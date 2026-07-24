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¿Por qué la política construye enemigos?

  • Elena Reinés explica en qué consiste esta estrategia de comunicación

"Da igual la ideología, lo importante es identificar a un adversario y convertirlo en el símbolo de aquello que supuestamente amenaza a tu grupo". En su videocolumna de esta semana, Elena Reinés habla sobre la 'construcción del enemigo', una de las estrategias más utilizadas en comunicación política.

¿Por qué muchos políticos dedican más tiempo a decirte quién tiene la culpa que a explicarte cómo van a solucionar los problemas? "Construir un adversario resulta más eficaz políticamente que presentar un programa electoral. Así que la próxima vez que escuches a un partido hablar constantemente de un enemigo, no te preguntes solo si ese problema existe, pregúntate también por qué ha decidido convertirlo en el centro de su relato", reflexiona.

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