Albares aboga por un "ejército europeo" ante amenazas como las de EEUU en Groenlandia

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha considerado que la respuesta ante países que, como Estados Unidos, optan por utilizar la "amenaza del uso de la fuerza" debe pasar por "un salto de la soberanía europea" que implique también avanzar hacia "un ejército europeo".

"Hay actores muy potentes, con fuerzas militares muy grandes, que han decidido que la guerra vuelva a ser un instrumento más en política exterior", ha advertido, para añadir que por ello ya "no basta con la autonomía" europea. Con ello se refiere a las políticas que está ejerciendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su relación con otros países. Ya amenazó con atacar Venezuela y cumplió su promesa.

El magnate hizo que las autoridades estadounidenses secuestraran a Nicolás Maduro y a su mujer, Cilia Flores, para luego llevarlos a una cárcel federal en Nueva York. Ahora lo que quiere Trump es Groenlandia, y los actores internacionales ya han podido comprobar que cuando quiere algo suele conseguirlo.

La Unión Europea ha pasado a mostrar un frente más unido frente a Trump. Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, expresó su satisfacción sobre las negociaciones en relación a Trump en la Cumbre Europea declarando que están en “una posición mejor que 24 horas antes”. También habló que que la UE está implementando una “estrategia colectiva” que pasa por una “unívoca solidaridad” con Dinamarca y Groenlandia.

Por su parte, el ministro Albares ha defendido, en declaraciones a Radio Euskadi, que lo importante no son los postulados de la administración Trump sino cómo se posiciona Europa, ante las "aspiraciones territoriales" de Estados Unidos sobre Groenlandia.

Ha abogado por ello por remover "los últimos obstáculos" del mercado interior, así como por avanzar hacia un ejército europeo para que "la seguridad esté en nuestras manos". "Integrando nuestras industrias de defensa y haciendo una coalición de voluntarios de seguridad", ha argumentado.

Gasto en seguridad

En este contexto, ha defendido que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se ha elevado el gasto en seguridad hasta el 2% del PIB, cantidad que "ya cubre las necesidades de España".

"No vemos por qué habría que ir más lejos. Al igual que hay que garantizar la seguridad también hay que garantizar las becas, la sanidad pública, la educación pública... La seguridad militar sola nunca garantiza la seguridad", ha descrito.

Albares, que ha lamentado también la apuesta de Estados Unidos por los aranceles, ha incidido en la necesidad de que la Unión Europea busque nuevos socios comerciales.

También ha calificado de "extraordinaria noticia" el acuerdo Mercosur-UE al suponer un ahorro para los consumidores de alrededor de "4.000 millones en aranceles", que en el caso de Euskadi va a tener un "impacto beneficioso" en sectores como el del automóvil o los bienes de equipo.