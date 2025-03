Encerrada en el baño de la Sutton

No sé qué pasó en el baño de la Sutton. Si hubo consentimiento o no entre la chica y Dani Alves. Ni creo que nadie pueda llegar a saberlo nunca. Pero la revisión de la sentencia condenatoria por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluye que hay que absolver al futbolista.

Al contrario que la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, puedo estar de acuerdo con quienes dicen que es una victoria del Estado de Derecho, en el que si no hay pruebas suficientes no se puede destruir la presunción de inocencia. Y niego ese mantra de que a las mujeres hay que creerlas por el simple hecho de ser mujeres, pero tengo muchas dudas. Porque en los delitos sexuales, todo es subjetivo, complejo e incierto.

El foco se ha puesto en la inconsistencia de la declaración de la chica sobre los momentos previos a la violación denunciada. Dijo que estaba incómoda, pero en las grabaciones se la ve hablar, bailar e ir al baño sin ser obligada. Como si el consentimiento no se pudiese revocar en cualquier momento. Como si su actitud antes o después de la violación importase algo. ¿No habíamos superado ya esto?

La felación forzada tampoco quedó probada en la prueba de ADN, pero, durante el proceso judicial, Dani Alves cambió cinco veces de versión. Pasó de decir que no la conocía de nada a que estaba borracho, para finalmente admitir que hubo una relación sexual “sin resistencia ni arrepentimiento por parte de la denunciante”. Es su palabra contra la de ella.

“Una absolución no significa que los hechos no hayan ocurrido sino que no se ha probado suficientemente que han ocurrido”, explicaba el viernes la catedrática de Derecho Penal Paz Lloria en Radio Nacional. Y añadía que lo que más le sorprendía es que el tribunal haya dictado esta sentencia sin haber visto en directo la declaración de la víctima. Un relato que, en este tipo de delitos, es una parte central.

Más allá del qué y el cómo, sería interesante poner el foco en el porqué. Qué lleva a una chica que tiene toda la vida por delante a meterse en este lío. Como joven me cuesta creer que alguien se atreva a denunciar si fue consentido. Porque todas las mujeres que conozco, y yo misma, jamás lo haríamos. Los datos están ahí, en España solo se denuncian el 8% de las agresiones sexuales, según una macroencuesta del Ministerio de Igualdad.

Y el motivo de peso no es solo por no ser creídas sino por la vergüenza, el mal trago, la exposición, el cuestionamiento, el tedioso proceso judicial, las evaluaciones médicas y psicológicas, los interrogatorios, los abogados, el coste económico, las dudas, la presión mediática, el desgaste personal, el pudor frente a tu familia y tus amigos... En definitiva, el miedo a que tu vida quede en stand by y marcada para siempre por este episodio.

Creo profundamente en los jueces y en las garantías de nuestro sistema judicial, pero también quiero pensar que nadie se enfrentaría a esta maquinaria judicial y mediática sin motivo. Sin haber sido agraviada y violentada. “Ha sentido como si volviera al cuarto de baño donde se produjeron los hechos”, dijo su abogada al conocer la sentencia. No sería justo que un inocente pagase por un delito que no ha cometido. Como tampoco sería justo que una víctima se quedase encerrada para siempre en ese cuarto de baño.