Más de 6.000 estudiantes exigen en Barcelona "pararlo todo" ante el genocidio de Israel

Unos 6.500 estudiantes de institutos y universidades, según la Guardia Urbana, han salido a la calle este jueves en Barcelona para denunciar el ataque a la Flotilla, reivindicar la necesidad de "pararlo todo" con una huelga general y lograr que el Gobierno rompa relaciones con Israel.

Es una de las decenas de concentraciones que se celebran este jueves en España para denunciar el genocidio de Israel en Gaza y criticar la detención por parte de Israel de los miembros de la Global Sumud Flotilla, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

La manifestación, impulsada por el Sindicato de Estudiantes y apoyada por otras entidades, ha arrancado al mediodía desde la plaza Universitat, con destino a la plaza Sant Jaume.

Golpes y petardos en negocios "colaboracionistas"

Los momentos más tensos de la jornada se han vivido cuando los manifestantes han vandalizado las fachadas de algunos negocios que han acusado de ser "colaboracionistas" con Israel. Algunos participantes han lanzado un petardo en la entrada del establecimiento que una hamburguesería tiene en la plaza Urquinaona y golpeado los cristales, una acción que han repetido en un supermercado de la Via Laietana, cuyo escaparate se ha roto.

Los agentes de Mossos d'Esquadra concentrados en las puertas del Palau de la Generalitat han denunciado penalmente a un menor de edad, al que han acusado de cometer un delito de daños contra el local de una cafetería de la plaza Sant Jaume, que también ha acabado con el escaparate roto.

Cuando se lo han llevado al interior del Palau, los concentrados han estallado en gritos de "vergüenza" contra la policía autonómica y han advertido al Govern de la Generalitat de que "basta de complicidad" con Israel.

A pesar de estos altercados, la convocatoria estudiantil ha transcurrido mayormente de manera pacífica por las calles afectadas, donde algunos vecinos han salido al balcón y han hecho ondear banderas palestinas, mientras que los turistas grababan con sus móviles la protesta.

"Trump, sionista, estás en nuestra lista"

Ataviados con banderas palestinas, los manifestantes han hecho llamamientos al boicot contra Israel y han exigido la ruptura de las relaciones con este país con carteles y cánticos como 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá' o 'Trump, sionista, estás en nuestra lista'.

Minutos antes de que la manifestación echara a andar, una portavoz del Sindicato de Estudiantes, Lua Millet Miró, ha apelado al paro total: "Tenemos claro que el camino es la presión mediante una huelga general, para frenar la economía del país y presionar al Gobierno para que rompa todas las relaciones con el Estado sionista".

La estudiante ha señalado que el abordaje de la Flotilla ha hecho que la "agitación aún sea más grande" y ha expresado el apoyo a los activistas detenidos por el ejército israelí.

"El PSC y el PSOE lo tienen muy fácil"

Precisamente, y cuando la protesta ya había llegado a la plaza Sant Jaume, un representante del Sindicato de Estudiantes se ha fijado en una pancarta que el Ayuntamiento de Barcelona ha colocado en su fachada, que anima a "frenar al gobierno genocida de Israel".

España se moviliza este jueves contra el secuestro de la Flotilla y el genocidio en Gaza Ver más

"El PSC, el PSOE, lo tienen muy fácil: tienen el Gobierno central, el ayuntamiento y la Generalitat. Por eso, no nos conformamos con otra cosa que no sea romper relaciones militares, económicas, institucionales y diplomáticas con el Estado genocida de Israel", ha aseverado.

También apoya estas movilizaciones el sindicato de profesores USTEC: "Damos todo el apoyo desde la comunidad educativa; trabajamos juntos por los derechos humanos y la justicia global, así que toca estar junto a los estudiantes", ha afirmado Oriol Francesch, coordinador de la Secretaría de Movimientos Sociales de este sindicato.

Cris y Paula, dos estudiantes, han enfatizado que la manifestación es la prueba de que los jóvenes pueden "hacer fuerza unidos" y "hacer ruido para reivindicar los derechos". El Sindicato de Estudiantes tiene previsto manifestarse también esta tarde, en una concentración convocada en la plaza de la Carbonera, así como el viernes y el sábado, día en el que está organizada desde hace días una manifestación unitaria, al tiempo que tienen la vista puesta en la jornada de paros laborales del 15 de octubre.