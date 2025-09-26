Transparencia total
"Cuando dice jurado popular, se refiere a que serán miembros del PP": las redes critican al juez Peinado

Meme de @hannibal.bsky.social.
Meme de @hannibal.bsky.social. Bluesky

Ayuso sigue acaparando todos los focos. Y aunque la agenda política de la semana ha estado marcada por la conferencia de la ONU y el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de varios países entre los que se encuentran Francia, Canadá, Australia y Reino Unido, ella ha querido dejar clara, una vez más, su defensa a ultranza de Israel.

En esta ocasión, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por recibir en la Real Casa de Correos a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España. Ayuso argumentó que lo hacía para “manifestar su rechazo al señalamiento o persecución de ciudadanos de origen judío o israelí en la capital y trasladar su condena a las protestas” en La Vuelta a España. Efectivamente, ha conseguido el efecto deseado: que se hable de ella. Los usuarios de redes han condenado en masa este hecho y han recurrido al ingenio creativo para criticarla. "Aquí, compartiendo experiencia sobre genocidios", postea @Idiazaquso.



[image or embed]

— el Ósqar (@elosqar.bsky.social) 26 de septiembre de 2025, 12:14

La postura oficial de Génova 13, que sigue negándose a llamar genocidio a lo que está pasando en Gaza y con su cruzada anti banderas Palestinas en los colegios de Madrid, también ha seguido dando que hablar en redes estos días recibiendo críticas de los tuiteros.

Dejo esto por aquí y me voy.

[image or embed]

— mortadela.bsky.social (@mortadela.bsky.social) 18 de septiembre de 2025, 17:07

Qué majo es Almeida!!!

[image or embed]

— Robbhaifisch (@robbhaifisch.bsky.social) 26 de septiembre de 2025, 10:08

Ayuso prohíbe la bandera extremeña en colegios madrileños por sospechosa.

[image or embed]

— CELESSON (@chemapizca.bsky.social) 18 de septiembre de 2025, 7:44

Que el 11M fue ETA y que en Irak había armas de destrucción masiva estaba muy claro, pero en el PP tienen que darle más vueltas a lo de Israel y el genocidio porque el asunto no está claro y no hay que precipitarse.

— Gerardo Tecé (@gerardotece.bsky.social) 26 de septiembre de 2025, 10:12

El juez Peinado también ha sido objeto de mofa, las redes no dan crédito a que envíe a Begoña Gómez al banquillo por malversación y que vaya a ser juzgada por un jurado popular. "Cuando dice que será un jurado popular, se refiere a que estará formado por miembros o simpatizantes del Partido Popular", ironiza ‪@hannibal.bsky.social‬. ‪@chemapizca.bsky.social‬, por su parte, hila fino: "Pillar a González Amador estafando con los alquileres de su empresa puede provocar que el juez Peinado lleve a juicio a Begoña Gómez con jurado popular. El efecto mariposa".

Bueno, ya tenemos jurado popular para Begoña.

[image or embed]

— Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 25 de septiembre de 2025, 18:40

Pillar a González Amador estafando con los alquileres de su empresa puede provocar que el juez Peinado lleve a juicio a Begoña Gómez con jurado popular. El efecto mariposa.

— CELESSON (@chemapizca.bsky.social) 24 de septiembre de 2025, 14:27

Cuando dice que será un jurado popular, se refiere a que estará formado por miembros o simpatizantes del Partido Popular.

[image or embed]

— Hannibal Lecter 🦋 (@hannibal.bsky.social) 24 de septiembre de 2025, 14:04

Lo próximo que pedirá será quemarla en la hoguera.

[image or embed]

— La puta Llama (@laputallama.bsky.social) 24 de septiembre de 2025, 15:20

Pues todavía no sé qué ha hecho Begoña, aparte de follarse al presidente, que es lo que quisiera Feijóo.

— Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 25 de septiembre de 2025, 17:01

- ¿Begoña Gómez? Le llamo porque ha sido usted convocada a la nueva edición de Masterchef Celebrity. - Señor Peinado, por favor, basta ya. - Y sus restos los donaré a comedores sociales. - Nada, no hay manera.

— CELESSON (@chemapizca.bsky.social) 24 de septiembre de 2025, 9:36

