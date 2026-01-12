Albares: "Europa tiene que dejar de hablar y empezar a actuar"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido este lunes a Estados Unidos que cese la presión sobre Groenlandia y ha señalado que no contempla la hipótesis de una invasión de este territorio por parte de la Casa Blanca, pero ha mandado también el mensaje a la UE que es el momento de “dejar de hablar y empezar a actuar”, avanzando en una mayor integración de las industrias de defensa y por un ejército comunitario para disuadir.

Albares se ha expresado en estos términos en Los desayunos del Ateneo, donde también ha avisado de que los partidos de ultraderecha están tratando de debilitar y dividir el proyecto comunitario, a la vez que ha criticado que el Partido Popular trate de utilizar al pueblo venezolano como “elemento absurdo de desgaste” contra el actual Gobierno.

Para el jefe de la diplomacia española, la situación en Venezuela debería resolverse a través de vías pacíficas y tiene que venir del diálogo entre el Gobierno y la oposición. Por eso, ha vuelto a denunciar el ataque de Donald Trump, que viola el derecho internacional, y ha destacado la voluntad de España de acompañar el proceso si lo piden las partes. Ha puesto sobre la mesa: “Los recursos naturales son del pueblo venezolano”.

Albares no ha querido detallar la conversación que mantuvo la semana pasada con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aunque ha señalado que el mayor grueso versó sobre Venezuela, aunque también hablaron sobre Gaza y Ucrania. La sensación que tuvo es que Washington quiere que Venezuela sea un “país estable”, que se avancen en nuevas liberaciones de presiones y que el pueblo pueda decidir su futuro.

En la conversación de Los Desayunos del Ateneo del ministro con el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, y los periodistas Paula de las Heras y Javier Casqueiro, Albares rechazó hacer política ficción sobre una posible invasión de Groenlandia por parte de EEUU y señaló que no lo contempla ni como hipótesis.

“Pido que la presión sobre Groenlandia cese”, remachó en un par de ocasiones el titular de Exteriores. Y puso mucho énfasis en la necesidad de que la UE tenga “voluntad” para ejercer también su papel como potencia política, además de económica. “Europa tiene que dejar de hablar y empezar a actuar”, ha señalado, para agregar en ese punto en que se debe trabajar por un ejército europeo “para la disuasión”.

Ha dicho que también una vía de la UE debe ser ampliar su campo de socios comerciales. Por ello, ha celebrado la firma del acuerdo entre la Unión y Mercosur. Ante las críticas de algunos sectores del campo y de la ganadería, Albares ha dicho que el Ejecutivo tiene previsto a través de la PAC acompañarlos y compensarlos si existen pérdidas.

Defiende a Zapatero y evita calificar a Imaz

También se ha referido a las labores de mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela para la liberación de presos: “No actúa en nombre del Gobierno, pero apreciamos y valoramos toda su labor”. En ese punto, ha criticado que el PP y Vox tratan de “confundir” y “esparcir dudas y oscurantismo” sobre el antiguo líder del PSOE: “Todo vale para tratar de enfangar”.

Asimismo, ha exigido respeto para el expresidente, además de calificar de “ridícula” e “insultante” la maniobra de Hazte Oír a través de una querella para que la Audiencia Nacional investigue al expresidente. “Espero que se archive”, ha apostillado.

El ministro de Exteriores no ha querido calificar la actitud del presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, en la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca y ha remarcado que no quiere “añadir presión” a las empresas españolas en un momento tan complicado y donde se juegan puestos de trabajo.

Venezuela, el sueño petrolero de Donald Trump puede convertirse en una pesadilla Ver más

Además, Albares ha lamentado que el PP utilice a pueblo venezolano “como elemento absurdo de desgaste al Gobierno” y ha señalado que los populares no le llamaron durante el fin de semana que se produjo el secuestro de Nicolás Maduro. Según el ministro, Núñez Feijóo demuestra que no tiene escrúpulos con el fin de hacer caer al Ejecutivo y tampoco tiene conocimiento internacional: “Está absolutamente incapacitado para gobernar”.

Pide a Irán respetar los derechos fundamentales

El ministro también se ha referido a las protestas que se está produciendo en Irán: “Las imágenes que vemos nos sobrecogen”. “Exigimos al Gobierno que respete la libertad de manifestación y de expresión. Tiene que cesar la violencia contra los manifestantes”, ha recalcado, para demandar que se habilite de nuevo el uso de internet.

Ha señalado que la situación en Irán, no obstante, no puede servir para que actúen fuerzas extranjeras en el país. Y ha subrayado: “Quiero saludar muy claramente la valentía de las mujeres iraníes”.