españoles para las mercancías. ¿También el del personal y, sobre todo, el de material y equipos militares, incluido el necesario para el mantenimiento y reparación de los submarinos nucleares? ¿En una base militar que el Reino Unido no ha querido nunca ni siquiera consentir que fuera “de utilización OTAN” a pesar de su enorme importancia y valor estratégicos? ¿Qué quieren decir las autoridades españolas respecto a este tema cuando hablan de “información completa facilitada por el Gobierno británico”? ¿Son lo mismo, equivalentes, “información completa británica” que “auténtico control aduanero”?

Sobre si la libre circulación de personas, y por lo tanto de trabajadores, por lo que hoy es la frontera (la verja), va a implicar de alguna forma que los salarios, la seguridad social y el desempleo de los trabajadores españoles (o procedentes de España en general) se van a equiparar a los de los trabajadores gibraltareños y si se van a actualizar en el mismo sentido las pensiones, las de a partir de ahora y ¿las del pasado? ¿A igual libertad de movimientos, desiguales emolumentos y pensiones?

Gibraltar no cumple la normativa sobre medio ambiente: rellenos para proyectos urbanísticos con arenas contaminadas, tierras áridas y diques ganados al mar, ausencia de instalaciones de depuración de aguas residuales...

Sobre la libre circulación de mercancías, cuyo control se realizará en unos determinados puertos españoles, desde los cuales se dirigirán por carretera a Gibraltar: ¿Colapso vial en las ya muy saturadas carreteras del Campo de Gibraltar?

Sobre la normativa europea para la protección del Medio Ambiente, que Gibraltar no cumple y que España tiene denunciada ante las correspondientes autoridades de la Unión Europea y que está alterando gravemente el ecosistema marino del Estrecho de Gibraltar y de la Zona de Interés Comunitario (ZEC) del Estrecho Oriental, considerados por la Unión Europea Lugares de Importancia Comunitaria (ES6120032): rellenos para proyectos urbanísticos con arenas contaminadas, tierras áridas y diques ganados al mar, ausencia de instalaciones de depuración de aguas residuales, que vierten en la zona protegida por la Red Natura 2000 o desechos de la reparación o mantenimiento de submarinos nucleares (británicos).

Sobre cómo enfrentar los problemas que el Gebrexit puede crear en el Campo de Gibraltar vecino en cuestiones como la vivienda, la circulación rodada, la masificación turística, las diferencias fiscales, etcétera.

Sobre la libertad de residencia en Gibraltar de los españoles (y demás europeos) o en este aspecto se seguirá la normativa británica para el territorio del Reino Unido. Porque los gibraltareños sí parece que tendrán libertad de residencia en territorio español.

Sobre el estatus jurídico internacional de la colonia, porque Gibraltar sigue presionando en el Comité de Descolonización de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que saque a Gibraltar de la lista de territorios pendientes de descolonizar. No sólo el Gibraltar que España cedió en el Tratado de Utrecht (la ciudad y el castillo junto con su puerto, defensas y fortalezas ), sino todo el territorio del Peñón y el anexionado istmo que lo une con España, donde están ubicados el aeropuerto y otras muchas instalaciones civiles y militares, que el Reino Unido fue ocupando mediante presencia militar entre 1854 y 1908, dos siglos después. ¿Está España cediendo o facilitando que se ceda soberanía en el futuro?

¿Conoceremos el texto definitivo cuando entre en vigor el año que viene, ya sin posibilidad de debate público ni audiencia de las poblaciones afectadas, pero de obligado cumplimiento, refrendado por los Parlamentos europeo y británico, pero no por el español?