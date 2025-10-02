España se moviliza este jueves contra el secuestro de la Flotilla y el genocidio en Gaza

Las protestas por el asalto israelí contra la Global Sumud Flotilla se multiplican en todo el mundo y este jueves llegarán con fuerza a España. Tras las concentraciones espontáneas de este miércoles en Barcelona y en decenas de ciudades de Europa y Latinoamérica, organizaciones estudiantiles y colectivos de solidaridad con Palestina han convocado una jornada de movilización estatal contra lo que califican de "acto de piratería" y contra el genocidio en la Franja de Gaza.

Durante la noche del miércoles se vivieron marchas multitudinarias en Roma, Ciudad de México o Bogotá, donde incluso se bloquearon vías y puertos para exigir la liberación de los activistas detenidos. En Génova, decenas de manifestantes cerraron los accesos al puerto, mientras en Atenas se colapsó el centro de la ciudad. En Colombia, el presidente Gustavo Petro fue más allá e incluso ordenó la salida de la delegación diplomática israelí, además de denunciar el Tratado de Libre Comercio con dicho estado.

Una huelga estudiantil en más de 40 ciudades

En España, la protesta principal la protagonizarán los estudiantes. Bajo el lema '¡Paremos el genocidio contra el pueblo palestino!', el Sindicato de Estudiantes ha convocado este jueves una huelga general en todos los niveles —ESO, Bachillerato, FP y Universidad— para exigir el fin de las relaciones con Israel y un embargo total de armas.

La convocatoria coincide con el segundo año de la ofensiva israelí sobre Gaza, que ya ha causado más de 66.000 víctimas mortales. "La causa palestina es la causa de la juventud y de quienes defienden los derechos humanos", sostienen sus portavoces. La organización recuerda que ningún estudiante puede ser sancionado por secundar el paro y anima a llenar las calles a partir del mediodía.

Las manifestaciones arrancarán a las 12.00 horas en la mayoría de ciudades, desde Madrid —con una marcha que recorrerá Atocha hasta Sol— a Barcelona, donde se celebrará en la Plaça Universitat. A la misma hora están previstas concentraciones en València, Sevilla, Bilbao, Málaga, A Coruña, Zaragoza o Valladolid, entre muchas otras localidades. Solo algunas excepciones alteran el horario general. En Motril, la cita se adelantará a las 11.30 en la Plaza de la Aurora, mientras que en Toledo comenzará a las 13.00 en el Olivo Palestino del Paseo del Recaredo.

El Sindicato de Estudiantes no limita sus reivindicaciones al fin del genocidio en Gaza, sino que pide cortar todos los vínculos diplomáticos, económicos y militares entre España e Israel. Reclaman también que el Gobierno español se sume a un embargo completo de armas y deje de participar en acuerdos comerciales o colaboraciones científicas y culturales con instituciones israelíes.

Más protestas en Madrid y Barcelona

Israel intercepta la Flotilla a pocas millas de Gaza Ver más

Además de la huelga estudiantil, distintas plataformas han convocado otras concentraciones. En Madrid, el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) ha organizado una concentración en la Plaza de la Provincia, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, a partir de las 19.00 horas. Reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que pase "de las palabras a los hechos" y rompa definitivamente las relaciones diplomáticas con Israel, además de apoyar la investigación penal internacional contra los responsables de la ofensiva.

En Barcelona, la protesta se celebrará a las 18.00 horas en la Plaça de la Carbonera, tras la concentración de anoche frente al consulado israelí. Los convocantes denuncian que el Ejecutivo español "ha elegido la complicidad" y exigen medidas inmediatas: la apertura de un corredor humanitario estable hacia Gaza, la liberación de los activistas de la flotilla, el embargo total de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales.

Las protestas en España se suman a las manifestaciones que recorren medio mundo tras la captura de los barcos de la Flotilla que transportaban ayuda humanitaria. En Italia, sindicatos han anunciado una huelga general para este viernes en protesta por lo que llaman "agresión contra naves civiles que llevaban ciudadanos italianos".