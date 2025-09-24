Díaz Ayuso, la Robin Hood de los millonarios

El gran escándalo que se está viviendo en la CCAA de Madrid no es (ni de lejos) la probable condena por varios delitos fiscales del novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, sino la política económica de su gobierno. Y no es que para muestra baste un botón; hay demasiados “botones” en su trayectoria desde que llegó al poder. Lo último que se ha conocido es el episodio de los millones recaudados por el Impuesto de Patrimonio; el Gobierno del Estado había comunicado a la Comunidad Autónoma que, si Madrid seguía sin aplicar ese impuesto, lo haría el Ministerio de Hacienda. Respuesta: la Consejería de Hacienda se vio obligada a hacerlo de la siguiente manera: solamente se aplicaría a patrimonios superiores a los tres millones de euros. 10.659 madrileños fueron los afectados, que tuvieron que pagar más de 600 millones de euros. En vez de aplicarlos a los presupuestos de Madrid, la Consejería dice que va a utilizarlos para ¡rebajar impuestos! Que, como viene siendo la norma, beneficiarán a las rentas más altas. Infame.

VEAN USTEDES ALGUNAS ESTADÍSTICAS que justifican plenamente el título de este breve artículo: (entre paréntesis, lugar que ocupan entre las 17 CCAA). Las cifras son por habitante.

Son cifras oficiales. Y se pueden extraer muchas conclusiones. La primera es que la Comunidad Autónoma con más renta por habitante seguramente es la más injusta socialmente hablando, puesto que dedica, a los tres grandes apartados que repercuten en la inmensa mayoría de la población, tan escasos recursos que la sitúan en el último puesto de todas las CCAA españolas, muy alejada de las demás, sobre todo de Extremadura, al ser esta la penúltima en renta.

Cálculos sencillos: para igualarse a Asturias o a Extremadura en esos tres apartados, Madrid debería dedicar bastante más que esos seiscientos millones de euros que ahora pretende “regalar” a las rentas más altas. Porque eso es lo que han declarado que van a hacer.

Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno son los Robin Hood de los millonarios: recaudan dinero a la mayoría de la población para entregárselo a los poderosos

Otro aspecto que puede interesar al lector es también el del destino de los presupuestos sociales, es decir, cuánto se dedica a la Sanidad y Educación públicas y a la privada. Les sorprenderán las cifras. Madrid también es líder, tras Cataluña, en presupuesto dedicado a la sanidad privada. Por eso se puede afirmar que Isabel Díaz Ayuso y su gobierno son los Robin Hood de los millonarios: recaudan dinero a la mayoría de la población para entregárselo a los poderosos.

Con una renta por persona que es el 56% de la que disfruta Madrid, Extremadura dedica, también por persona, en los tres capítulos sociales, muchísimos más recursos que Madrid (en total 4.129 euros en Extremadura (3º) contra 2.667 en Madrid (17º). Las dos primeras son Navarra, 4.426, y el País Vasco, 4.298. Cataluña, la penúltima (16º), seguida por Andalucía (15º). Entre Madrid, Andalucía y Cataluña suman casi el 50% de la población de España. Si añadiéramos a la Comunidad Valenciana, que tampoco tiene buenos “números”, concluiríamos que casi el sesenta por ciento de los españoles “disfrutan” de un Estado de bienestar bastante inferior al del resto de la población.

Y una última observación para la señora Díaz Ayuso: es evidente que si España fuera una dictadura, como usted proclama diariamente, NO PODRÍA DECIRLO públicamente, ni tampoco podría ser presidenta de la CCAA madrileña. Así que empiece a frenar su lengua y su desparpajo.

Madrid continuará llenando los bolsillos de la minoría a costa de la inmensa mayoría de la población. ¡¡VIVAN LAS CAENAS!!

Alejandro Villa, catedrático de Historia, ha sido profesor de instituto en España y de universidad en Estados Unidos.