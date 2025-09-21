Pacma reúne a más de 10.000 personas en Sol para pedir el fin de la tauromaquia

El Partido Animalista PACMA ha celebrado este sábado en la Puerta del Sol una nueva edición de 'Misión Abolición', una manifestación estatal contra la tauromaquia que convocan cada mes de septiembre en la capital.

Unas 1.200 personas, según Delegación del Gobierno, y más de 10.000 según los convocantes, llegadas de diferentes puntos de España y ataviadas con pañuelos verdes, han participado en la protesta antitaurina que este año ha vuelto al centro de Madrid, tras varios años celebrándose en la explanada de la plaza de toros de Las Ventas.

La marcha ha recorrido las principales calles del centro, pasando por la Carrera de San Jerónimo, la Plaza de las Cortes, el Paseo del Prado, la fuente de Cibeles y la calle de Alcalá, para regresar finalmente a Sol al ritmo de una batucada.

La manifestación ha transcurrido con normalidad y sin incidentes, en un ambiente reivindicativo y pacífico, añade Pacma en un comunicado.

La protesta ha contado con las intervenciones en el escenario del influencer Thomi Skadi y Sandra Krief del partido animalista francés, además de un discurso del presidente nacional del partido, Javier Luna, y la portavoz, Yolanda Morales.

Desde Pacma destacan que la respuesta ciudadana "demuestra, una vez más, el creciente rechazo social a la tauromaquia, que continúa recibiendo importantes subvenciones públicas a pesar de que la mayoría de la población rechaza" estos espectáculos.