La progresiva unidad europea frente a las decisiones de Trump contra Ucrania

A los cuatro meses de que ganara Donald Trump las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y al mes y medio de tomar posesión como presidente, Trump, a través de los decretos ejecutivos, algunos de los cuales incumplen en gran parte los compromisos internacionales de EEUU, tanto con sus vecinos Canadá y México como con China y con medio mundo, está adoptando decisiones también contra la Unión Europea. Medidas como la subida de aranceles del acero y el aluminio, que afectará a Europa a partir del 9 de marzo y el 2 de abril. Quizás lo más importante es que olvida los compromisos que tiene con la Unión Europea para defender el derecho de legítima defensa efectiva de Ucrania frente a la agresión rusa desde hace tres años.

Esta nueva situación, de giro continuado –especialmente en los últimos días– en relación a Ucrania, está teniendo varias fases diferentes, cada una más preocupante que la anterior, en apenas quince días, lo que produce un alejamiento decisivo de sus aliados de Europa y la Unión Europea, y donde ésta está preparando una respuesta equilibrada, reflexiva y contundente. Del análisis de los hechos podemos demostrar que existe una aceleración en las decisiones adoptadas día a día, cada vez más firmes, en defensa de la integridad territorial de Ucrania.

La primera de ellas, que ocasionó un fuerte malestar en Europa, fue la reunión que mantuvo una delegación estadounidense con otra de Rusia en Arabia Saudí, el 18 de febrero, para conseguir un alto al fuego rápido entre Moscú y Kyiv, dejando al margen a Ucrania y a la Unión Europea. No obstante, estas conversaciones no están teniendo el éxito que se esperaba y, sobre todo, la velocidad de los acuerdos. Unos días antes, el 3 de febrero, la Unión Europea celebró un Consejo Europeo informal sobre la necesidad de profundización en materia de seguridad y defensa, en donde se trataron todos los temas pendientes, también en relación a Ucrania. Lo más importante de esa sesión es que asistió, por primera vez desde el Brexit, durante la cena protocolaria, el Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, que cada vez se muestra más cerca de la Unión Europea, y especialmente en temas estratégicos y comerciales, ya que está negociando un acuerdo de libre comercio. En el encuentro celebrado en Kyiv por el tercer aniversario del inicio de la agresión rusa a Ucrania, el 24 de febrero de 2025, al que asistieron 40 líderes políticos, especialmente europeos, no participó ningún representante de los Estados Unidos. En dicha reunión se apoyó de forma clara, por parte de todos los presentes, y especialmente en una declaración de los tres presidentes de las instituciones europeas, en la que se condena la guerra de agresión contra Ucrania y la brutal muerte de civiles, y se reconoce la defensa de los ciudadanos por su país y el núcleo de los principios del derecho internacional. Asimismo, se comprometen a incrementar el apoyo militar y la cooperación con Ucrania, a la vez que refuerzan la preparación de nuestra defensa y la soberanía europea. Como se expresa en la declaración, “permanecemos firmes con Ucrania, reafirmando la paz, la seguridad y la justicia que prevalecerá.” El viernes 28 de febrero, el presidente Trump humilla a Zelensky en el Despacho Oval en la Casa Blanca en el marco de una reunión que tenían convocada para firmar un acuerdo sobre la explotación de las tierras raras de Ucrania, a cambio de conseguir garantías de seguridad. En presencia de gran parte del gobierno estadounidense, y retransmitido por televisión, Zelensky se marcha sin firmar el acuerdo y sin participar en la declaración ante la prensa que estaba prevista. Este desencuentro va a conseguir el acercamiento, casi unánime, del resto de países aliados. Dos días después, el Primer Ministro británico, Keir Starmer, con el apoyo de Macron, convoca en Londres una cumbre para preparar una propuesta de mediación con la participación de los representantes de las instituciones europeas, gran parte de los países de la UE y otros países europeos como Noruega y Turquía, y Canadá. En ella se aprueba una propuesta de apoyo y garantía a la integridad territorial de Ucrania, y en contra de la posición estadounidense de negociar con Rusia sin Ucrania y la Unión Europea. Al mismo tiempo, el 3 de marzo, la agencia de noticias Agence Europe ha publicado el primer borrador de conclusiones aprobado en el COREPER, para el Consejo de este 6 de marzo, que es contundente y apoya a Ucrania sin reservas y establece ya que se le va a dar durante 2025 un apoyo financiero a Kyiv de 30.600 millones de euros, de los cuales 12.500 son del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, y 18.100 de la iniciativa del G-7, entre otras cosas. En un segundo punto, muy extenso, aborda la Europa de la defensa, en donde se establecen hasta once propuestas concretas de relanzamiento de la defensa europea, fijándose especialmente en su financiación. En la madrugada del 4 de marzo, los Estados Unidos congelan la ayuda militar a Ucrania, con objeto de presionar a Zelensky para que firme el acuerdo, y comunican que están preparando una reducción de sanciones a Rusia como consecuencia de la agresión a Ucrania. Se empieza a ver, con estas decisiones, que las divergencias entre Estados Unidos y la Unión Europea parecen cada vez más insalvables. La Presidenta de la Comisión Europea, durante la mañana del 4 de marzo, envía una carta a los Presidentes de los Estados miembros en la que recoge su propuesta para el Consejo Europeo del 6 de marzo en materia de seguridad y defensa, para el “rearme de Europa”. Entre otras medidas audaces, está la preparación de un fondo con una cifra insólita, y superior al Fondo de Nuevas Generaciones contra la pandemia. El último párrafo de dicha carta es el siguiente: “Europa está preparada para asumir sus responsabilidades. ReArm Europe podría movilizar cerca de 800.000 millones de euros para una Europa segura y resiliente […] Es el momento de Europa. Y estamos preparados para dar el paso”.

Todavía no está claro cómo terminará la reunión del Consejo Europeo extraordinaria del 6 de marzo de 2025, que tendría que aprobar este conjunto de propuestas, incluidas las de la Comisión Europea. Sin embargo, sí podemos decir que la Unión Europea está preparando un paquete de medidas para garantizar la seguridad y la integridad territorial de Ucrania frente a la agresión rusa, con mucha cautela, pero con una gran determinación y con el apoyo de otros Estados europeos. Algunos países, concretamente Hungría, Eslovaquia y, en alguna medida, Italia, están dudando en aceptar estas propuestas de apoyo a Ucrania y de aceleración en el refuerzo de la Política Común de Seguridad y Defensa.

Estamos oyendo todos los días en los medios de comunicación que la Unión Europea está dormida, que no toma decisiones, que no tiene liderazgo, que se ha quedado sola, que es un pollo sin cabeza, porque no tiene dirección estratégica alguna. A mi juicio, los hechos descritos anteriormente desmontan completamente estas aseveraciones, ya que la Unión Europea y los países europeos están tratando de exigir a Estados Unidos que cumpla sus compromisos atlánticos, especialmente con Ucrania, en materia de seguridad y defensa.

Al mismo tiempo, tiene una actividad frenética, como puede ser el viaje de la Presidenta de la Comisión y gran parte de sus comisarios para iniciar un acuerdo de libre comercio con la India. De Delhi fue directa a Londres, y de Londres a Bruselas para redactar la propuesta para el Consejo. Por otro lado, por citar solo otro ejemplo, António Costa, Presidente del Consejo, de Londres ha ido a El Cairo (Egipto) a participar en una importante reunión de emergencia de la Liga Árabe sobre Gaza. También la Alta Representante, Kaja Kallas, ha estado en Sudáfrica, intentando convencer a los países africanos de que presionen a Rusia para una paz duradera en Ucrania, así como ha ido a Washington D.C. y a Londres. Es decir, los representantes de las instituciones no paran, y además mantienen una unidad estratégica sin precedentes.

Estamos oyendo todos los días en los medios de comunicación que la Unión Europea está dormida, que no toma decisiones, que no tiene liderazgo, que se ha quedado sola... A mi juicio, los hechos desmontan completamente estas aseveraciones

En todo caso, de todo lo dicho, hay que resaltar que la Unión Europea, a través de sus principales representantes institucionales, está adoptando un conjunto de decisiones relevantes frente a Estados Unidos, sin precipitaciones, pero consiguiendo, precisamente, sumar, no solo a los países de la Unión, sino a gran parte de los países europeos (los que forman la Comunidad Política Europea), demostrando que la Unión Europea y Ucrania no están solas, sino que cada vez tienen más apoyo frente a Estados Unidos, a quien le está pasando lo contrario, quedándose progresivamente más aislados.

_____________________________

Francisco Aldecoa Luzárraga es presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM.