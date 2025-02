La derecha al rescate de Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón tenía todas las papeletas para estrellarse. Es una mujer trans, por lo que no pudo evitar convertirse, seguramente pese a ella, en una especie de receptáculo/símbolo de valores democráticos y de diversidad y más aún si tenemos en cuenta la ansiedad que sentimos frente al fascismo en auge (se acabó, vamos a llamarle así de una vez). Pero ella no estaba muy por la labor. Su carácter no la ayuda, es prepotente, desafiante, desagradable, faltona, no parece solidaria, ni que le importe nada ni nadie excepto ella misma y… quizá congruente con todo ello, la mujer es de derechas; puede que muy de derechas. La hostia se ha escuchado en todo el mundo: la suya y la nuestra (la de los wokes. Venga, vamos a llamarnos así)

Luego las cosas se han ido templando. A los wokes no nos gustan los linchamientos, o no deberían gustarnos. A mí no me gustan nada. Por otra parte, intuimos que mucho de esa prepotencia es ignorancia, es un no saber por dónde le da el aire a una persona desorientada y que oculta una enorme inseguridad debajo de una falsa seguridad en sí misma, suele pasar. Tampoco se le puede exigir a una persona que se convierta en el símbolo que nunca pidió ser o en la encarnación de una lucha que, por lo que parece, no es la suya, ni le importa. En todo caso, tiene poco remedio, no nos caerá bien. Y, si lo pensamos bien, no tiene por qué.

Karla Sofía, defendida por la izquierda, se ha revelado de derechas y la derecha en bloque ha salido a defenderla

Pero, sorpresivamente (o no), la derecha en bloque ha salido al rescate de la ídola woke caída. Inda se descolgó con un editorial donde la calificaba de “actriz superlativa”; Ana Rosa aprovechaba el río revuelto para cargar contra lo woke y decir que ella no cancela a nadie y que Karla Sofía Gascón tiene derecho a expresarse. Y los rojipardos en nómina de diversos medios alababan también sus cualidades actorales y su derecho a insultar a los musulmanes, faltaría más. Por no hablar del inefable Juan del Val o, incluso, Carlos Herrera. Así pues, Karla Sofía, defendida por la izquierda, se ha revelado de derechas y la derecha en bloque ha salido a defenderla.

Pero yo pienso, al contrario que Inda, que si se piensa con detenimiento, estamos asistiendo a lo que no es sino una victoria de la izquierda, de quienes hemos luchado por los derechos trans. Que Inda diga que Gascón es una actriz superlativa y una “mujer legítima”, viene a significar lo mismo que la boda de Maroto con la asistencia de Rajoy. Él escribe que todo esto no es sino una derrota woke, pero yo pienso que es lo contrario. Debe ser que no comprende que en la izquierda no luchamos para que nuestras conquistas las disfrute la gente que nos gusta, sino para que las disfrute todo el mundo. También la derecha, también quienes en su momento se han opuesto a los avances. Hemos luchado por que las personas trans puedan tener vidas vivibles, dignas y en igualdad, también las personas trans de derechas. Estoy deseando ver a una diputada trans del PP diciendo en la tribuna del Congreso de los Diputados que ellos siempre han defendido los derechos trans. ¡Qué día será ese!

Que las victorias de la izquierda las termine disfrutando la derecha y, mucho mejor aún, defendiéndolas no puede sino llenarnos de orgullo. Karla Sofía Gascón es una señora de derechas, buena actriz, no parece buena persona; no nos cae bien, no me cae bien. No me iría con ella de cena. Me alegro de que haya gente como Eduardo Inda o Ana Rosa defendiendo a muerte la calidad actoral de una mujer trans y el derecho de esta a ser de derechas. Estoy de acuerdo. La igualdad era esto.

* Beatriz Gimeno es la ex directora del Instituto de las Mujeres.