Feijóo-Mazón-Abascal: la santísima trinidad y “el que pueda hacer, que haga”

A estas alturas es más fácil creer en la santísima trinidad o en el “célebre madero” (que cantaba Javier Krahe) que en casi cualquier declaración del trío formado por Feijóo, Mazón y Abascal. Porque sí, forman un trío (con perdón, sin ningún sentido pornográfico): el trío de la mentira. Ni siquiera en la teatral puesta en escena del inicio de salida de Mazón ha podido percibirse un ápice de sinceridad: “algún error” y más mentiras (ver aquí). Pero reconozco que lo que me parece trascendente de este lunes, 3 de noviembre, no es tanto el bochornoso numerito de Mazón ni la evidencia de que Feijóo coloca su futuro en manos de Abascal. No creo en conspiraciones, pero tampoco en casualidades. En el mismo día han coincidido el anuncio de la (cómoda y aforada) salida de Mazón, la apertura del juicio al fiscal general, el auto de procesamiento de Ábalos, Koldo y Aldama por la compra de mascarillas, la orden del juez Peinado a la UCO para que fisgue ¡siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez! y parte del requeteanunciado informe de la UCO que supuestamente implicaba al ministro Ángel Víctor Torres en prostitución, mordidas, encuentros con narcotraficantes o negocios con la trama de los hidrocarburos. Ni rastro de un montón de infamias sobre las que (muy probablemente) ni desde el PP o Vox ni desde tantos medios de comunicación aficionados al clic y a la calumnia se ofrecerán disculpas. Una batería simultánea de fuego real y de artificio que responde perfectamente a la reiterada consigna lanzada por Aznar: “el que pueda hacer, que haga”.

Este lunes han intentado colocarnos –sin pudor– un relato lacrimógeno sobre las responsabilidades políticas de la gestión de la dana: Mazón es una víctima, Feijóo un líder solo preocupado por “la reconstrucción” y Abascal un defensor incansable de dios, la patria y el rey (si este se deja). La comparecencia de Carlos Mazón ha sido de vergüenza ajena; si uno como ciudadano y como periodista se siente ofendido, cabe imaginar la indignación que puede sentir (si es que cabía un gramo más) cualquier familiar de víctimas de la dana. Con un cuajo digno de la más zafia picaresca, pretende Mazón haber sido víctima de un malvado Pedro Sánchez que habría ordenado en todo momento dejarlo solo por cálculo electoral, regateando cualquier tipo de ayuda. Y Feijóo ha remachado ese mismo relato.

Ambos, evidentemente, toman a la ciudadanía por idiota. No hay más que repasar aquella comparecencia de Mazón después del desastre en la que agradeció a Sánchez la “eficacia y rapidez” en el socorro prestado. O ese vídeo en el que aparece Feijóo el 31 de octubre, con chaleco y casco, acompañado del propio Mazón y aseverando que había estado “informado en tiempo real” por Mazón desde la víspera de la dana. ¿Se puede afirmar eso a la vez que Mazón sigue culpando ¡este mismo lunes! a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica de no haber avisado de la gravedad del fenómeno de la dana que se avecinaba? Por cierto, va siendo hora –pasado un año– de que Feijóo admita que mintió a toda la ciudadanía cuando dijo haber estado informado en tiempo real (o irreal), o bien se acerque al juzgado de Catarroja para explicarle a la jueza qué información le estuvo dando Mazón. Porque puede tener relevancia penal.

Sí, necesitamos buenas personas en la política, y usted, señor Mazón, además de incompetente y mentiroso, ha demostrado ser mala persona

Al negocio de la santísima trinidad pertenece la falsa moralina declamada por Mazón: “una cosa es equivocarse y otra ser mala persona”. Oiga, Mazón, lleva usted un año largo comportándose como se comporta una muy mala persona: mentira tras mentira, once versiones de lo que no hizo y de a qué hora estaba o no estaba donde debía estar; sin recibir a las asociaciones de víctimas que más han criticado su gestión negligente; y soltando lágrimas de cocodrilo cuando algunas de las víctimas de su indigno comportamiento le insultaron en el homenaje de Estado del pasado 29 de octubre. Por cierto, ¿cómo se atreve a iniciar su teatral alocución agradeciéndole al rey su apoyo a los valencianos? Una vez más –como ya ha ocurrido también con declaraciones de Feijóo o de Abascal– parece que en las derechas hay una intención poco disimulada de utilizar de modo partidista a la Jefatura del Estado (el rey verá si se deja utilizar o no).

Feijóo ha salido a completar este dramático sainete elogiando nada menos que la “sinceridad” y “autocrítica” de Mazón, que según él ha hecho una gran labor con “la reconstrucción” tras la dana. Lo cierto es que de los 2.634 millones de euros dedicados por la Generalitat a esas labores, hasta septiembre sólo se había utilizado el 26%, mientras de los casi 17.000 millones asignados desde el Gobierno central estaban ejecutados más de la mitad. Esos son los datos. Tras un año entero de intentos de desviar la atención (incluyendo el boicot en Bruselas a la candidatura de Teresa Ribera como número dos de la Comisión Europea) y después de alentar y arropar bulos como elefantes y de aplaudir en distintas ocasiones al “compañero Mazón”, ahora Feijóo evidencia su indescriptible capacidad de liderazgo dejando la salida de la crisis valenciana en manos de VOX, que es quien decidirá si acepta o no al sucesor o sucesora temporal de Mazón o si gira la llave de elecciones anticipadas, quizás haciéndolas coincidir con las de Castilla y León en marzo. Ni en sus sueños más húmedos podría imaginar Abascal que el PP se sometiera en el mismo día al examen de las urnas por su nefasta gestión con la dana y con los incendios.

Para dejarlo claro: a Mazón no lo echa Feijóo, sino que fuerzan su salida la presión de las asociaciones de víctimas de la dana, las manifestaciones multitudinarias que cada mes desde noviembre de 2024 han reunido a decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos en las calles de València y el trabajo de Nuria Ruiz Tobarra, jueza de Catarroja que ha venido haciendo exactamente lo contrario del juez instructor del caso del fiscal general: reuniendo indicios sólidos antes de inculpar, en lugar de señalar un culpable para después ir buscando indicios contra él. El cerco judicial sobre Mazón se estrecha cada día, y si él se aferra a su acta de diputado y por tanto a su condición de aforado en lugar de prestar declaración en Catarroja –como le ha invitado a hacer la jueza reiteradamente– debe de ser porque tiene más confianza en lo que puedan decidir sobre él instancias superiores. Por qué será…

La técnica de soltar varias “noticias bomba” para amortiguar el efecto de alguna verdadera noticia contraria a los intereses de un determinado poder es muy antigua. En otros tiempos solíamos distinguir enseguida lo que era una “liebre mecánica” que alguien pretendía que los periodistas siguiéramos mientras lo importante se producía en otro lugar, quizás a la misma hora. Lo reciente –ya no tanto– es la velocidad a la que debemos gestionar el calado y la letra pequeña de discursos y gestos, autos judiciales, informes de la UCO, performance de Mazón, proclamas de Feijóo e imágenes de Santiago Abascal frotándose las manos mientras el apoyo a la extrema derecha sigue creciendo en las encuestas (ver aquí). Por no hablar de la catarata de bulos que circulan por las redes (pero también por medios presuntamente “serios”). Porque la única forma de alentar alguna capacidad de entendimiento entre burbujas y de evitar retrocesos democráticos más que preocupantes es disponer de una información fiable. Y ni siquiera eso basta: porque aquello de que “dato mata relato” pierde eficacia cuando ha saltado por los aires el mínimo consenso sobre los hechos, sobre la realidad. Es necesario convencer con la razón pero también con el corazón.

En este lunes negro para el PP (pese a la retahíla de autos judiciales que no responden a las expectativas creadas) lo más arriesgado es de nuevo ofender a la dignidad de las víctimas. Sí, necesitamos buenas personas en la política, y usted, señor Mazón, además de incompetente y mentiroso, ha demostrado ser mala persona.

P.D. Desde este lunes hasta el próximo 13 de noviembre, habrá días para analizar lo que ocurre en el juicio contra el fiscal general. Pero conviene señalar, como aperitivo, que ya en el inicio de las declaraciones de testigos hemos escuchado el testimonio del fiscal clave del caso del novio de Ayuso, que ha dejado claro el bulo lanzado desde el Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y el hecho de que el famoso correo de cuya filtración se acusa a Álvaro García Ortiz se recibió en un “buzón genérico” al que tenían acceso unas cuantas personas. Llevamos asistiendo a “una campaña de desinformación que dura 20 meses” (ver aquí). Pues eso. Seguimos.