"Cuando dice jurado popular, se refiere a que serán miembros del PP": las redes critican al juez Peinado

Ayuso sigue acaparando todos los focos. Y aunque la agenda política de la semana ha estado marcada por la conferencia de la ONU y el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de varios países entre los que se encuentran Francia, Canadá, Australia y Reino Unido, ella ha querido dejar clara, una vez más, su defensa a ultranza de Israel.

En esta ocasión, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por recibir en la Real Casa de Correos a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España. Ayuso argumentó que lo hacía para “manifestar su rechazo al señalamiento o persecución de ciudadanos de origen judío o israelí en la capital y trasladar su condena a las protestas” en La Vuelta a España. Efectivamente, ha conseguido el efecto deseado: que se hable de ella. Los usuarios de redes han condenado en masa este hecho y han recurrido al ingenio creativo para criticarla. "Aquí, compartiendo experiencia sobre genocidios", postea @Idiazaquso.

La postura oficial de Génova 13, que sigue negándose a llamar genocidio a lo que está pasando en Gaza y con su cruzada anti banderas Palestinas en los colegios de Madrid, también ha seguido dando que hablar en redes estos días recibiendo críticas de los tuiteros.

Que el 11M fue ETA y que en Irak había armas de destrucción masiva estaba muy claro, pero en el PP tienen que darle más vueltas a lo de Israel y el genocidio porque el asunto no está claro y no hay que precipitarse. — Gerardo Tecé (@gerardotece.bsky.social) 26 de septiembre de 2025, 10:12

El juez Peinado también ha sido objeto de mofa, las redes no dan crédito a que envíe a Begoña Gómez al banquillo por malversación y que vaya a ser juzgada por un jurado popular. "Cuando dice que será un jurado popular, se refiere a que estará formado por miembros o simpatizantes del Partido Popular", ironiza ‪@hannibal.bsky.social‬. ‪@chemapizca.bsky.social‬, por su parte, hila fino: "Pillar a González Amador estafando con los alquileres de su empresa puede provocar que el juez Peinado lleve a juicio a Begoña Gómez con jurado popular. El efecto mariposa".

Pillar a González Amador estafando con los alquileres de su empresa puede provocar que el juez Peinado lleve a juicio a Begoña Gómez con jurado popular. El efecto mariposa. — CELESSON (@chemapizca.bsky.social) 24 de septiembre de 2025, 14:27

Cuando dice que será un jurado popular, se refiere a que estará formado por miembros o simpatizantes del Partido Popular.



[image or embed] — Hannibal Lecter 🦋 (@hannibal.bsky.social) 24 de septiembre de 2025, 14:04

Pues todavía no sé qué ha hecho Begoña, aparte de follarse al presidente, que es lo que quisiera Feijóo. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 25 de septiembre de 2025, 17:01

- ¿Begoña Gómez? Le llamo porque ha sido usted convocada a la nueva edición de Masterchef Celebrity. - Señor Peinado, por favor, basta ya. - Y sus restos los donaré a comedores sociales. - Nada, no hay manera. — CELESSON (@chemapizca.bsky.social) 24 de septiembre de 2025, 9:36

