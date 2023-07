“Personas que se han muerto”: del desempleo a la desmemoria

De hoy no pasa. Habría querido empezar este diario comentando ese mantra que escucho constantemente a Núñez Feijóo: el Gobierno de coalición ha llevado a España a tener “el doble de tasa de paro que el resto de Europa” y “la más alta tasa de desempleo juvenil”. Me parece importante, porque el paro ha sido el asunto que más preocupa a los españoles (salvo cuando se colocaban por delante el terrorismo o la corrupción). Sólo te pido que eches un vistazo a la evolución de las estadísticas de ambas tasas: la de paro general y la de paro juvenil (pincha aquí). Verás que siempre (al menos desde que tú y yo tenemos conocimiento de encuestas y estadísticas) España ha doblado el desempleo de la UE por razones estructurales, pero que ahora se ha conseguido volver al porcentaje anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria. Precisamente continuar con la apuesta por la digitalización y una economía sostenible es lo que podría cambiar el modelo económico estacional, y no las fracasadas recetas neoliberales o incluso negacionistas. ¿Y el paro juvenil en el 30%? Déjame que te diga: ese dato llegó a estar en el 56% con Rajoy en 2013. Compruébalo en los mismos gráficos o pincha aquí. ¡Y pásalo!

Ahí lo dejo, porque, como viene ocurriendo cada día en esta campaña, uno no da abasto para comentar los disparates que se escuchan, esos que dicen los sabios que tocan la “fibra emocional” y tienen más influencia en el voto que los datos sobre la realidad económica, laboral o social. Este viernes ha argumentado Feijóo en Onda Cero su rechazo a la Ley de Memoria Democrática. Describe a los asesinados y desaparecidos de la Guerra Civil como “personas que fallecieron”, por supuesto “de ambos bandos” (pincha aquí). ¡Viva la equidistancia!, aunque tú sabes igual que yo (y Feijóo también) que unas víctimas tuvieron homenajes durante casi cuarenta años mientras que más de cien mil siguen en las cunetas y fosas comunes sin merecer un entierro digno. “Yo no viviré del franquismo en los próximos años”, ha clamado el líder del PP, como si quienes reivindican la memoria de sus abuelos o bisabuelos lo hicieran por razones crematísticas. Un insulto que compite con el programa franquista de Vox.

Dice un socio de infoLibre, que acostumbra a poner a parir mis reflexiones, que hay algo que sí nos une: el intento de evitar que vuelva a gobernar el franquismo. En eso tiene razón. No es ninguna broma ni un eslogan barato de esos que inventan los asesores de campaña: se trata de avanzar o retroceder. Habrás visto el debate a 7 este jueves en RTVE. Prescindiendo de los números uno, las opciones son la suma de Cuca Gamarra y Espinosa de los Monteros o el entendimiento de las otras cinco opciones, bastante sencillo si se ocupan de pactar la continuidad en modernización y derechos, la pluralidad y diversidad de este país sin imponer sectarismos.

Disculpa que te lo ponga así de crudo: un asesinado no es uno que “se ha muerto”. Visto desde la óptica de la derecha, volcada en la seguridad y la autoridad, habría que disolver entonces la Policía y la judicatura. ¡Capaces son de privatizarlas!

Seguimos mañana.

