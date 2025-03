Libertad ultra, tierras raras y tecnomagnates de última generación

El ascenso de Trump al imperio ha impuesto a los europeos medidas de consecuencias incalculables. Medidas diseñadas desde hace tiempo por las grandes corporaciones que lo dirigen y que él escenifica. Trump infla tórax, pone cara de hombre decidido y firma ante la cámara con gesto solemne e infantil aquello que le ponen delante. Una triste novedad es que ha conquistado las dos cámaras legislativas, el espacio virtual de la RED y gran parte del territorio no virtual estadounidense tiñéndolo con el color republicano trumpista. Otra novedad respecto a su anterior mandato es que aparecen en primera plana los agentes más influyentes y cercanos a lo mediático.

El 11 de febrero de este año la revista Democracy Now informaba que Trump había firmado una orden ejecutiva por la que el Departamento de Justicia debía dejar de aplicar ―en principio, al menos durante 180 días― la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (La Foreign Corrupt Practices Act- FCPA), vigente desde 1977. Esta ley prohíbe el soborno a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener ganancias en negocios. Al mismo tiempo se anunciaba el despido del Director de la Oficina de Ética Gubernamental.

Hampton Dellinger, el director de la agencia federal independiente que protege a los denunciantes, presentó una demanda impugnando su despido de la Oficina del Asesor Especial de Estados Unidos alegando que “socava la oficina que investiga las denuncias de irregularidades por parte de los denunciantes y hace cumplir la ley destinada a mantener la política partidista fuera de la fuerza laboral federal”. Así, un tribunal federal emitió una suspensión y Dellinger puede mantener de momento su trabajo mientras el tribunal considera su demanda.

Esta ley exige, además, que las empresas que cotizan en bolsa mantengan registros contables precisos y sistemas de control interno efectivos para evitar prácticas corruptas. Por estas razones y por la justificación que se hace de la ley quizá podamos preguntarnos si esta suspensión de la ley contra el soborno guardará alguna relación con la obtención de algunos recursos y medios claves como los que aparecen su justificación, cuyo mayor argumento es este. “La autoridad del Presidente en materia de política exterior está inextricablemente vinculada con la competitividad económica global de las empresas estadounidenses. La seguridad nacional estadounidense depende en gran medida de que Estados Unidos y sus empresas obtengan ventajas comerciales estratégicas, ya sea en minerales críticos, puertos de aguas profundas u otra infraestructura o activos clave”.

Aclaremos algo, la fuente principal de tierras raras en Europa se halla en la región ucraniana de Kirovogrado (monacita y bastnasita para extraer el neodimio, el praseodimio y el lantano), también en el Donbás y en Dnipro, no muy lejos de Zaporiya y al borde del río Dniéper que desemboca en el Mar Negro pasando por Jesón, puerto clave de “aguas profundas” en el comercio internacional de Ucrania. Otro yacimiento más conocido, que acaricia Trump explícitamente, es el de Kvanefjeld y Kringlerne en Groenlandia con grandes reservas de neodimio, europio, disprosio e itrio, además del codiciado uranio.

¿Cabe pensar que esa suspensión de la ley de sobornos en el extranjero tiene que ver con hacerse de estos recursos bajo soborno o conculcando una ley que ha quedado en suspenso? Añadamos a esta sospecha, además del interés suscitado por las “tierras raras” y el anuncio de Zelenski de abandonar su puesto “si Ucrania entra en la Otan”, alguna información sobre esta riqueza. El neodimio se emplea para imanes potentes en la industria del automóvil eléctrico, aerogeneradores, discos duros, láseres industriales y también para miniaturizar los dispositivos electrónicos. El praseodimio para aleaciones en la industria aeroespacial, filtros ópticos, láseres de precisión para telecomunicación y defensa. El lantano para baterías de híbridos, catalizadores en refinerías de petróleo, pantallas y proyectores, vidrios ópticos de alta calidad (telescopios, etc.) y aleaciones de acero y aluminio para aumentar la resistencia. El europio para pantallas led, LCD (pantallas de cristal líquido) y televisores, por su cualidad fosforescente se usa también en la imprimación de billetes, iluminación fosforescente, etc. El disprosio, aparte de ser clave para que los coches eléctricos funcionen sin pérdida de potencia a altas temperaturas, es un estabilizador térmico para imanes de alto rendimiento, se usa en refrigeración magnética, en reactores nucleares (absorbe los neutrones para el control de la reacción nuclear). El itrio se usa para cables superconductores optimizando la transmisión energética, en medicina nuclear para el tratamiento del cáncer, en cerámicas y aleaciones resistentes para turbinas de aviones, etc. En cuanto al uranio , ya se sabe qué uso puede tener. No creo que carezca de importancia, aparte del discurso explícito de los contendientes, estas fuentes de riqueza en la guerra de Ucrania y en la política actual de Trump con sus consejeros de última generación tecnológica.

Por otra parte, la normativa de 2015 que permitía a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (la FCC) hacer un seguimiento y controlar la neutralidad de la RED y aseguraba el acceso igualitario a internet de todos los individuos y compañías², fue suspendida en 2017 por Trump y restituida por BIden en 2024 al considerar la banda ancha como un servicio esencial, prohibiendo además a los proveedores de internet bloquear o discriminar contenidos. Bien, pues, menos de un año después, en enero de este año, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito (es decir, de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee) ha vuelto a anular estas regulaciones argumentando que la FCC se había excedido en sus competencias al intentar imponer neutralidad en la RED, pues el acceso a internet es sólo un servicio de información y no de telecomunicaciones (banda ancha es necesaria para la transmisión de datos en tiempo real)³.

El efecto inmediato ha sido la supresión de “verificadores de contenido” en plataformas y redes sociales por parte de la Plaform Meta de Zuckerberg (Elon Musk ya lo había hecho con Plaform X). Esta supresión, si bien teóricamente no es válida para Europa (Ley de Servicios Digitales, en vigor desde febrero de 2024), fomenta los recursos tramposos para priorizar contenidos (normalmente polémicos y de odio) y va en dirección contraria a la inclusión y al respeto a la diversidad. Por ejemplo, Inmediatamente de acceder Trump al poder, empresas como Disney⁴ han ajustado sus políticas de diversidad reduciendo las advertencias sobre contenido ofensivo en sus plataformas y revisando sus políticas de “recursos humanos” (no diversos).

La supresión de ambas normas afectan no sólo a la búsqueda de tierras raras, al comercio mundial y a la opinión geopolítica que interactúa en la RED, sino que rompe también los consensos ―ya de por sí precarios― que normalizaban las relaciones comerciales y de gobernanza en la RED. La “liberalización” de la RED supone, en la práctica, un alejamiento de lo aconsejado en la norma ISO (voluntaria, formal y con cierto sesgo privado) relativo a la responsabilidad social y corporativa. Normas que afectan teóricamente a toda empresa y toda institución, sea en RED o en tierra.

Según el Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de nuestro país, Rodrigo Buenaventura⁵, se puede producir una desviación de los estándares de sostenibilidad y dirigir a las empresas multinacionales estadounidenses en sus políticas de cumplimiento, impactando estas normas a nivel global. Uno de sus efectos puede ser, como advierte Buenaventura, que Wall Street se convierta en la meca del greenwashing, es decir del fraude masivo de productos verdes sostenibles y ecológicos, mediante la falsificación de etiquetas, la publicidad engañosa o el ocultamiento de su impacto negativo.

Naturalmente, como institución normalizada, la CNMV sigue los estándares internacionales de regulación financiera y de gobierno corporativo y por tanto se ve afectada por la norma ISO 37001 que incumbe a la gestión para evitar el soborno, por la ISO 27001 que incumbe a la seguridad de la información, ciberseguridad y protección de datos, y por la ISO 26000 que regula la responsabilidad social corporativa. Pues pese a que esta normativa está diseñada para las instituciones estatales también desde una óptica empresarial, aún así, sus normas suponen un cierto freno a la “libertad” pregonada por la derecha ultra y por Trump, que quieren ser más libres para depredar aún más. Por ejemplo, abandonando la lucha anticorrupción con la supresión de la ley antisoborno, la adopción de estándares y normas quedará en manos de iniciativas parciales europeas, asiáticas y latinoamericanas, lo que supone una ventaja para el amplio de EEUU y una presión y desventaja para el europeo o el latinoamaericano que sí deben cumplir la norma ISO 37001, es decir la que trata de evitar el soborno. Parece, pues, que los parámetros de gobernanza global van a cambiar y de manera drástica.

En cuanto a la normas que rigen la RED, merecen un análisis específico, pues sus consecuencias son globales y sus efectos llegan a todos los hogares.

¹“Trump suspende la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y despide al director de la Oficina de Ética Gubernamental” en Democracy Now, 11 de febrero. 2025.

² “El gobierno de Donald Trump pone fin a las normas que aseguraban la neutralidad de internet en Estados Unidos” en News Mundo BBC, 14 dic. 2017.

³“Un tribunal deroga la regulación de la neutralidad en la Red recuperada por Biden” de Miguel Jiménez en El País, 3 de enero de 2025.

⁴“Disney da un paso atrás en sus políticas de diversidad tras la llegada de Trump al poder” de María Porcel, en El País, Cultura, 12 de feb 2025.

⁵ El País, Cinco Días 11,11,2024.

Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.