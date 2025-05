¡Por fin una negociación colectiva con información!

Un buen amigo mío dice que lo evidente es lo que más cuesta y tiene razón. Llevar la información contenida en el Observatorio de Márgenes Empresariales (OME) a las mesas de negociación de los convenios colectivos de trabajo ha costado 14 años de esfuerzo insistente. Pero, por fin, el reciente acuerdo alcanzado para que los perceptores del salario mínimo sigan sin tributar en el IRPF incluye hacerlo posible en el plazo de tres meses. Qué buena noticia para celebrar el primero de mayo entre muchas otras reivindicaciones. Este viaje en favor de lo obvio y necesario fue un empeño, primero, del Gabinete Económico de Comisiones Obreras y después de Sumar y el Gobierno de coalición. Por iniciativa del Gabinete se creó un grupo de trabajo en el seno del Consejo Superior de Estadística sobre Estadísticas de Negociación Colectiva que en marzo de 2011 concluyó sus trabajos e hizo dos recomendaciones: (1) que las empresas facilitaran a la Seguridad Social el convenio colectivo de trabajo al que estaban acogidas a través de un campo de obligado cumplimiento y (2) que la AEAT construyera una base de datos con la información económica en su poder que precisan los negociadores de los convenios.

Por primera vez habrá en las mesas de negociación una información económica oficial, actual, completa y simétrica para ambos lados de la mesa

Al principio, a pesar de la recomendación, el campo de la Seguridad Social fue de cumplimentación voluntaria, pero en 2015 se hizo obligatorio. A pesar de este gran logro tuvieron que pasar otros 8 años para que se le empezara a sacar partido a esta base de datos. Lo más difícil se había hecho –crear la base de datos–, pero hasta ahora nadie en la Administración le sacaba partido. Hasta que el Ministerio de Trabajo en 2024 la utilizó para medir, con gran precisión, la cobertura de la negociación colectiva que –para sorpresa de muchos– superó con creces las estimaciones anteriores alcanzando el 92% de los asalariados. También por insistencia del Gabinete de CCOO, en 2023 el gobierno creó el Observatorio de Márgenes Empresariales que se nutre de la información tributaria que las empresas declaran a la AEAT. Ahora ya solo quedaba unir las dos piezas: la Seguridad Social sabe cuáles son las empresas cubiertas por cada convenio colectivo y si facilita esta información a la AEAT, ésta puede agrupar la información del OME y adaptarla al ámbito de cada convenio colectivo. Esto supondrá un antes y un después en la negociación colectiva. Por primera vez habrá en las mesas de negociación una información económica oficial, actual, completa y simétrica para ambos lados de la mesa. Esto debería conducir a un reparto más justo del fuerte incremento de los márgenes de beneficio que vienen registrando las empresas desde 2021, mientras los salarios negociados acumulan una apreciable pérdida de poder de compra, excepto aquellos beneficiarios del SMI.

Como somos personas incansables, la historia no termina aquí. Tras este gran logro ahora insistiremos en disponer de una estadística integral de empresas en la que se puedan ver al mismo tiempo sus resultados económicos y su gestión del empleo. Podemos saber sus resultados económicos, pero no al mismo tiempo qué gestión hacen de sus trabajadores. Podemos saber por separado sus márgenes y, con cierto retraso y de manera discontinua, a qué se dedican y cuánto trabajan las personas asalariadas, pero no podemos unir los dos análisis. Tampoco podemos saber la productividad por empresas ni por sectores de una forma rigurosa. Como todas estas cosas son evidentes y realizables, posiblemente nos lleve un tiempo lograrlo, pero quien la sigue la consigue.

______________________

Carlos Martín Urriza, es co-coordinador de Movimiento Sumar y diputado portavoz de Economía y Hacienda en el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.