Albares confía en el diálogo para resolver el conflicto en Groenlandia

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado este jueves su confianza en que sea posible resolver “a través del diálogo” cualquier "diferencia” sobre “la seguridad en el Ártico”, desde la solidaridad con los groenlandeses y la integridad territorial de Dinamarca, según informa EFE.

El miércoles, representantes de Dinamarca y Groenlandia se reunieron con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar el futuro de la isla más grande del mundo. Mientras que Dinamarca se cierra en banda ante la posibilidad de una anexión estadounidense del territorio, Trump sigue presionando con la excusa de que Groenlandia es de gran importancia para la "seguridad nacional".

Albares ha asegurado que siguió "muy de cerca" la reunión y que, posteriormente, intercambió mensajes con Marco Rubio, con el que espera “poder hablar personalmente con él a su regreso a Europa”.

La reunión solo ahondó aún más ambas posiciones. Dinamarca aseguró que era "completamente inaceptable" que Trump quisiera apropiarse de la isla, mientras que los estadounidenses seguían insistiendo. El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, lo certificó al declarar: "No conseguimos cambiar la posición estadounidense. Está claro que el presidente tiene este deseo de conquistar Groenlandia".

Ante la escalada de tensión, España aboga por el respeto al derecho internacional y la integridad territorial de Dinamarca. “Los groenlandeses han dejado bien claro que quieren seguir siendo parte de Dinamarca, de un estado miembro de la UE y de un aliado de la OTAN", ha expresado.

"Y, por tanto, nuestra solidaridad con Dinamarca y con su integridad territorial como socio de la UE" es total, desde "el respeto a un principio fundamental y básico del orden internacional basado en reglas”, algo que es fundamental “para mantener el mundo en paz”, ha señalado.

Albares traslada a los españoles repatriados que les van a ayudar a recobrar sus vidas

El ministro también ha hablado de Venezuela y ha garantizado a los españoles que estaban en cárceles de Venezuela y ya repatriados que el Gobierno les va a ayudar, en la medida de sus posibilidades, a recobrar la normalidad de sus vidas.

Así lo ha asegurado a los periodistas a su llegada al Congreso, a propósito de la reunión que mantuvo este miércoles con los españoles repatriados y con sus familias, con los que conversó sobre las vicisitudes que pasaron en prisión y sobre su retorno a España tras la captura de Nicolás Maduro.

Tras explicar que fue un "momento muy feliz" tanto para él como para ellos, el ministro ha señalado que les dijo en la reunión que en estos momentos están "en plena libertad en España" y que, por lo tanto, disfruten de ella para expresarse libremente y viajar.

También les garantizó que, como ministro, les van a ayudar en todo lo que esté de su mano "para recobrar la normalidad de sus vidas".