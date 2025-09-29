Hasta 61.000 euros en multas y 14 sancionados por las protestas contra Israel en Monforte durante La Vuelta

Un total de 14 personas fueron propuestas para ser sancionadas por los incidentes ocurridos durante la etapa ciclista de la Vuelta a España que finalizó en Monforte y que se convirtió en una gran protesta contra la participación del equipo Israel-Premier Tech, contra el genocidio que el ejército israelí está cometiendo en Gaza y en apoyo al pueblo palestino.

El Ministerio del Interior anunció la semana pasada que la Comisión Antiviolencia había propuesto multar a 17 ciudadanos por los altercados ocurridos en la etapa 12 (Laredo-Los Corrales de Buelna), 14 (Avilés-La Farrapona) y 15 de la carrera (A Veiga-Monforte).

Y ahora, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia, se ha concretado que 14 de estas propuestas de sanción se realizaron durante la primera de las etapas que tocó suelo gallego, con meta en la localidad de Monforte. Todavía no se conocen las multas durante la carrera que debía finalizar en Mos, pero que fue suspendida poco antes del final debido a la masiva presencia de manifestantes a pocos kilómetros de meta.

Nueve de las sanciones propuestas en la etapa con final en Monforte corresponden a las impuestas por la Guardia Civil contra varios manifestantes divididos en dos grupos en distintos tramos del recorrido. Por un lado, según fuentes del Ministerio del Interior, un grupo de ocho personas y, por otro, un ciudadano más. En estos casos, cada una de las nueve multas oscilaría entre los 3.001 y los 4.000 euros

Las sanciones restantes, contra cinco personas más, fueron impuestas por la Policía Nacional por incidentes en la meta de Monforte. Se les acusa de "mover" las vallas de meta y "enfrentarse a los agentes". Las multas, en este caso, ascienden a 5.000 euros.

Ese día, incidentes entre activistas y la policía, con varias imputaciones, provocaron la detención de diez personas, ocho de ellas en Monforte y dos más en Corgo, a lo largo del recorrido de la carrera. Entre los detenidos se encontraba Rosana Prieto, concejala del BNG en Pantón, quien, consultada por este periódico, afirmó no tener conocimiento de ninguna propuesta de sanción.

Arrestado e investigado

En total, las sanciones propuestas por la Comisión Antiviolencia (Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte) tras la movilización en la etapa final en Monforte oscilan entre los 52.000 y los 61.000 euros. Además, estos procedimientos también implican la prohibición de acceder a eventos deportivos durante varios meses.

Palestina sí, crisis climática no: por qué lo transversal no siempre desarma las guerras culturales de la derecha Ver más

Estas no serán las únicas sanciones, ya que está previsto que este organismo también se pronuncie sobre su propuesta de multas la próxima semana tras los altercados en la etapa que debía finalizar en Mos, donde también hubo varias identificaciones por parte de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Además, según La Voz de Galicia , una persona fue detenida y dos están siendo investigadas por su presunta implicación en los incidentes ocurridos el 9 de septiembre durante la Vuelta a Mos. Se les investiga por delitos de desorden público, atentados y resistencia a la autoridad tras participar en las protestas celebradas en la parroquia de Herville, que culminaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En aquel momento no hubo detenciones, pero sí se produjeron días después.

De hecho, el Centro Social A Pedreira, en Pontevedra, emitió un comunicado informando de la detención de uno de sus miembros en la tarde de este pasado martes, cuando fue trasladado —según el texto— a la sede de la Guardia Civil para pasar la noche en prisión a la espera de que le tomaran declaración.