PP, el “paquete de Amazon” de Vox

La política migratoria es una política de Estado. Después de nueve meses, que sea Junts y no el PP quien haya puesto un acuerdo sobre la mesa al reparto de menores migrantes no acompañados da la medida de cuán fuera están los populares de ejercer como principal partido de la oposición y en este caso también de gobierno. Por lo pronto, el reparto afecta a sus once comunidades autónomas donde irán gran parte de los 4.400 niños. En lugar de defender –o simplemente exponer– su propuesta, han dejado a VOX poner el discurso xenófobo y a Junts tomar las decisiones. Como con el decreto ómnibus, los de Puigdemont han cedido al reparto y el PP ha ido a rebufo. Hace nueve meses la ultraderecha rompió cinco gobiernos autonómicos del PP por el reparto de menores y Feijóo no dijo nada. Ahora, como en los recién aprobados decretos ómnibus, los menores podrán estar en mejores condiciones tras el pacto con Junts, y el PP ha salido a rebufo de la narrativa antimigratoria de Abascal.

Hay que remontarse a julio de 2023. El PP primero defendió el reparto humanitario de los menores inmigrantes que llegan a las islas sin sus padres y terminó votando en contra de admitir a trámite incluso para debatir y enmendar la propuesta de reparto pactada por todos los grupos menos VOX, Junts y el PP. Los populares pidieron –y con razón– una dotación presupuestaria que ha quedado en 100 millones de euros de la que también se han descolgado. Querían una reunión en Europa y el ministro Ángel Víctor Torres fue varias veces a Bruselas. O un mecanismo de contratación urgente para que las comunidades autónomas puedan absorber recursos y también hubo acuerdo. O una conferencia sectorial que se celebró en Canarias. Nueve meses después, el PP no ha presentado una propuesta para negociar con el Gobierno ni ha utilizado a Fernando Clavijo, presidente con el PP en Canarias, para buscar un acuerdo.

Es una incógnita cómo pretende el PP abordar la inmigración y su discurso actual es ilegible. Hay un PP de Canarias que ha pedido y apoya el reparto de menores migrantes. Hay un discurso de Isabel Díaz Ayuso en contra de este reparto y un portavoz nacional, Miguel Tellado, que defiende la rebelión y el incumplimiento de la ley en las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Es tan contradictorio, que tienen un gobierno de coalición con Fernando Clavijo y un vicepresidente del PP canario, a su vez secretario general del PP en las islas, a favor de la solidaridad de las comunidades autónomas. Al otro lado, en Génova 13, han tenido silencio e insolidaridad ante los 4.400 niños hacinados. El papelón será el de los seis diputados del PP de Canarias votando en contra en el Congreso de una proposición de ley que celebran hoy en su comunidad.

Las dos coincidencias políticas de la semana son elocuentes. El lunes el PP nacional defendía el pacto de Carlos Mazón con VOX abrazando el discurso radical antimigratorio de la extrema derecha. Solo 24 horas después, el PP se quedaba solo con VOX en contra del reparto de menores. Donde hay que reubicar a niños sin padres, los populares hablan de “paquetes de Amazon”. Y los anunciados recursos al Constitucional y a Europa no tienen mucho sentido. Uno podrá dirimir sobre las competencias –no el fondo– y el reparto va en la línea del espíritu del Pacto Migratorio y del Refugiado que aprobó Europa con el voto de los populares.

Si por Junts fuera habrían apoyado la misma medida que PP y VOX. No querían ningún menor en Cataluña y han aceptado los que toquen según el criterio recogido en el decreto ley. En su dialéctica antimigratoria, han puesto el 30/700 convirtiéndolo en un Madrid-Barcelona a su favor. Pero el número no está fijado. Ni siquiera hay una cifra oficial de cuántos menores no acompañados hay en España. Una vez se apruebe en el Congreso, las comunidades tendrán que mandar un recuento oficial que refleje el número real de menores y plazas habilitadas. Con eso, se hará una radiografía nacional y un reparto solidario. Ahora afecta a Ceuta y Canarias, en el futuro podrán acogerse Andalucía, Valencia o cualquier comunidad con presión y emergencia migratoria.

El PP está convirtiendo un mecanismo burocrático y humanitario en un problema político, abonando un problema de convivencia que hoy no existe. Todavía no ha decidido dónde están. Si con la línea conservadora europea de Von der Leyen o en el abrazo de Mazón con VOX. Hablan de los menores como un reparto de “paquetes de Amazon” y esta semana el paquete de Abascal está siendo el PP. Y en esa línea dura que alienta el miedo injustificado, solo gana VOX.