Exterminio israelí: ¿por qué se ha movido el PP?

Por más que se tache de frivolidad, el debate de Eurovisión cumplió el objetivo de activar el altavoz europeo contra el genocidio que Netanyahu acelera a ojos de todos. En medio de una ofensiva inaceptable, frívolo fue acusar a Pedro Sánchez de la baja puntuación de Melody. O priorizar la posición de España en el festival antes de condenar el exterminio de niños y civiles palestinos. Ese señalamiento en redes del PP exigía a Sánchez callarse ante la masacre para no perjudicar a la cantante. Y reírse por pedir auditar un televoto que sirve para alterar el resultado de un país que busca con ese gesto defender su acción criminal tampoco tiene mucho recorrido como estrategia de oposición.

A Rusia se le expulsó porque la Unión Europea de Radiodifusión entendió que el ente ruso justificaba el ataque a Ucrania. El ente israelí le debe de parecer un adalid de la independencia y no ha sido expulsado. En esto es mejor asumir la trampa que hacérselas. Israel es un patrocinador clave y la masacre en Gaza es divisiva dentro de la Unión. Aceptemos que las reglas no son justas y dejemos de fingir que no ha pasado nada el pasado sábado. Israel estuvo a punto de ganar el certamen en una operación sincronizada de masacre y humillación a los palestinos. Se activó el televoto a la misma hora que Netanyahu aceleró la ocupación. Si la campaña ultra hubiera apretado un poco más, Austria habría caído al segundo puesto y Netanyahu se habría dado el gusto de alzarse con el festival europeo mientras anunciaba la mayor ofensiva en la Franja. “Quitémonos el complejo de hablar de ocupación”, dijo horas antes su ministro de finanzas.

Dejemos de quitarle importancia a lo ocurrido el sábado mientras Melody y algunos eurofans se llevaban un disgusto. Esta edición sirvió para catalizar las protestas contra Netanyahu y su intento por colonizar el festival. Sin ese ‘basta’ social, la esencia de la construcción europea estaría herida de muerte. RTVE y sus profesionales difundieron un comunicado que conectaba con la esencia del nacimiento de Eurovisión. Un comunicado necesario y representativo con la misma mayoría parlamentaria que elige al presidente del ente público. Esa mayoría se ha posicionado contra la ocupación y a favor del Estado palestino. Lo hizo el PP en la pasada legislatura y se ha caído de ese consenso en esta.

Eurovisión también ha retratado a una oposición que se desvía del marco comunitario convirtiendo un debate vital en una caricatura macabra. Ahora, en plena escalada, el ejército israelí ha disparado contra una delegación de diplomáticos horas después de que la UE acuerde revisar el acuerdo de comercio. Europa por fin decide repensar sanciones contra Israel. En este contexto, el Pleno del control al Gobierno debería haber servido para debatir cómo puede España romper los contratos de defensa con Israel y qué más pasos se pueden dar para aislar a Netanyahu. Si hasta Junts vota a favor de una ley de embargo contra Israel, la pregunta es cuándo ha movido su postura el PP y por qué ha descafeinado tanto su posición hasta hacerla desconcertante.

Para Alberto Núñez Feijóo, la movilización del Gobierno contra la barbarie en Gaza es una “cortina de humo”. Y ha preferido hacer bromas en el Pleno sobre el televoto a dar argumentos sólidos sobre cómo revisar y romper los acuerdos comerciales con Israel. Es tan desconcertante la postura del PP con Israel que hasta el presidente de los obispos españoles ha criticado a Feijóo. No cabe el argumento de la cortina de humo porque incide en la misma táctica encubridora, ha dicho el arzobispo Luis Argüello. En esas están.