Una cortina hecha con el humo de los bombardeos

Es matemático: habla Aznar y sube el pan, como quien dice. El oráculo de la derecha no da una, se cae todo el rato desde su superioridad moral y sus argumentos quedan por los suelos. El reconocimiento internacional de Palestina –ahora hacen Gran Bretaña, Francia, Portugal, Canadá y Australia lo que cuando lo hizo España tanto ridiculizó el PP– y la evidencia de que desde la ONU y el Parlamento Europeo se dan los primeros pasos para escapar del letargo y plantarle cara a los actuales Estados Unidos, que son el guardaespaldas del carnicero, dejan en ridículo, una vez más, al ex presidente, que en su interminable baile sobre cáscaras de plátano acababa de aleccionarnos sobre la necesidad de que Israel gane “lo que está haciendo” –cualquier cosa con tal de no llamar al genocidio por su nombre–, porque “si pierde lo pagaremos todo occidente”; es decir, que todos a una con Netanyahu, porque se ve que para él, lo mismo que el 11M demostró que había terroristas buenos –los que le daban votos a su partido– y malos –los que le hicieron salir trasquilado de las elecciones–, ahora hay criminales de guerra inaceptables, como Putin, y tolerables. A este hombre se le ha filtrado el tinte y le ha ennegrecido los pensamientos.

¿Y su partido? Pues partido en dos, sólo que una mitad hace más ruido que la otra, ya sabemos cuál de ellas. Sin embargo, el apoyo sin fisuras de los Ayuso, Almeida y compañía a la barbarie a sangre y fuego que se lleva a cabo en Gaza es un acto de sabotaje, porque un tanto por ciento enorme, se dice que de entre el cuarenta y el sesenta por ciento de sus votantes, está en contra de esa postura, horrorizados, lógicamente, por el insoportable espectáculo de los niños y no niños exterminados por inanición o a tiros, la crueldad de impedir el paso a la ayuda humanitaria o los ataques sádicos contra las caravanas de los que huyen y contra los hospitales. Por supuesto, la formación sigue sin romper con la ultraderecha, cuyo líder aboga por hundir los barcos que tratan de llevar comida y medicinas a las víctimas de este sionazismo que propugna Netanyahu, si me permiten la invención.

Eso sí, montar esa algarabía le sirve a Abascal para que se amortigüe el escándalo producido por las acusaciones desde sus propias filas de desviar dinero de Vox a cuentas controladas por él; lo mismo que le sirve a Ayuso para que no se hable de su novio o a Núñez Feijóo para que nos olvidemos de Cristóbal Montoro, su Hacienda, su despacho y la presunta de legislación a la carta para favorecer desde el Consejo de Ministros a sus clientes o para que no se escuchen los motores que ya calientan en los juzgados para iniciar una catarata de juicios por corrupción que ya le pisan los talones al Partido Popular. Una cortina hecha con el humo de los bombardeos.

Las encuestas dicen que en la calle de Génova se avecinan horas bajas y que el error estratégico de ser tibios o colaboracionistas con la masacre de Gaza le da alas al Gobierno y a ellos les está restando unos apoyos que van a Vox, cuya pantomima –yo creo que más por motivos folclóricos que otra cosa– cala sobre todo entre los más jóvenes, que deberían tener cuidado al jugar con ese fuego: Netanyahu ha llevado a Israel a cometer un genocidio. Milei está llevando Argentina a la ruina, con su motosierra. Trump está llevando Estados Unidos hacia el totalitarismo, y eso es la ultraderecha y es adonde nos llevaría aquí Vox. No me digan que no es para pensárselo dos veces.